...Как известно, у страха глаза велики, поэтому ковид-перестрашени решили, что мы догоним или повторим РФ. На самом деле, у нас и раньше не было, как в РФ, и даже сейчас не намечается..
Так как, у меня "особенное" понимание или Вы в очередной раз пытаетесь выкрутиться и переиначить свои слова? Эта Ваша фраза не означает, что мы не догоним РФ и у нас не будет так плохо?
Этот пост был написан, как вы правильно заметили, 25 сентября и фразу «даже сейчас не намечается» нельзя трактовать как «не намечается никогда», как бы вы не пытались. И напомню, что на после 11 октября от Флер пока что не было никаких прогнозов. Но это не мешает вам продолжать фантазировать.
Это шедевр! Смотрите какая история. 13 сентября мадам гнобит Истребина , называет (за глаза, конечно!! На его странице возражать наши дисиденты не решаются) его истериком, и клянётся, что до 10 октября 10т в сутки заболевших не будет! Дело идёт к концу сентября страна идёт в разнос по Ковиду, уже видно, что червонец мы перемахнем задолго до дедлайна (что потом так и вышло), но 25 сентября мадам в очередной раз оскорбляет уже форумчан и заявляет, что "РФ не догоним и не перегоним".
В РФ населения больше нашего в четыре раза, и догнать их 800-900 суточных жмуров на тот момент- это сделать 200-225. И вот та-дам!! Через какую-то неделю мы это все имеем!!
Объясните мне кто-нибудь, эти прогнозы это: * крайнее скудоумие?(та не, доктор наук! не может быть!! Ладно Кива, но не Флер же!!) * мазохизм?
А как назвать эти глупые оправдания,вместо просто сказать "да, я ошиблась"??
Нам обом 60+- років. В мене було півдня температура 37,3. У жінки пять днів 38,2-38,5. Сатурація нижче 95 не опускалась у обох. Хворіли звісно вдома. Лукування- вітаміни, кисень з концентратора (купили ще в 2020 році), кварцування кімнат по черзі. Отака страшна хвороба. Хіба раніше так ніхто грипом не хворів? Щеплень не робили.
Мне 100500 лет, уже не молодой, реакция совсем не та. Вчера напился в стельку, сел за руль и гнал по трассе 100 км/час, и ...НИЧЕГО!!! Отакая страшная ваша пьянка за рулём. Буду всех агитировать пить за рулём, вместе мы победим их глупые требования.
Що хтось із перестрашених напише якусь дурню я навіть не сумнівався, але щоб таку...
Пока что речь идёт не о детях Ромасика, а о нем самом. Обкладывают как с̶к̶у̶н̶с̶а зайца со всех сторон. В поезд - зась. В Гендель - зась! В Эпик - зась!! Если пока не зась, то его город считает дни до красной зоны. И большой черный дилдо приближается к дисиденту.
Ромасик написав:Що хтось із перестрашених напише якусь дурню я навіть не сумнівався, але щоб таку...
Більш науковими словами про дурню,яку ви написали у вигляді висновку до свого чудового виздоровлення, написав вам Зрадио. Я так і думав , що вам складні викладки будуть незрозумілі, ви на них не відреагуєте. Тому дуже добре, що я вам привів зрозумілу вам аналогію. Бачу, що вона достукалась.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 24 жов, 2021 19:51, всього редагувалось 2 разів.
Пока что речь идёт не о детях Ромасика, а о нем самом. Обкладывают как с̶к̶у̶н̶с̶а зайца со всех сторон. В поезд - зась. В Гендель - зась! В Эпик - зась!! Если пока не зась, то его город считает дни до красной зоны. И большой черный дилдо приближается к дисиденту.
всьо, Хотабу больше не наливать. Хотаб сломался. Несите следующего