Faceless написав:.......... Все закрывать не решение. Ведь, если подходить к теме объективно, вопросов таки много Есть хорошая статья, правда, лонгрид, и читать нужно включая мозг, у оголтелых антивакцинаторов могут быть припадки https://habr.com/ru/post/564356/
Прочитал не всё. Статья мутноватая. В ссылках часто совсем не то, что пишет автор. Возможно, не прав, но, на мой взгляд, не заслуживает внимания.
Не вижу ничего хорошего. Вранье типа "То же самое, Швеция, Норвегия и Финляндия, — страны, где правительственные меры были одни из самых умеренных, имеют одни из самых низких уровней смертности" (пусть автор посмотрит статистику по Швеции) и "ложные ссылки", на которые указал ЛАД, чередуется с демагогией о правах человека. И конечно, коронное: "ковид это тот же грипп". В конце остапа вообще понесло.
И вот еще что интересно: автор написал лонгрид, основанный на изучении кучи литературы, СМИ, других источников, всё это систематизировал, потом отвечал на критические комменты, в общем, почти на диссер потянуло. Откуда у него столько времени, чем он занимается, кем работает? В принципе тот же вопрос (риторический, конечно) к нашим скептикам, которые уже наклепали сотни, если не тысячи постов.
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 24 жов, 2021 21:04, всього редагувалось 2 разів.
"Київ поки що відповідає показникам "помаранчевої" зони, але найближчими днями через погіршення епідситуації може опинитись у "червоній" зоні. У КМДА прогнозують, що запровадити жорсткі обмеження доведеться з 27 жовтня", – написав в Facebook голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
У Києві можуть продовжити осінні канікули до чотирьох тижнів через важку ситуацію з пандеміює коронавірусу. Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на слова головного санлікаря України Ігоря Кузіна. Зато отопление грозились в Киеве включить 23 октября, а по факту опять в пижаме спать придется..
Востаннє редагувалось fler в Нед 24 жов, 2021 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик написав:Александр Лукашенко раскритиковал как саму идею обязать носить маски, так и проведение принудительной вакцинации. Больше всего он негодовал в связи с намерениями штрафовать тех, кто игнорирует санитарно-эпидемиологические требования. https://www.dw.com/ru/lukashenko-protiv ... a-59597323 с.ка, последний диктатор Европы
И при этом засекретил стату по смертности. Но Ромки разносят победу )))))
fler написав:"Київ поки що відповідає показникам "помаранчевої" зони, але найближчими днями через погіршення епідситуації може опинитись у "червоній" зоні. У КМДА прогнозують, що запровадити жорсткі обмеження доведеться з 27 жовтня", – написав в Facebook голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
У Києві можуть продовжити осінні канікули до чотирьох тижнів через важку ситуацію з пандеміює коронавірусу. Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на слова головного санлікаря України Ігоря Кузіна. Зато отопление грозились в Киеве включить 23 октября, а по факту опять в пижаме спать придется..
fler написав:"Київ поки що відповідає показникам "помаранчевої" зони, але найближчими днями через погіршення епідситуації може опинитись у "червоній" зоні. У КМДА прогнозують, що запровадити жорсткі обмеження доведеться з 27 жовтня", – написав в Facebook голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
У Києві можуть продовжити осінні канікули до чотирьох тижнів через важку ситуацію з пандеміює коронавірусу. Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на слова головного санлікаря України Ігоря Кузіна. Зато отопление грозились в Киеве включить 23 октября, а по факту опять в пижаме спать придется..
Уже включили, и я не на Печерске
Кто и за счет чего заплатит за тепло ? Будут громадные долги .
fler написав:"Київ поки що відповідає показникам "помаранчевої" зони, але найближчими днями через погіршення епідситуації може опинитись у "червоній" зоні. У КМДА прогнозують, що запровадити жорсткі обмеження доведеться з 27 жовтня", – написав в Facebook голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
У Києві можуть продовжити осінні канікули до чотирьох тижнів через важку ситуацію з пандеміює коронавірусу. Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на слова головного санлікаря України Ігоря Кузіна. Зато отопление грозились в Киеве включить 23 октября, а по факту опять в пижаме спать придется..
Уже включили, и я не на Печерске
Кто и за счет чего заплатит за тепло ? Будут громадные долги .
Громадные долги не очень хорошо. Особенно если таки двинут серьезно судебную реформу. За услуги надо платить. Если нищеброд, то платит государство субсидию. Нищеброд вообще не должен знать что такое дивиденды