Додано: Нед 24 жов, 2021 19:22

fler написав: ЛАД написав: Ну и последняя цитата из светоча, ой, простите, доктора наук. Пост от 25 сентября

...Как известно, у страха глаза велики, поэтому ковид-перестрашени решили, что мы догоним или повторим РФ. На самом деле, у нас и раньше не было, как в РФ, и даже сейчас не намечается..

Так как, у меня "особенное" понимание или Вы в очередной раз пытаетесь выкрутиться и переиначить свои слова?

Эта Ваша фраза не означает, что мы не догоним РФ и у нас не будет так плохо ?

Ну и последняя цитата из светоча, ой, простите, доктора наук. Пост от 25 сентября viewtopic.php?p=5303491#p5303491 Так как, у меня "особенное" понимание или Вы в очередной раз пытаетесь выкрутиться и переиначить свои слова?Эта Ваша фраза не означает, что мыРФ и у нас



Этот пост был написан, как вы правильно заметили, 25 сентября и фразу «даже сейчас не намечается» нельзя трактовать как «не намечается никогда», как бы вы не пытались. И напомню, что на после 11 октября от Флер пока что не было никаких прогнозов. Но это не мешает вам продолжать фантазировать. Этот пост был написан, как вы правильно заметили, 25 сентября и фразу «даже сейчас не намечается» нельзя трактовать как «не намечается никогда», как бы вы не пытались. И напомню, что на после 11 октября от Флер пока что не было никаких прогнозов. Но это не мешает вам продолжать фантазировать.

Это шедевр!Смотрите какая история.13 сентября мадам гнобит Истребина , называет (за глаза, конечно!! На его странице возражать наши дисиденты не решаются) его истериком, и клянётся, что до 10 октября 10т в сутки заболевших не будет!Дело идёт к концу сентябрястрана идёт в разнос по Ковиду, уже видно, что червонец мы перемахнем задолго до дедлайна (что потом так и вышло), но 25 сентября мадам в очередной раз оскорбляет уже форумчан и заявляет, что "РФ не догоним и не перегоним".В РФ населения больше нашего в четыре раза, и догнать их 800-900 суточных жмуров на тот момент- это сделать 200-225.И вот та-дам!! Через какую-то неделю мы это все имеем!!Объясните мне кто-нибудь, эти прогнозы это:* крайнее скудоумие?(та не, доктор наук! не может быть!! Ладно Кива, но не Флер же!!)* мазохизм?А как назвать эти глупые оправдания,вместо просто сказать "да, я ошиблась"??