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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 40374038403940404041> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 100 Мені вже зробили щеплення 59% 59 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 8% 8 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 17 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 100 Додано: Нед 24 жов, 2021 15:56 justit написав: Starikan написав: а в Израиле будете ухаживать за лежачими больными на дому. а в Израиле будете ухаживать за лежачими больными на дому. Я не Еврей, и нет даже связей. Это уже не критично? Я не Еврей, и нет даже связей. Это уже не критично?

Не критично. У соседки приятеля так работает молдаванка, не этническая еврейка. Молдаване и украинцы вовсю на стройках работают (частично нелегалы, но власти на это закрывают глаза, на такие работы даже арабы не идут). Не критично. У соседки приятеля так работает молдаванка, не этническая еврейка. Молдаване и украинцы вовсю на стройках работают (частично нелегалы, но власти на это закрывают глаза, на такие работы даже арабы не идут). Starikan 2 Повідомлень: 18404 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2268 раз. Подякували: 3008 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 16:01 justit написав: ЛАД написав: Starikan написав: ......

С вами всё ясно. Еще один борец за права человека.

В игнор вместе с остальными "диссидентами" и юрЫстами. ......С вами всё ясно. Еще один борец за права человека.В игнор вместе с остальными "диссидентами" и юрЫстами.

Да, сегодня у justit, похоже, сорвало тормоза. Я поздно понял. Может, выпил, а поговорить не с кем? Да, сегодня у, похоже, сорвало тормоза. Я поздно понял. Может, выпил, а поговорить не с кем?



А все ж началось с моего сообщения о том, что 5-ро коллег, вакцинированных, практически одномоментно заболели. и меня это лично очень удивило.

только и всего....

........... А все ж началось с моего сообщения о том, что 5-ро коллег, вакцинированных, практически одномоментно заболели. и меня это лично очень удивило.только и всего...............

Я хоть слово возразил против этого?

А Вы целый день достаёте непонятно чем и для чего. Я хоть слово возразил против этого?А Вы целый день достаёте непонятно чем и для чего. ЛАД 2 Повідомлень: 20148 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4895 раз. Подякували: 4528 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 16:01 Starikan написав: justit написав: Starikan написав: а в Израиле будете ухаживать за лежачими больными на дому. а в Израиле будете ухаживать за лежачими больными на дому. Я не Еврей, и нет даже связей. Это уже не критично? Я не Еврей, и нет даже связей. Это уже не критично?

Не критично. У соседки приятеля так работает молдаванка, не этническая еврейка. Молдаване и украинцы вовсю на стройках работают (частично нелегалы, но власти на это закрывают глаза, на такие работы даже арабы не идут). Не критично. У соседки приятеля так работает молдаванка, не этническая еврейка. Молдаване и украинцы вовсю на стройках работают (частично нелегалы, но власти на это закрывают глаза, на такие работы даже арабы не идут).



Ясно. Спасибо. Ясно. Спасибо. justit Повідомлень: 5360 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1626 раз. Подякували: 397 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 16:02 ЛАД написав: Я хоть слово возразил против этого?

А Вы целый день достаёте непонятно чем и для чего. Я хоть слово возразил против этого?А Вы целый день достаёте непонятно чем и для чего.



Да меня ураган затянул в глупый спор "Джонсона нет"

Вы ж сами понимаете как это... ррраз "в интернете кто-то не прав" и понеслось Да меня ураган затянул в глупый спор "Джонсона нет"Вы ж сами понимаете как это... ррраз "в интернете кто-то не прав" и понеслось justit Повідомлень: 5360 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1626 раз. Подякували: 397 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 16:03 stm написав: При этом невакс может делать ПЦР что бы доказать что он не опасен обществу. Никаких обязательных вакцин. Либо вакцинация, либо ПЦР. Никаких ограничений ваших прав.

...

Фирма не желая получать штраф вводит внутренним распоряжением на входе в компанию как сотрудники так и посетители представляют либо, либо.

...

