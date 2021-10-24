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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4041404240434044 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 100 Мені вже зробили щеплення 59% 59 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 8% 8 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 17 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 100 Додано: Нед 24 жов, 2021 21:30 stm написав: moldashavanin написав:

Кто и за счет чего заплатит за тепло ? Будут громадные долги . Кто и за счет чего заплатит за тепло ? Будут громадные долги .

Громадные долги не очень хорошо. Особенно если таки двинут серьезно судебную реформу. За услуги надо платить. Если нищеброд, то платит государство субсидию. Нищеброд вообще не должен знать что такое дивиденды Громадные долги не очень хорошо. Особенно если таки двинут серьезно судебную реформу. За услуги надо платить. Если нищеброд, то платит государство субсидию. Нищеброд вообще не должен знать что такое дивиденды



Уже часть за отопление переложили на плечи местных бюджетов . тариф не покрывает расходы на тепло . Где возьмут люди деньги и где возьмет город деньги на тепло ? Будут покупать газ по 35 000 грн за 1 000 кубов ? Кто-то делал скидку для промышленности ?

Зачем нужны ваши квартиры ? весь город будут забирать за долги Уже часть за отопление переложили на плечи местных бюджетов . тариф не покрывает расходы на тепло . Где возьмут люди деньги и где возьмет город деньги на тепло ? Будут покупать газ по 35 000 грн за 1 000 кубов ? Кто-то делал скидку для промышленности ?Зачем нужны ваши квартиры ? весь город будут забирать за долги moldashavanin

Повідомлень: 801 З нами з: 22.07.11 Подякував: 279 раз. Подякували: 99 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 21:36 Ромасик написав: ЛАД написав: Ромасик написав: --------

ЛАД

Чтобы флеры с ромасиками не забивали людям головы всякой чушью. Может, кому-то поможет.

--------

забиваете головы вы непонятной чушью. Своих детей не вакцинировали, а от чужих требуете. --------ЛАДЧтобы флеры с ромасиками не забивали людям головы всякой чушью. Может, кому-то поможет.--------забиваете головы вы непонятной чушью. Своих детей не вакцинировали, а от чужих требуете.

Я лично никого вакцинировать не могу. И заставить тоже.

По итогу дочка с зятем переболели.

Зять в больнице.

Дочка, вроде, "легко". Но на 4 килограмма похудела. При том, что была и так худенькая.

"Дядя, ты дурак?" Или сволочь?

Я тут никому переболеть не желал. Я лично никого вакцинировать не могу. И заставить тоже.По итогу дочка с зятем переболели.Зять в больнице.Дочка, вроде, "легко". Но на 4 килограмма похудела. При том, что была и так худенькая."Дядя, ты дурак?" Или сволочь?Я тут никому переболеть не желал.

это так с зятем общайтесь это так с зятем общайтесь

Вы научитесь думать, прежде, чем говорить и писать. научитесь думать, прежде, чем говорить и писать. ЛАД 2 Повідомлень: 20152 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4896 раз. Подякували: 4528 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 21:41 moldashavanin написав: Уже часть за отопление переложили на плечи местных бюджетов . тариф не покрывает расходы на тепло . Где возьмут люди деньги и где возьмет город деньги на тепло ? Будут покупать газ по 35 000 грн за 1 000 кубов ? Кто-то делал скидку для промышленности ?

Зачем нужны ваши квартиры ? весь город будут забирать за долги Уже часть за отопление переложили на плечи местных бюджетов . тариф не покрывает расходы на тепло . Где возьмут люди деньги и где возьмет город деньги на тепло ? Будут покупать газ по 35 000 грн за 1 000 кубов ? Кто-то делал скидку для промышленности ?Зачем нужны ваши квартиры ? весь город будут забирать за долги

У нас всё нормально, финансы и кредиты лучше чем в РФ и особенно Белоруссии, пока. Просто Ромки и проросийские молдаване ещё не в курсе, что с рептилоидами лучше дружить ))) У нас всё нормально, финансы и кредиты лучше чем в РФ и особенно Белоруссии, пока. Просто Ромки и проросийские молдаване ещё не в курсе, что с рептилоидами лучше дружить ))) stm

Повідомлень: 3220 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 544 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 21:53 Истребин передал привет Ромасикам с вкладчиками.

Наконец-то я нашел данные по госпитализациям в разрезе вакцинационого статуса.



Эффективность защиты от госпитализации :

1 доза снижает вероятность на 46,5%

2 доза снижают вероятность госпитализации на 81,3%



Данные рассчитаны на 1 млн численности по каждой группе. Численность каждой группы меняется каждый день, это я тоже учел в своих расчетах.



За период 7-24 октября в среднем каждый день госпитализировали 129 не вакцинированных человек на 1 млн

Вакцинированных 1 дозой в среднем госпитализировали 69 человек на млн.

Вакцинированных 2 дозами 24 на 1 млн в среднем.



А теперь почувствуйте разницу 129 не вакцинированных против 24 вакцинированных 2 дозами.



К сожалению нет отсчета 14 дней после второй прививки, данные были бы еще лучше. Но все равно 81% защита от госпитализации тоже отличный результат. И это еще надо сделать поправку на умственно одаренных которые купили сертификаты.



Завтра пересчитаю данные только для взрослых граждан 18+ лет. Здесь данные по всем гражданам включая детей.

Hotab

Повідомлень: 5164 З нами з: 15.02.09 Подякував: 258 раз. Подякували: 1436 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 жов, 2021 21:59 ЛАД написав: В больнице «Бейлинсон» были потрясены, узнав, какую надпись на надгробии заказали родные пожилой пациентки, скончавшейся от коронавируса. На могиле 71-летней Р. появилась следующая «эпитафия»: «Убита больницей «Бейлинсон в коронавирусном отделении».





Вначале медики не поверили в подлинность фотографии, сделанной на кладбище «Яркон» в Гуш-Дане. Однако оказалось, что фото – настоящее. По данным некоторых медиа, родные женщины – заядлые противники прививок.



Как сообщили в больнице, пожилая пациентка не была привита от коронавируса. Женщина была доставлена в больницу «Бейлинсон» после длительного лечения дома, с тяжелым течением коронавируса, сердечным приступом и тромбоэмболией легочной артерии. До этого она болела коронавирусом около месяца и до последнего не обращалась к врачам.





Потрясает, но ничего нового. Дремучим есть с кого пример брать - например, после покушения Иоанн Павел II благодарил за свое спасение какую-то святую мать, а не медицину и хирургов, возившихся с ним 6 часов на пределе возможностей.



Успехи врачей (и ученых) не замечают, воспринимая как должное, зато при любых проблемах всех собак вешают именно на них Потрясает, но ничего нового. Дремучим есть с кого пример брать - например, после покушения Иоанн Павел II благодарил за свое спасение какую-то святую мать, а не медицину и хирургов, возившихся с ним 6 часов на пределе возможностей.Успехи врачей (и ученых) не замечают, воспринимая как должное, зато при любых проблемах всех собак вешают именно на них zРадио

Повідомлень: 11416 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2648 раз. Подякували: 5773 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4041404240434044 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7810 11066989

buratinyo Нед 24 жов, 2021 21:07