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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4038403940404041

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 100
Мені вже зробили щеплення
59%
59
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 18:04

  stm написав:Мне написала подружка, ранее утверждающая, что вакцина приводит к бесплодию. Угадайте что? Она выбирает вакцину!


Что не так?
Childfree женщина - это сильная женщина :mrgreen:
Коты там....
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 18:09

  Вкладчик1234 написав:Там выше Ваш коллега-вакс сообщил, что "антиваксы скоропостижно умирают".
А как может быть иначе, если их "вакцина" не защищает? :)


Некоторым все же повезет выжить, но не без последствий - за антивакцинаторской риторикой последуют "аргументы" в пользу плоской Земли

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 18:21

Нам обом 60+- років. В мене було півдня температура 37,3. У жінки пять днів 38,2-38,5. Сатурація нижче 95 не опускалась у обох. Хворіли звісно вдома. Лукування- вітаміни, кисень з концентратора (купили ще в 2020 році), кварцування кімнат по черзі. Отака страшна хвороба. Хіба раніше так ніхто грипом не хворів? Щеплень не робили.


Мне 100500 лет, уже не молодой, реакция совсем не та. Вчера напился в стельку, сел за руль и гнал по трассе 100 км/час, и ...НИЧЕГО!!! Отакая страшная ваша пьянка за рулём. Буду всех агитировать пить за рулём, вместе мы победим их глупые требования.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 18:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Фигня какая-то. у нас 100 запросто в селе гонят.
И... ничего.
Но не всегда.... *Sarcasm*
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 18:26

Бустерная доза вакцины Pfizer дает почти полную защиту от COVID, утверждают ученые
https://www.9tv.co.il/item/35546
В Израиле на сегодня (вечер) 116 новых заболевших и ноль умерших. Такого и не припоминаю за последние месяцы.. В новостных сайтах уже даже сводки не считают нужным подавать. "Мабуть таки перемога" :roll:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 18:32

  yama написав:
  ЛАД написав:yama, что с Вами случилось?
Или после "вечного" бана Вашу учётку отдали другому?
Вы ставите + Ромасику за каждый пост, даже совершенно пустой.
Или на Вас укол так подействовал?

раз ромасика не банят и даже не трут за любой флуд, а меня банят, то будем поддерживать ромасика. доведем до абсурда :)
а вот в диалоги вступать извините лень, пишешь пол часа, вытирают жаль своего времен :)

эээ! Я тут и так петляю между каплями дождя!
А то потом придется создавать новый акк, чтобы использовать форум по назначению. Заново со всеми знакомиться.
Вон всю утрешнюю писанину вытерли, а хлам оставили.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 18:40

  yama написав:ЛАД да, по характеристике данной вами по савченко - согласен полность. Да было на форуме. Вот и не вижу смысла писать, если уже даже савченко озвучила :)

Надюшка молодчинка. Надюшка наше все. :D
Оборвали на самом интересном. Что там Пискун?
Ромасик
 
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