Как там директор школы всё ждёт своего суда, а в это время его с 1 ноября могут отстранить абсолютно законно от работы и поставить в.о. И теперь не только главный налоговик, но и смелый директор могут решать своё восстановление в суде. Только у налоговика запас прочности есть, а у директора этот запас поменьше. И найдёт он такого юриста, как наш форумный и пролетит, ещё и за свои же деньги. При этом невакс может делать ПЦР что бы доказать что он не опасен обществу. Никаких обязательных вакцин. Либо вакцинация, либо ПЦР. Никаких ограничений ваших прав....Фирма не желая получать штраф вводит внутренним распоряжением на входе в компанию как сотрудники так и посетители представляют либо, либо....Как там директор школы всё ждёт своего суда, а в это время его с 1 ноября могут отстранить абсолютно законно от работы и поставить в.о. И теперь не только главный налоговик, но и смелый директор могут решать своё восстановление в суде. Только у налоговика запас прочности есть, а у директора этот запас поменьше. И найдёт он такого юриста, как наш форумный и пролетит, ещё и за свои же деньги.

1. Если фирма является продавцом товаров или исполнителем услуг, то как "внутреннее распоряжение" будет согласовываться со ст. 633 Гражданского кодекса о публичном договоре, который запрещает предпринимателю предоставлять преимущества одному потребителю перед другим и отказывать в продаже товаров или предоставлении услуг?

2. В уголовном судопроизводстве презумпцию невиновности человека опровергает прокурор.

В административном производстве презумпцию своей вины опровергает налоговик.

В гражданском судопроизводстве презумпцию своей вины опровергает владелец источника повышенной опасности (транспортное средство, химические, радиоактивные, взрыво- и пожароопасные предметы, дикие звери, служебные собаки и собаки бойцовских пород и т.д.).

3. stm, а в каком законе установлено, что невакцинированный от COVID-19 человек должен доказывать, что он неопасен для общества? А если найдете такой закон, то объясните, а почему по аналогии не должны доказывать свою безопасность для общества больные туберкулезом, ВИЧ, сифилисом и т.д.?

Кроме того, из какого закона Вы исходили, что вакцинирование является надлежащим доказательством безопасности человека для общества?

Также, откуда Вы взяли, что у налоговика "повышенный запас прочности", если обязанность опровержения презумпции его вины лежит на нем?

И наконец, если о деньгах, то почему в апелляционных и кассационных жалобах налоговая служба массово просит освободить ее от оплаты судебного сбора? 1. Если фирма является продавцом товаров или исполнителем услуг, то как "внутреннее распоряжение" будет согласовываться со ст. 633 Гражданского кодекса о публичном договоре, который запрещает предпринимателю предоставлять преимущества одному потребителю перед другим и отказывать в продаже товаров или предоставлении услуг?2. В уголовном судопроизводстве презумпцию невиновности человека опровергает прокурор.В административном производстве презумпцию своей вины опровергает налоговик.В гражданском судопроизводстве презумпцию своей вины опровергает владелец источника повышенной опасности (транспортное средство, химические, радиоактивные, взрыво- и пожароопасные предметы, дикие звери, служебные собаки и собаки бойцовских пород и т.д.).3., а в каком законе установлено, что невакцинированный от COVID-19 человек должен доказывать, что он неопасен для общества? А если найдете такой закон, то объясните, а почему по аналогии не должны доказывать свою безопасность для общества больные туберкулезом, ВИЧ, сифилисом и т.д.?Кроме того, из какого закона Вы исходили, что вакцинирование является надлежащим доказательством безопасности человека для общества?Также, откуда Вы взяли, что у налоговика "повышенный запас прочности", если обязанность опровержения презумпции его вины лежит на нем?И наконец, если о деньгах, то почему в апелляционных и кассационных жалобах налоговая служба массово просит освободить ее от оплаты судебного сбора? Igneus Повідомлень: 1125 З нами з: 29.08.18 Подякував: 665 раз. Подякували: 537 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 16:37 Faceless написав: ..........

