Нам обом 60+- років. В мене було півдня температура 37,3. У жінки пять днів 38,2-38,5. Сатурація нижче 95 не опускалась у обох. Хворіли звісно вдома. Лукування- вітаміни, кисень з концентратора (купили ще в 2020 році), кварцування кімнат по черзі. Отака страшна хвороба. Хіба раніше так ніхто грипом не хворів? Щеплень не робили.
Мне 100500 лет, уже не молодой, реакция совсем не та. Вчера напился в стельку, сел за руль и гнал по трассе 100 км/час, и ...НИЧЕГО!!! Отакая страшная ваша пьянка за рулём. Буду всех агитировать пить за рулём, вместе мы победим их глупые требования.
Бустерная доза вакцины Pfizer дает почти полную защиту от COVID, утверждают ученые https://www.9tv.co.il/item/35546 В Израиле на сегодня (вечер) 116 новых заболевших и ноль умерших. Такого и не припоминаю за последние месяцы.. В новостных сайтах уже даже сводки не считают нужным подавать. "Мабуть таки перемога"
ЛАД написав:yama, что с Вами случилось? Или после "вечного" бана Вашу учётку отдали другому? Вы ставите + Ромасику за каждый пост, даже совершенно пустой. Или на Вас укол так подействовал?
раз ромасика не банят и даже не трут за любой флуд, а меня банят, то будем поддерживать ромасика. доведем до абсурда а вот в диалоги вступать извините лень, пишешь пол часа, вытирают жаль своего времен
эээ! Я тут и так петляю между каплями дождя! А то потом придется создавать новый акк, чтобы использовать форум по назначению. Заново со всеми знакомиться. Вон всю утрешнюю писанину вытерли, а хлам оставили.
yama написав:ЛАД да, по характеристике данной вами по савченко - согласен полность. Да было на форуме. Вот и не вижу смысла писать, если уже даже савченко озвучила
Надюшка молодчинка. Надюшка наше все. Оборвали на самом интересном. Что там Пискун? Нашел продолжение с 2-13 https://www.youtube.com/watch?v=rlVsM9aFwRE Пискун не сказал ничего полезного, а вот был еще один антивакс Юрий Камельчук, который флейм запустил)
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 24 жов, 2021 19:09, всього редагувалось 1 раз.
Надюшка знаю лично. Редкоземельный идиот. Насколько отбитыми надо быть советникам Жульки, чтобы ЭТО взять под крыло. Там и к ее исчезновению много вопросов. В спасательной операции,где и я принимал участие в тот день, кучу мотострелков и танкистов положили. До сих пор не уверен, она просто тупая, или троянский конь.
Надюшка знаю лично. Редкоземельный идиот. Насколько отбитыми надо быть советникам Жульки, чтобы ЭТО взять под крыло. Там и к ее исчезновению много вопросов. В спасательной операции,где и я принимал участие в тот день, кучу мотострелков и танкистов положили. До сих пор не уверен, она просто тупая, или троянский конь.
ааа, она же тоже вертолетчица никогда ею не восхищался, но сейчас разговаривать научилась. И расчесала ваксов в студии достойно.
IgA написав:А с нагнетателями паники проводится разяснительные работы -
В качестве примера было приведено выступление Дженни Харрис, главы Управления санитарно-эпидемиологической безопасности (UK Health Security Agency). На пресс-конференции Даунинг-стрит 20 октября она представила общественности слайды, показывающие, что в настоящее время в больницах находится 7891 человек с диагностированным коронавирусом. Харрис не упомянула, что эта цифра включает не только людей, госпитализированных с ковидом, но и тех, у кого он был выявлен во время пребывания в больнице Ранее больницы получили указание разграничивать эти две группы, но в официальной статистике правительства это не отражается.
Аналогичную проблему можно увидеть в ежедневных отчетах о смертности, публикуемых на сайте правительства. 19 октября количество смертельных случаев в рубрике Daily составило 223, и многие эксперты заявили о необходимости вернуть коронавирусные ограничения. Однако на самом деле эти данные отражают число смертей за несколько дней — достаточно посмотреть на даты, чтобы увидеть, что ситуация выходит на плато, заявили в Статистическом управлении Великобритании.
Национальный статистик сэр Иэн Даймонд объявил об организации мастер-классов по работе с данными для депутатов и других государственных служащих, чтобы улучшить интерпретацию данных.
Было бы неплохо Вас с Ромасиком на эти мастер классы записать
Думаю, вполне достаточно того, что вы их посещаете и нам здесь цитируете
было бы не плохо, если бы оно в Украине было (Управления санитарно-эпидемиологической безопасности) Я бы им там рецензию статистики внимательно провел