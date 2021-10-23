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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 100
Мені вже зробили щеплення
59%
59
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 17:17

  stm написав:невакс может делать ПЦР что бы доказать что он не опасен обществу

Вакс должен делать ПЦР каждых 3 дня, чтобы доказать, что он не опасен обществу, т.к. он болеет и разносит заразу похлеще "антивакса"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 17:24

  Вкладчик1234 написав:
  stm написав:невакс может делать ПЦР что бы доказать что он не опасен обществу

Вакс должен делать ПЦР каждых 3 дня, чтобы доказать, что он не опасен обществу, т.к. он болеет и разносит заразу похлеще "антивакса"

Нет ))) какая несправедливость ))) возьмите форумного юриста и вместе посмеемся как он вас защитит.
Есть такое доказанное. Что ваксеры не нагружают медсистему как антиваксеры. Вот в этом и вишенка. Непривитого ребенка не пускают в школы а в Гермашке ещё штраф на родителей лепят для безопасности этого самого ребёнка. Поднатужтесь что я сказала. Много антиваксов в одном месте опасны друг для друга. Много ваксов не опасны друг для друга и защита антивакса и других антиваксов от распространения бесконтрольного заболевания. О как! )))))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 17:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Антивакс быстро и скоропостижно умирает - тем самым облегчая нагрузку на больницы.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 17:32

  BIGor написав:Антивакс быстро и скоропостижно умирает - тем самым облегчая нагрузку на больницы.

Вакс долго и нудно скыглит, тем самым увеличивая выторги фарм. мафии :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 17:37

  zРадио написав:Кошмар, особо буйные антиваксы итак не отличаются дальновидностью и аналитичностью, а если еще и переболеют...

Many people who have recovered from Covid-19 infection are still experiencing cognitive impairment more than seven months later, according to new research.
The study, which describes the the kinds of cognitive problems experienced by patients who had been treated at the Mount Sinai system in New York, adds to the growing evidence that Covid "long haulers" can experience myriad ailments weeks and months after recovering from the initial illness. As many as 24 percent of people who have recovered from Covid-19 continue to experience some sort of cognitive difficulties, including problems with memory, multitasking, processing speed and focusing, researchers at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai reported Friday in JAMA Network Open


https://www.nbcnews.com/health/health-n ... y-n1282189

Там выше Ваш коллега-вакс сообщил, что "антиваксы скоропостижно умирают".
А как может быть иначе, если их "вакцина" не защищает? :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 17:41

  Вкладчик1234 написав:
  BIGor написав:Антивакс быстро и скоропостижно умирает - тем самым облегчая нагрузку на больницы.

Вакс долго и нудно скыглит, тем самым увеличивая выторги фарм. мафии :)

Согласно Закона, Конституции каждый имеет право на защиту от болезней и их распространения. Ваксы просто очень хотят что бы антиваксы тоже жили. Может не все, но государству важна жизнь каждого антивакса, который подвергается серьезной опасности болезни и угрозы его жизни ))))) именно исходя из защиты антивакса вводят ограничения, ваксы при этом должны носить маски в общественном месте, что бы опять же антиваксу было больше шансов НЕ ЗАБОЛЕТЬ! Да мы - святые!!! )))))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 17:44

  stm написав:
  Вкладчик1234 написав:
  BIGor написав:Антивакс быстро и скоропостижно умирает - тем самым облегчая нагрузку на больницы.

Вакс долго и нудно скыглит, тем самым увеличивая выторги фарм. мафии :)

Согласно Закона, Конституции каждый имеет право на защиту от болезней и их распространения. Ваксы просто очень хотят что бы антиваксы тоже жили. Может не все, но государству важна жизнь каждого антивакса, который подвергается серьезной опасности болезни и угрозы его жизни ))))) именно исходя из защиты антивакса вводят ограничения, ваксы при этом должны носить маски в общественном месте, что бы опять же антиваксу было больше шансов НЕ ЗАБОЛЕТЬ! Да мы - святые!!! )))))

Вызывайте санитаров
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 17:53

  Вкладчик1234 написав:Вызывайте санитаров

У меня действительно отличное настроение. Мне написала подружка, ранее утверждающая, что вакцина приводит к бесплодию. Угадайте что? Она выбирает вакцину!
И опять же, маленький пинок под зад в виде что Киев может войти в красную зону творит волшебство )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 18:02

  stm написав:Непривитого ребенка не пускают в школы а в Гермашке ещё штраф на родителей лепят для безопасности этого самого ребёнка.


А у нас, как о таком заявили , началось черт те что :shock:
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 18:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Поэтому я настаиваю. Ваксы защищают антиваксов от вот такого

Защита населения обязательна, до получения 80% ваксов, как в Дании, и тогда можно не так переживать. На 20% антиваксов получить медпомощь может абсолютно каждый и ресурсов государства хватает.
stm
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