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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4040404140424043>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 100
Мені вже зробили щеплення
59%
59
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:21

  ЛАД написав:Кого банить, я модераторам не советовал. Я советовал закрыть ветку.
Высказывать своё мнение о Вашей или Ромасиковской пропаганде Вы мне не запретите.

полностью поддерживаю, никакой ваксовой пропаганды.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:22

  fler написав:
  ЛАД написав:Ну и последняя цитата из светоча, ой, простите, доктора наук. Пост от 25 сентября viewtopic.php?p=5303491#p5303491:
...Как известно, у страха глаза велики, поэтому ковид-перестрашени решили, что мы догоним или повторим РФ. На самом деле, у нас и раньше не было, как в РФ, и даже сейчас не намечается..

Так как, у меня "особенное" понимание или Вы в очередной раз пытаетесь выкрутиться и переиначить свои слова?
Эта Ваша фраза не означает, что мы не догоним РФ и у нас не будет так плохо?


Этот пост был написан, как вы правильно заметили, 25 сентября и фразу «даже сейчас не намечается» нельзя трактовать как «не намечается никогда», как бы вы не пытались. И напомню, что на после 11 октября от Флер пока что не было никаких прогнозов. Но это не мешает вам продолжать фантазировать.


Это шедевр!
Смотрите какая история.
13 сентября мадам гнобит Истребина , называет (за глаза, конечно!! На его странице возражать наши дисиденты не решаются) его истериком, и клянётся, что до 10 октября 10т в сутки заболевших не будет!
Дело идёт к концу сентября
Зображення
страна идёт в разнос по Ковиду, уже видно, что червонец мы перемахнем задолго до дедлайна (что потом так и вышло), но 25 сентября мадам в очередной раз оскорбляет уже форумчан и заявляет, что "РФ не догоним и не перегоним".

В РФ населения больше нашего в четыре раза, и догнать их 800-900 суточных жмуров на тот момент- это сделать 200-225.
И вот та-дам!! Через какую-то неделю мы это все имеем!!

Зображення
Объясните мне кто-нибудь, эти прогнозы это:
* крайнее скудоумие?(та не, доктор наук! не может быть!! Ладно Кива, но не Флер же!!)
* мазохизм?

А как назвать эти глупые оправдания,вместо просто сказать "да, я ошиблась"??
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:29

  justit написав:Но опять таки, в списке обязательной вакцинации нет медиков.

Медиков уже давно в принудительном порядке вакцинировали. Или "вакцинировали". Но сертификаты есть.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:33

  Ромасик написав:
  justit написав:Но опять таки, в списке обязательной вакцинации нет медиков.

Медиков уже давно в принудительном порядке вакцинировали. Или "вакцинировали". Но сертификаты есть.


Насчёт "вакцинировали" тут я не в курсе.
Но лично знаю нескольких, кто категорически против :(
И не укололись.
И не уволены.
justit
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:33

  ЛАД написав:Чтобы флеры с ромасиками не забивали людям головы всякой чушью. Может, кому-то поможет.

забиваете головы вы непонятной чушью. Своих детей не вакцинировали, а от чужих требуете.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:35

  justit написав:
  Ромасик написав:
  justit написав:Но опять таки, в списке обязательной вакцинации нет медиков.

Медиков уже давно в принудительном порядке вакцинировали. Или "вакцинировали". Но сертификаты есть.


Насчёт "вакцинировали" тут я не в курсе.
Но лично знаю нескольких, кто категорически против :(
И не укололись.
И не уволены.

тех, что я знаю, то "вакцинация" устроила все стороны и закрыла вопрос.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:37

  Hotab написав:
Нам обом 60+- років. В мене було півдня температура 37,3. У жінки пять днів 38,2-38,5. Сатурація нижче 95 не опускалась у обох. Хворіли звісно вдома. Лукування- вітаміни, кисень з концентратора (купили ще в 2020 році), кварцування кімнат по черзі. Отака страшна хвороба. Хіба раніше так ніхто грипом не хворів? Щеплень не робили.


Мне 100500 лет, уже не молодой, реакция совсем не та. Вчера напился в стельку, сел за руль и гнал по трассе 100 км/час, и ...НИЧЕГО!!! Отакая страшная ваша пьянка за рулём. Буду всех агитировать пить за рулём, вместе мы победим их глупые требования.

Що хтось із перестрашених напише якусь дурню я навіть не сумнівався, але щоб таку...
vichenki
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:38

  justit написав:
  Цитрин написав:
  justit написав:Все, что может произойти - это в приказном порядке попытаться затавить всех поголовно вакцинироваться.


С таким-же успехом можно "в приказном порядке попытаться затавить всех поголовно" поставить клеймо на лоб :D


Why not? :)

только нужна лазерная гравировка, чтобы QR код читался. А то будет как с Савченко :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:а от чужих требуете

Пока что речь идёт не о детях Ромасика, а о нем самом. Обкладывают как с̶к̶у̶н̶с̶а зайца со всех сторон. В поезд - зась. В Гендель - зась! В Эпик - зась!! Если пока не зась, то его город считает дни до красной зоны. И большой черный дилдо приближается к дисиденту.

  Ромасик написав:Що хтось із перестрашених напише якусь дурню я навіть не сумнівався, але щоб таку...


Більш науковими словами про дурню,яку ви написали у вигляді висновку до свого чудового виздоровлення, написав вам Зрадио. Я так і думав , що вам складні викладки будуть незрозумілі, ви на них не відреагуєте. Тому дуже добре, що я вам привів зрозумілу вам аналогію. Бачу, що вона достукалась.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 24 жов, 2021 19:51, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:41

  Hotab написав:
  Ромасик написав:а от чужих требуете

Пока что речь идёт не о детях Ромасика, а о нем самом. Обкладывают как с̶к̶у̶н̶с̶а зайца со всех сторон. В поезд - зась. В Гендель - зась! В Эпик - зась!! Если пока не зась, то его город считает дни до красной зоны. И большой черный дилдо приближается к дисиденту.

всьо, Хотабу больше не наливать. Хотаб сломался. Несите следующего :lol:
Ромасик
 
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