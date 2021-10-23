В качестве примера было приведено выступление Дженни Харрис, главы Управления санитарно-эпидемиологической безопасности (UK Health Security Agency). На пресс-конференции Даунинг-стрит 20 октября она представила общественности слайды, показывающие, что в настоящее время в больницах находится 7891 человек с диагностированным коронавирусом. Харрис не упомянула, что эта цифра включает не только людей, госпитализированных с ковидом, но и тех, у кого он был выявлен во время пребывания в больнице Ранее больницы получили указание разграничивать эти две группы, но в официальной статистике правительства это не отражается.



Аналогичную проблему можно увидеть в ежедневных отчетах о смертности, публикуемых на сайте правительства. 19 октября количество смертельных случаев в рубрике Daily составило 223, и многие эксперты заявили о необходимости вернуть коронавирусные ограничения. Однако на самом деле эти данные отражают число смертей за несколько дней — достаточно посмотреть на даты, чтобы увидеть, что ситуация выходит на плато, заявили в Статистическом управлении Великобритании.



Национальный статистик сэр Иэн Даймонд объявил об организации мастер-классов по работе с данными для депутатов и других государственных служащих, чтобы улучшить интерпретацию данных.