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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 жов, 2021 18:04
stm написав:
Мне написала подружка, ранее утверждающая, что вакцина приводит к бесплодию. Угадайте что? Она выбирает вакцину!
Что не так?
Childfree женщина - это сильная женщина
Коты там....
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Додано: Нед 24 жов, 2021 18:09
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Додано: Нед 24 жов, 2021 18:21
Нам обом 60+- років. В мене було півдня температура 37,3. У жінки пять днів 38,2-38,5. Сатурація нижче 95 не опускалась у обох. Хворіли звісно вдома. Лукування- вітаміни, кисень з концентратора (купили ще в 2020 році), кварцування кімнат по черзі. Отака страшна хвороба. Хіба раніше так ніхто грипом не хворів? Щеплень не робили.
Мне 100500 лет, уже не молодой, реакция совсем не та. Вчера напился в стельку, сел за руль и гнал по трассе 100 км/час, и ...НИЧЕГО!!! Отакая страшная ваша пьянка за рулём. Буду всех агитировать пить за рулём, вместе мы победим их глупые требования.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 18:23
Фигня какая-то. у нас 100 запросто в селе гонят.
И... ничего.
Но не всегда.... *Sarcasm*
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justit
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Додано: Нед 24 жов, 2021 18:32
yama написав: ЛАД написав:yama
, что с Вами случилось?
Или после "вечного" бана Вашу учётку отдали другому?
Вы ставите + Ромасику за каждый пост, даже совершенно пустой.
Или на Вас укол так подействовал?
раз ромасика не банят и даже не трут за любой флуд, а меня банят, то будем поддерживать ромасика. доведем до абсурда
а вот в диалоги вступать извините лень, пишешь пол часа, вытирают жаль своего времен
эээ! Я тут и так петляю между каплями дождя!
А то потом придется создавать новый акк, чтобы использовать форум по назначению. Заново со всеми знакомиться.
Вон всю утрешнюю писанину вытерли, а хлам оставили.
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Ромасик
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Додано: Нед 24 жов, 2021 18:40
yama написав:ЛАД
да, по характеристике данной вами по савченко - согласен полность. Да было на форуме. Вот и не вижу смысла писать, если уже даже савченко озвучила
Надюшка молодчинка. Надюшка наше все.
Оборвали на самом интересном. Что там Пискун?
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Ромасик
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