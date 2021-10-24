RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4041404240434044>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 100
Мені вже зробили щеплення
59%
59
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:34

  Ромасик написав:А то все ваксы чет сегодня тормозят


надеюсь Вас это утешит, когда в магазин станут по QR коду пускать
IgA
 
Повідомлень: 891
З нами з: 02.07.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:койка нашлась

Само слово "нашлась" не настораживает?
Это как в совке дефицит "достал". Говорит о том, что всего было достаточно?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5164
З нами з: 15.02.09
Подякував: 258 раз.
Подякували: 1436 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:41

  ЛАД написав:
  Faceless написав:..........
Все закрывать не решение. Ведь, если подходить к теме объективно, вопросов таки много
Есть хорошая статья, правда, лонгрид, и читать нужно включая мозг, у оголтелых антивакцинаторов могут быть припадки https://habr.com/ru/post/564356/
Прочитал не всё.
Статья мутноватая. В ссылках часто совсем не то, что пишет автор. Возможно, не прав, но, на мой взгляд, не заслуживает внимания.

Не вижу ничего хорошего.
Вранье типа "То же самое, Швеция, Норвегия и Финляндия, — страны, где правительственные меры были одни из самых умеренных, имеют одни из самых низких уровней смертности" (пусть автор посмотрит статистику по Швеции) и "ложные ссылки", на которые указал ЛАД, чередуется с демагогией о правах человека.
И конечно, коронное: "ковид это тот же грипп".
В конце остапа вообще понесло.

И вот еще что интересно: автор написал лонгрид, основанный на изучении кучи литературы, СМИ, других источников, всё это систематизировал, потом отвечал на критические комменты, в общем, почти на диссер потянуло. Откуда у него столько времени, чем он занимается, кем работает? В принципе тот же вопрос (риторический, конечно) к нашим скептикам, которые уже наклепали сотни, если не тысячи постов.
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 24 жов, 2021 21:04, всього редагувалось 2 разів.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18405
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2268 раз.
Подякували: 3009 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:50

"Київ поки що відповідає показникам "помаранчевої" зони, але найближчими днями через погіршення епідситуації може опинитись у "червоній" зоні. У КМДА прогнозують, що запровадити жорсткі обмеження доведеться з 27 жовтня", – написав в Facebook голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

У Києві можуть продовжити осінні канікули до чотирьох тижнів через важку ситуацію з пандеміює коронавірусу. Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на слова головного санлікаря України Ігоря Кузіна.
Зато отопление грозились в Киеве включить 23 октября, а по факту опять в пижаме спать придется..
Востаннє редагувалось fler в Нед 24 жов, 2021 20:58, всього редагувалось 1 раз.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2198
З нами з: 07.08.09
Подякував: 667 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 20:58

  Ромасик написав:Александр Лукашенко раскритиковал как саму идею обязать носить маски, так и проведение принудительной вакцинации. Больше всего он негодовал в связи с намерениями штрафовать тех, кто игнорирует санитарно-эпидемиологические требования.
https://www.dw.com/ru/lukashenko-protiv ... a-59597323
с.ка, последний диктатор Европы :mrgreen:

И при этом засекретил стату по смертности. Но Ромки разносят победу )))))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3220
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 544 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 21:03

  fler написав:"Київ поки що відповідає показникам "помаранчевої" зони, але найближчими днями через погіршення епідситуації може опинитись у "червоній" зоні. У КМДА прогнозують, що запровадити жорсткі обмеження доведеться з 27 жовтня", – написав в Facebook голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

У Києві можуть продовжити осінні канікули до чотирьох тижнів через важку ситуацію з пандеміює коронавірусу. Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на слова головного санлікаря України Ігоря Кузіна.
Зато отопление грозились в Киеве включить 23 октября, а по факту опять в пижаме спать придется..

Уже включили, и я не на Печерске ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3220
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 544 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 21:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:опять в пижаме спать придется..

Изралитянин фотку Флер не может выклянчить, а у меня тут на расстоянии вытянутой руки Флер в пижаме. Не усну!

  stm написав:Уже включили, и я не на Печерске

Наверное не всюду. В моем клоповнике в отеле нет.
Правда кондей спасает.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 24 жов, 2021 21:05, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5164
З нами з: 15.02.09
Подякував: 258 раз.
Подякували: 1436 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 21:04

  zРадио написав:Некоторым все же повезет выжить, но не без последствий - за антивакцинаторской риторикой последуют "аргументы" в пользу плоской Земли

Обижаете Вы нас, поскольку кривизну Земли я в уравнении высоты учитывал :D
https://bit.ly/3E8pN0v
Igneus
 
Повідомлень: 1126
З нами з: 29.08.18
Подякував: 665 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 21:17

  stm написав:
  fler написав:"Київ поки що відповідає показникам "помаранчевої" зони, але найближчими днями через погіршення епідситуації може опинитись у "червоній" зоні. У КМДА прогнозують, що запровадити жорсткі обмеження доведеться з 27 жовтня", – написав в Facebook голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

У Києві можуть продовжити осінні канікули до чотирьох тижнів через важку ситуацію з пандеміює коронавірусу. Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на слова головного санлікаря України Ігоря Кузіна.
Зато отопление грозились в Киеве включить 23 октября, а по факту опять в пижаме спать придется..

Уже включили, и я не на Печерске ;)


Кто и за счет чего заплатит за тепло ? Будут громадные долги .
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 801
З нами з: 22.07.11
Подякував: 279 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 21:24

  moldashavanin написав:
  stm написав:
  fler написав:"Київ поки що відповідає показникам "помаранчевої" зони, але найближчими днями через погіршення епідситуації може опинитись у "червоній" зоні. У КМДА прогнозують, що запровадити жорсткі обмеження доведеться з 27 жовтня", – написав в Facebook голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

У Києві можуть продовжити осінні канікули до чотирьох тижнів через важку ситуацію з пандеміює коронавірусу. Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на слова головного санлікаря України Ігоря Кузіна.
Зато отопление грозились в Киеве включить 23 октября, а по факту опять в пижаме спать придется..

Уже включили, и я не на Печерске ;)


Кто и за счет чего заплатит за тепло ? Будут громадные долги .

Громадные долги не очень хорошо. Особенно если таки двинут серьезно судебную реформу. За услуги надо платить. Если нищеброд, то платит государство субсидию. Нищеброд вообще не должен знать что такое дивиденды ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3220
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 544 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4041404240434044>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: phantom_systems, proftpd66 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 780, 781, 782
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7810 11066946
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 жов, 2021 21:07
buratinyo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.