Все закрывать не решение. Ведь, если подходить к теме объективно, вопросов таки много

Есть хорошая статья, правда, лонгрид, и читать нужно включая мозг, у оголтелых антивакцинаторов могут быть припадки

https://habr.com/ru/post/564356/ ..........Все закрывать не решение. Ведь, если подходить к теме объективно, вопросов таки многоЕсть хорошая статья, правда, лонгрид, и читать нужно включая мозг, у оголтелых антивакцинаторов могут быть припадки

Прочитал не всё.

Статья мутноватая. В ссылках часто совсем не то, что пишет автор. Возможно, не прав, но, на мой взгляд, не заслуживает внимания. Прочитал не всё.Статья мутноватая. В ссылках часто совсем не то, что пишет автор. Возможно, не прав, но, на мой взгляд, не заслуживает внимания. ЛАД 2 Повідомлень: 20148 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4895 раз. Подякували: 4528 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 16:42



Many people who have recovered from Covid-19 infection are still experiencing cognitive impairment more than seven months later, according to new research.

The study, which describes the the kinds of cognitive problems experienced by patients who had been treated at the Mount Sinai system in New York, adds to the growing evidence that Covid "long haulers" can experience myriad ailments weeks and months after recovering from the initial illness. As many as 24 percent of people who have recovered from Covid-19 continue to experience some sort of cognitive difficulties, including problems with memory, multitasking, processing speed and focusing, researchers at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai reported Friday in JAMA Network Open



https://www.nbcnews.com/health/health-n ... y-n1282189 Кошмар, особо буйные антиваксы итак не отличаются дальновидностью и аналитичностью, а если еще и переболеют... zРадио

Повідомлень: 11414 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2647 раз. Подякували: 5773 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 17:02 yama написав:

Хороший вопрос она задала: а підозру ей вакцинаторы вручили? И что там написано? Хороший вопрос она задала: а підозру ей вакцинаторы вручили? И что там написано? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15455 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8552 раз. Подякували: 4130 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 17:03 Igneus написав: stm написав: При этом невакс может делать ПЦР что бы доказать что он не опасен обществу. Никаких обязательных вакцин. Либо вакцинация, либо ПЦР. Никаких ограничений ваших прав.

...

Фирма не желая получать штраф вводит внутренним распоряжением на входе в компанию как сотрудники так и посетители представляют либо, либо.

...

Как там директор школы всё ждёт своего суда, а в это время его с 1 ноября могут отстранить абсолютно законно от работы и поставить в.о. И теперь не только главный налоговик, но и смелый директор могут решать своё восстановление в суде. Только у налоговика запас прочности есть, а у директора этот запас поменьше. И найдёт он такого юриста, как наш форумный и пролетит, ещё и за свои же деньги. При этом невакс может делать ПЦР что бы доказать что он не опасен обществу. Никаких обязательных вакцин. Либо вакцинация, либо ПЦР. Никаких ограничений ваших прав....Фирма не желая получать штраф вводит внутренним распоряжением на входе в компанию как сотрудники так и посетители представляют либо, либо....Как там директор школы всё ждёт своего суда, а в это время его с 1 ноября могут отстранить абсолютно законно от работы и поставить в.о. И теперь не только главный налоговик, но и смелый директор могут решать своё восстановление в суде. Только у налоговика запас прочности есть, а у директора этот запас поменьше. И найдёт он такого юриста, как наш форумный и пролетит, ещё и за свои же деньги.

1. Если фирма является продавцом товаров или исполнителем услуг, то как "внутреннее распоряжение" будет согласовываться со ст. 633 Гражданского кодекса о публичном договоре, который запрещает предпринимателю предоставлять преимущества одному потребителю перед другим и отказывать в продаже товаров или предоставлении услуг?

2. В уголовном судопроизводстве презумпцию невиновности человека опровергает прокурор.

В административном производстве презумпцию своей вины опровергает налоговик.

В гражданском судопроизводстве презумпцию своей вины опровергает владелец источника повышенной опасности (транспортное средство, химические, радиоактивные, взрыво- и пожароопасные предметы, дикие звери, служебные собаки и собаки бойцовских пород и т.д.).

