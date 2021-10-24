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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 жов, 2021 21:30
stm написав: moldashavanin написав:
Кто и за счет чего заплатит за тепло ? Будут громадные долги .
Громадные долги не очень хорошо. Особенно если таки двинут серьезно судебную реформу. За услуги надо платить. Если нищеброд, то платит государство субсидию. Нищеброд вообще не должен знать что такое дивиденды
Уже часть за отопление переложили на плечи местных бюджетов . тариф не покрывает расходы на тепло . Где возьмут люди деньги и где возьмет город деньги на тепло ? Будут покупать газ по 35 000 грн за 1 000 кубов ? Кто-то делал скидку для промышленности ?
Зачем нужны ваши квартиры ? весь город будут забирать за долги
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moldashavanin
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Додано: Нед 24 жов, 2021 21:36
Вы
Ромасик написав: ЛАД написав: Ромасик написав:
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ЛАД
Чтобы флеры с ромасиками не забивали людям головы всякой чушью. Может, кому-то поможет.
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забиваете головы вы непонятной чушью. Своих детей не вакцинировали, а от чужих требуете.
Я лично никого вакцинировать не могу. И заставить тоже.
По итогу дочка с зятем переболели.
Зять в больнице.
Дочка, вроде, "легко". Но на 4 килограмма похудела. При том, что была и так худенькая.
"Дядя, ты дурак?" Или сволочь?
Я тут никому переболеть не желал.
это так с зятем общайтесь
научитесь думать, прежде, чем говорить и писать.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 21:41
moldashavanin написав:
Уже часть за отопление переложили на плечи местных бюджетов . тариф не покрывает расходы на тепло . Где возьмут люди деньги и где возьмет город деньги на тепло ? Будут покупать газ по 35 000 грн за 1 000 кубов ? Кто-то делал скидку для промышленности ?
Зачем нужны ваши квартиры ? весь город будут забирать за долги
У нас всё нормально, финансы и кредиты лучше чем в РФ и особенно Белоруссии, пока. Просто Ромки и проросийские молдаване ещё не в курсе, что с рептилоидами лучше дружить )))
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Додано: Нед 24 жов, 2021 21:53
Истребин передал привет Ромасикам с вкладчиками.
Наконец-то я нашел данные по госпитализациям в разрезе вакцинационого статуса.
Эффективность защиты от госпитализации :
1 доза снижает вероятность на 46,5%
2 доза снижают вероятность госпитализации на 81,3%
Данные рассчитаны на 1 млн численности по каждой группе. Численность каждой группы меняется каждый день, это я тоже учел в своих расчетах.
За период 7-24 октября в среднем каждый день госпитализировали 129 не вакцинированных человек на 1 млн
Вакцинированных 1 дозой в среднем госпитализировали 69 человек на млн.
Вакцинированных 2 дозами 24 на 1 млн в среднем.
А теперь почувствуйте разницу 129 не вакцинированных против 24 вакцинированных 2 дозами.
К сожалению нет отсчета 14 дней после второй прививки, данные были бы еще лучше. Но все равно 81% защита от госпитализации тоже отличный результат. И это еще надо сделать поправку на умственно одаренных которые купили сертификаты.
Завтра пересчитаю данные только для взрослых граждан 18+ лет. Здесь данные по всем гражданам включая детей.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 21:59
ЛАД написав:
В больнице «Бейлинсон» были потрясены, узнав, какую надпись на надгробии заказали родные пожилой пациентки, скончавшейся от коронавируса. На могиле 71-летней Р. появилась следующая «эпитафия»: «Убита больницей «Бейлинсон в коронавирусном отделении».
Вначале медики не поверили в подлинность фотографии, сделанной на кладбище «Яркон» в Гуш-Дане. Однако оказалось, что фото – настоящее. По данным некоторых медиа, родные женщины – заядлые противники прививок.
Как сообщили в больнице, пожилая пациентка не была привита от коронавируса. Женщина была доставлена в больницу «Бейлинсон» после длительного лечения дома, с тяжелым течением коронавируса, сердечным приступом и тромбоэмболией легочной артерии. До этого она болела коронавирусом около месяца и до последнего не обращалась к врачам.
Потрясает, но ничего нового. Дремучим есть с кого пример брать - например, после покушения Иоанн Павел II благодарил за свое спасение какую-то святую мать, а не медицину и хирургов, возившихся с ним 6 часов на пределе возможностей.
Успехи врачей (и ученых) не замечают, воспринимая как должное, зато при любых проблемах всех собак вешают именно на них
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