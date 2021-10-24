Нам обом 60+- років. В мене було півдня температура 37,3. У жінки пять днів 38,2-38,5. Сатурація нижче 95 не опускалась у обох. Хворіли звісно вдома. Лукування- вітаміни, кисень з концентратора (купили ще в 2020 році), кварцування кімнат по черзі. Отака страшна хвороба. Хіба раніше так ніхто грипом не хворів? Щеплень не робили.
Мне 100500 лет, уже не молодой, реакция совсем не та. Вчера напился в стельку, сел за руль и гнал по трассе 100 км/час, и ...НИЧЕГО!!! Отакая страшная ваша пьянка за рулём. Буду всех агитировать пить за рулём, вместе мы победим их глупые требования.
Що хтось із перестрашених напише якусь дурню я навіть не сумнівався, але щоб таку...
На мой ответ viewtopic.php?p=5320905#p5320905 Вы не среагировали. Я был не прав? А на вполне логичную аналогию Hotab тут же "дурня". Уверены, что "дурня" не у Вас?
В больнице «Бейлинсон» были потрясены, узнав, какую надпись на надгробии заказали родные пожилой пациентки, скончавшейся от коронавируса. На могиле 71-летней Р. появилась следующая «эпитафия»: «Убита больницей «Бейлинсон в коронавирусном отделении».
Вначале медики не поверили в подлинность фотографии, сделанной на кладбище «Яркон» в Гуш-Дане. Однако оказалось, что фото – настоящее. По данным некоторых медиа, родные женщины – заядлые противники прививок.
Как сообщили в больнице, пожилая пациентка не была привита от коронавируса. Женщина была доставлена в больницу «Бейлинсон» после длительного лечения дома, с тяжелым течением коронавируса, сердечным приступом и тромбоэмболией легочной артерии. До этого она болела коронавирусом около месяца и до последнего не обращалась к врачам.
Пока что все тот же. Ляшко не прилетел инкогнито, и для него могли что угодно найти. Или даже не найти,а показать те, которые стоят пустыми исключительно под ВИП- бомонд Одессы. Уверен, что в нашей корупционнй стране в любом городе или городке немного "для своих" есть. Но это не значит, что всем остальным что-то дадут, когда надо. Им - "большой черный дилдо".
Говорят, что инкогнито. Понятно что для своих. Остался вопрос, при чем здесь Ножевникова?
Ромка в садик ещё ходит?? Министр по Украине перемещается инкогнито?? Вышел утром из дома в конче заспе , сел к таксисту , напялив медицинскую маску и сам приехал? Тогда - да. Все остальные варианты - как раз достойны кудессы.
Ромасик написав:Остался вопрос, при чем здесь Ножевникова?
Ты ж приплел мифически койки "для своих" к "Ножевникова врёт". Сам и отвечай.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 24 жов, 2021 20:35, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Чтобы флеры с ромасиками не забивали людям головы всякой чушью. Может, кому-то поможет.
забиваете головы вы непонятной чушью. Своих детей не вакцинировали, а от чужих требуете.
Я лично никого вакцинировать не могу. И заставить тоже. По итогу дочка с зятем переболели. Зять в больнице. Дочка, вроде, "легко". Но на 4 килограмма похудела. При том, что была и так худенькая. "Дядя, ты дурак?" Или сволочь? Я тут никому переболеть не желал.