3. stm, а в каком законе установлено, что невакцинированный от COVID-19 человек должен доказывать, что он неопасен для общества? А если найдете такой закон, то объясните, а почему по аналогии не должны доказывать свою безопасность для общества больные туберкулезом, ВИЧ, сифилисом и т.д.?

Кроме того, из какого закона Вы исходили, что вакцинирование является надлежащим доказательством безопасности человека для общества?

Также, откуда Вы взяли, что у налоговика "повышенный запас прочности", если обязанность опровержения презумпции его вины лежит на нем?

И наконец, если о деньгах, то почему в апелляционных и кассационных жалобах налоговая служба массово просит освободить ее от оплаты судебного сбора? 1. Если фирма является продавцом товаров или исполнителем услуг, то как "внутреннее распоряжение" будет согласовываться со ст. 633 Гражданского кодекса о публичном договоре, который запрещает предпринимателю предоставлять преимущества одному потребителю перед другим и отказывать в продаже товаров или предоставлении услуг?2. В уголовном судопроизводстве презумпцию невиновности человека опровергает прокурор.В административном производстве презумпцию своей вины опровергает налоговик.В гражданском судопроизводстве презумпцию своей вины опровергает владелец источника повышенной опасности (транспортное средство, химические, радиоактивные, взрыво- и пожароопасные предметы, дикие звери, служебные собаки и собаки бойцовских пород и т.д.).3., а в каком законе установлено, что невакцинированный от COVID-19 человек должен доказывать, что он неопасен для общества? А если найдете такой закон, то объясните, а почему по аналогии не должны доказывать свою безопасность для общества больные туберкулезом, ВИЧ, сифилисом и т.д.?Кроме того, из какого закона Вы исходили, что вакцинирование является надлежащим доказательством безопасности человека для общества?Также, откуда Вы взяли, что у налоговика "повышенный запас прочности", если обязанность опровержения презумпции его вины лежит на нем?И наконец, если о деньгах, то почему в апелляционных и кассационных жалобах налоговая служба массово просит освободить ее от оплаты судебного сбора?

А что там Автомайдан и подобные дела. По-моему пролетели с судами и первой и второй инстанции, а на Верховный недошли. Посмотрим что с директором. Хотя он не дурак, дважды вакцинирован и в комментариях озвучивает что вакцинация - это добро ))) посмотрим что с решением будет. Кстати, не нашла пока даже что приняли и назначили рассмотрение, неужто опять громкий релиз и отказ от рассмотрения судом по причине не оплаты судебного сбора или неверно оформленного позыву? ) А что там Автомайдан и подобные дела. По-моему пролетели с судами и первой и второй инстанции, а на Верховный недошли. Посмотрим что с директором. Хотя он не дурак, дважды вакцинирован и в комментариях озвучивает что вакцинация - это добро ))) посмотрим что с решением будет. Кстати, не нашла пока даже что приняли и назначили рассмотрение, неужто опять громкий релиз и отказ от рассмотрения судом по причине не оплаты судебного сбора или неверно оформленного позыву? ) stm

Повідомлень: 3216 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 544 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 17:14 justit написав: А все ж началось с моего сообщения о том, что 5-ро коллег, вакцинированных, практически одномоментно заболели. и меня это лично очень удивило.

только и всего....



Если б я написал: "5-ро невакцинированных заболели",

то все бы меня поддержали, мол "вот вот, их же предупреждали..."



интересно почему так?

Потому, что как "антиваксы" не хотят никого слушать, так же и "заваксы" - ничего не слышат А все ж началось с моего сообщения о том, что 5-ро коллег, вакцинированных, практически одномоментно заболели. и меня это лично очень удивило.только и всего....Если б я написал: "5-ро невакцинированных заболели",то все бы меня поддержали, мол "вот вот, их же предупреждали..."Потому, что как "антиваксы" не хотят никого слушать, так же и "заваксы" - ничего не слышат



Потому что:

Потому что: Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15455 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8552 раз. Подякували: 4130 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 40374038403940404041> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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