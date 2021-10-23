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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4040404140424043

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 100
Мені вже зробили щеплення
59%
59
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:ааа, она же тоже вертолетчица

Только название. В кабину ее не пускали.

  Ромасик написав:И расчесала ваксов в студии достойно.

Она и себя расчесать то (в прямом смысле) не могла никогда. Куда там ей логично что-то изложить. Но для Ромасика оно и понятно,что зашло. Тупость - дисидентское все))

  Ромасик написав:всьо, Хотабу больше не наливать

Крутая шутка, свежая. Петросян одобрительно трепает по щеке Ромку. Лучший ученик, все же.

Почти как вкладчиковское "это другое". По задумке видимо очень смешно должно быть.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 19:56

  Binimovich написав:Хроника Апокалипсиса в Одессе от Ножевниковой для Ромасика, Вкладчика и их компании:

Концентраторы закончились.

Злые худесские языки говорят, что сегодня Ляшко неожиданно посетил Одессу. Посетил какую-то больницу и нашел десятки свободных мест. До этого, эти места находились только через парочку - Ножевникову и ее подругу, возглавляющую облздрав.
Криков о том, что мест нет ни от кого, кроме этой истерички нет. В том числе нет от пациентов. Да, болеющих много, но справляются.
То кто здесь дебил??
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:01

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Чтобы флеры с ромасиками не забивали людям головы всякой чушью. Может, кому-то поможет.

забиваете головы вы непонятной чушью. Своих детей не вакцинировали, а от чужих требуете.

Я лично никого вакцинировать не могу. И заставить тоже.
По итогу дочка с зятем переболели.
Зять в больнице.
Дочка, вроде, "легко". Но на 4 килограмма похудела. При том, что была и так худенькая.
"Дядя, ты дурак?" Или сволочь?
Я тут никому переболеть не желал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:То кто здесь дебил?

Пока что все тот же.
Ляшко не прилетел инкогнито, и для него могли что угодно найти. Или даже не найти,а показать те, которые стоят пустыми исключительно под ВИП- бомонд Одессы. Уверен, что в нашей корупционнй стране в любом городе или городке немного "для своих" есть. Но это не значит, что всем остальным что-то дадут, когда надо. Им - "большой черный дилдо".
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:06

  vichenki написав:
  Hotab написав:
Нам обом 60+- років. В мене було півдня температура 37,3. У жінки пять днів 38,2-38,5. Сатурація нижче 95 не опускалась у обох. Хворіли звісно вдома. Лукування- вітаміни, кисень з концентратора (купили ще в 2020 році), кварцування кімнат по черзі. Отака страшна хвороба. Хіба раніше так ніхто грипом не хворів? Щеплень не робили.


Мне 100500 лет, уже не молодой, реакция совсем не та. Вчера напился в стельку, сел за руль и гнал по трассе 100 км/час, и ...НИЧЕГО!!! Отакая страшная ваша пьянка за рулём. Буду всех агитировать пить за рулём, вместе мы победим их глупые требования.

Що хтось із перестрашених напише якусь дурню я навіть не сумнівався, але щоб таку...

На мой ответ viewtopic.php?p=5320905#p5320905 Вы не среагировали. Я был не прав?
А на вполне логичную аналогию Hotab тут же "дурня".
Уверены, что "дурня" не у Вас?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:09

  justit написав:То есть я оканчиваю курсы санитара и США ждёт меня? 🤔

США - нет, но Польша возможно
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:23

  Ромасик написав:Я бы им там рецензию статистики внимательно провел


Чверть осіб, які перехворіли на COVID, отримують розумові розлади – вчені


Похоже Вам не повезло оказаться в этой четверти. То с Голубовской хотите за маски спорить, теперь на британских ученых замахиваетесь
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:24

В больнице «Бейлинсон» были потрясены, узнав, какую надпись на надгробии заказали родные пожилой пациентки, скончавшейся от коронавируса. На могиле 71-летней Р. появилась следующая «эпитафия»: «Убита больницей «Бейлинсон в коронавирусном отделении».


Вначале медики не поверили в подлинность фотографии, сделанной на кладбище «Яркон» в Гуш-Дане. Однако оказалось, что фото – настоящее. По данным некоторых медиа, родные женщины – заядлые противники прививок.

Как сообщили в больнице, пожилая пациентка не была привита от коронавируса. Женщина была доставлена в больницу «Бейлинсон» после длительного лечения дома, с тяжелым течением коронавируса, сердечным приступом и тромбоэмболией легочной артерии. До этого она болела коронавирусом около месяца и до последнего не обращалась к врачам.

https://detaly.co.il/skandal-vokrug-nadpisi-na-nadgrobii-umershej-ot-koronavirusa-ubita-bolnitsej-bejlinson/
Интересно, наши антиваксы скоро начнут такое выдавать? Хотя бы на форуме.
Некоторые посты недалеко ушли.
ЛАД
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