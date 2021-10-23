Binimovich написав:Хроника Апокалипсиса в Одессе от Ножевниковой для Ромасика, Вкладчика и их компании:
Концентраторы закончились.
Злые худесские языки говорят, что сегодня Ляшко неожиданно посетил Одессу. Посетил какую-то больницу и нашел десятки свободных мест. До этого, эти места находились только через парочку - Ножевникову и ее подругу, возглавляющую облздрав. Криков о том, что мест нет ни от кого, кроме этой истерички нет. В том числе нет от пациентов. Да, болеющих много, но справляются. То кто здесь дебил??
ЛАД написав:Чтобы флеры с ромасиками не забивали людям головы всякой чушью. Может, кому-то поможет.
забиваете головы вы непонятной чушью. Своих детей не вакцинировали, а от чужих требуете.
Я лично никого вакцинировать не могу. И заставить тоже. По итогу дочка с зятем переболели. Зять в больнице. Дочка, вроде, "легко". Но на 4 килограмма похудела. При том, что была и так худенькая. "Дядя, ты дурак?" Или сволочь? Я тут никому переболеть не желал.
Пока что все тот же. Ляшко не прилетел инкогнито, и для него могли что угодно найти. Или даже не найти,а показать те, которые стоят пустыми исключительно под ВИП- бомонд Одессы. Уверен, что в нашей корупционнй стране в любом городе или городке немного "для своих" есть. Но это не значит, что всем остальным что-то дадут, когда надо. Им - "большой черный дилдо".
Нам обом 60+- років. В мене було півдня температура 37,3. У жінки пять днів 38,2-38,5. Сатурація нижче 95 не опускалась у обох. Хворіли звісно вдома. Лукування- вітаміни, кисень з концентратора (купили ще в 2020 році), кварцування кімнат по черзі. Отака страшна хвороба. Хіба раніше так ніхто грипом не хворів? Щеплень не робили.
Мне 100500 лет, уже не молодой, реакция совсем не та. Вчера напился в стельку, сел за руль и гнал по трассе 100 км/час, и ...НИЧЕГО!!! Отакая страшная ваша пьянка за рулём. Буду всех агитировать пить за рулём, вместе мы победим их глупые требования.
Що хтось із перестрашених напише якусь дурню я навіть не сумнівався, але щоб таку...
На мой ответ viewtopic.php?p=5320905#p5320905 Вы не среагировали. Я был не прав? А на вполне логичную аналогию Hotab тут же "дурня". Уверены, что "дурня" не у Вас?
В больнице «Бейлинсон» были потрясены, узнав, какую надпись на надгробии заказали родные пожилой пациентки, скончавшейся от коронавируса. На могиле 71-летней Р. появилась следующая «эпитафия»: «Убита больницей «Бейлинсон в коронавирусном отделении».
Вначале медики не поверили в подлинность фотографии, сделанной на кладбище «Яркон» в Гуш-Дане. Однако оказалось, что фото – настоящее. По данным некоторых медиа, родные женщины – заядлые противники прививок.
Как сообщили в больнице, пожилая пациентка не была привита от коронавируса. Женщина была доставлена в больницу «Бейлинсон» после длительного лечения дома, с тяжелым течением коронавируса, сердечным приступом и тромбоэмболией легочной артерии. До этого она болела коронавирусом около месяца и до последнего не обращалась к врачам.