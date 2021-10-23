Додано: Нед 24 жов, 2021 17:24

Вкладчик1234 написав: stm написав: невакс может делать ПЦР что бы доказать что он не опасен обществу невакс может делать ПЦР что бы доказать что он не опасен обществу

Вакс должен делать ПЦР каждых 3 дня, чтобы доказать, что он не опасен обществу, т.к. он болеет и разносит заразу похлеще "антивакса" Вакс должен делать ПЦР каждых 3 дня, чтобы доказать, что он не опасен обществу, т.к. он болеет и разносит заразу похлеще "антивакса"

Нет ))) какая несправедливость ))) возьмите форумного юриста и вместе посмеемся как он вас защитит.Есть такое доказанное. Что ваксеры не нагружают медсистему как антиваксеры. Вот в этом и вишенка. Непривитого ребенка не пускают в школы а в Гермашке ещё штраф на родителей лепят для безопасности этого самого ребёнка. Поднатужтесь что я сказала. Много антиваксов в одном месте опасны друг для друга. Много ваксов не опасны друг для друга и защита антивакса и других антиваксов от распространения бесконтрольного заболевания. О как! )))))