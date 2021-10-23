stm написав:невакс может делать ПЦР что бы доказать что он не опасен обществу
Вакс должен делать ПЦР каждых 3 дня, чтобы доказать, что он не опасен обществу, т.к. он болеет и разносит заразу похлеще "антивакса"
Нет ))) какая несправедливость ))) возьмите форумного юриста и вместе посмеемся как он вас защитит. Есть такое доказанное. Что ваксеры не нагружают медсистему как антиваксеры. Вот в этом и вишенка. Непривитого ребенка не пускают в школы а в Гермашке ещё штраф на родителей лепят для безопасности этого самого ребёнка. Поднатужтесь что я сказала. Много антиваксов в одном месте опасны друг для друга. Много ваксов не опасны друг для друга и защита антивакса и других антиваксов от распространения бесконтрольного заболевания. О как! )))))
zРадио написав:Кошмар, особо буйные антиваксы итак не отличаются дальновидностью и аналитичностью, а если еще и переболеют...
Many people who have recovered from Covid-19 infection are still experiencing cognitive impairment more than seven months later, according to new research. The study, which describes the the kinds of cognitive problems experienced by patients who had been treated at the Mount Sinai system in New York, adds to the growing evidence that Covid "long haulers" can experience myriad ailments weeks and months after recovering from the initial illness. As many as 24 percent of people who have recovered from Covid-19 continue to experience some sort of cognitive difficulties, including problems with memory, multitasking, processing speed and focusing, researchers at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai reported Friday in JAMA Network Open
BIGor написав:Антивакс быстро и скоропостижно умирает - тем самым облегчая нагрузку на больницы.
Вакс долго и нудно скыглит, тем самым увеличивая выторги фарм. мафии
Согласно Закона, Конституции каждый имеет право на защиту от болезней и их распространения. Ваксы просто очень хотят что бы антиваксы тоже жили. Может не все, но государству важна жизнь каждого антивакса, который подвергается серьезной опасности болезни и угрозы его жизни ))))) именно исходя из защиты антивакса вводят ограничения, ваксы при этом должны носить маски в общественном месте, что бы опять же антиваксу было больше шансов НЕ ЗАБОЛЕТЬ! Да мы - святые!!! )))))
BIGor написав:Антивакс быстро и скоропостижно умирает - тем самым облегчая нагрузку на больницы.
Вакс долго и нудно скыглит, тем самым увеличивая выторги фарм. мафии
Согласно Закона, Конституции каждый имеет право на защиту от болезней и их распространения. Ваксы просто очень хотят что бы антиваксы тоже жили. Может не все, но государству важна жизнь каждого антивакса, который подвергается серьезной опасности болезни и угрозы его жизни ))))) именно исходя из защиты антивакса вводят ограничения, ваксы при этом должны носить маски в общественном месте, что бы опять же антиваксу было больше шансов НЕ ЗАБОЛЕТЬ! Да мы - святые!!! )))))
У меня действительно отличное настроение. Мне написала подружка, ранее утверждающая, что вакцина приводит к бесплодию. Угадайте что? Она выбирает вакцину! И опять же, маленький пинок под зад в виде что Киев может войти в красную зону творит волшебство )))