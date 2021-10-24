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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 100
Мені вже зробили щеплення
59%
59
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
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Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 21:30

  stm написав:
  moldashavanin написав:
Кто и за счет чего заплатит за тепло ? Будут громадные долги .

Громадные долги не очень хорошо. Особенно если таки двинут серьезно судебную реформу. За услуги надо платить. Если нищеброд, то платит государство субсидию. Нищеброд вообще не должен знать что такое дивиденды ;)


Уже часть за отопление переложили на плечи местных бюджетов . тариф не покрывает расходы на тепло . Где возьмут люди деньги и где возьмет город деньги на тепло ? Будут покупать газ по 35 000 грн за 1 000 кубов ? Кто-то делал скидку для промышленности ?
Зачем нужны ваши квартиры ? весь город будут забирать за долги
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 21:36

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:
  Ромасик написав:--------
ЛАД
Чтобы флеры с ромасиками не забивали людям головы всякой чушью. Может, кому-то поможет.
--------
забиваете головы вы непонятной чушью. Своих детей не вакцинировали, а от чужих требуете.

Я лично никого вакцинировать не могу. И заставить тоже.
По итогу дочка с зятем переболели.
Зять в больнице.
Дочка, вроде, "легко". Но на 4 килограмма похудела. При том, что была и так худенькая.
"Дядя, ты дурак?" Или сволочь?
Я тут никому переболеть не желал.

это так с зятем общайтесь

Вы научитесь думать, прежде, чем говорить и писать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 21:41

  moldashavanin написав:Уже часть за отопление переложили на плечи местных бюджетов . тариф не покрывает расходы на тепло . Где возьмут люди деньги и где возьмет город деньги на тепло ? Будут покупать газ по 35 000 грн за 1 000 кубов ? Кто-то делал скидку для промышленности ?
Зачем нужны ваши квартиры ? весь город будут забирать за долги

У нас всё нормально, финансы и кредиты лучше чем в РФ и особенно Белоруссии, пока. Просто Ромки и проросийские молдаване ещё не в курсе, что с рептилоидами лучше дружить )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 21:53

Истребин передал привет Ромасикам с вкладчиками.
Наконец-то я нашел данные по госпитализациям в разрезе вакцинационого статуса.

Эффективность защиты от госпитализации :
1 доза снижает вероятность на 46,5%
2 доза снижают вероятность госпитализации на 81,3%

Данные рассчитаны на 1 млн численности по каждой группе. Численность каждой группы меняется каждый день, это я тоже учел в своих расчетах.

За период 7-24 октября в среднем каждый день госпитализировали 129 не вакцинированных человек на 1 млн
Вакцинированных 1 дозой в среднем госпитализировали 69 человек на млн.
Вакцинированных 2 дозами 24 на 1 млн в среднем.

А теперь почувствуйте разницу 129 не вакцинированных против 24 вакцинированных 2 дозами.

К сожалению нет отсчета 14 дней после второй прививки, данные были бы еще лучше. Но все равно 81% защита от госпитализации тоже отличный результат. И это еще надо сделать поправку на умственно одаренных которые купили сертификаты.

Завтра пересчитаю данные только для взрослых граждан 18+ лет. Здесь данные по всем гражданам включая детей.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 21:59

  ЛАД написав:
В больнице «Бейлинсон» были потрясены, узнав, какую надпись на надгробии заказали родные пожилой пациентки, скончавшейся от коронавируса. На могиле 71-летней Р. появилась следующая «эпитафия»: «Убита больницей «Бейлинсон в коронавирусном отделении».


Вначале медики не поверили в подлинность фотографии, сделанной на кладбище «Яркон» в Гуш-Дане. Однако оказалось, что фото – настоящее. По данным некоторых медиа, родные женщины – заядлые противники прививок.

Как сообщили в больнице, пожилая пациентка не была привита от коронавируса. Женщина была доставлена в больницу «Бейлинсон» после длительного лечения дома, с тяжелым течением коронавируса, сердечным приступом и тромбоэмболией легочной артерии. До этого она болела коронавирусом около месяца и до последнего не обращалась к врачам.



Потрясает, но ничего нового. Дремучим есть с кого пример брать - например, после покушения Иоанн Павел II благодарил за свое спасение какую-то святую мать, а не медицину и хирургов, возившихся с ним 6 часов на пределе возможностей.

Успехи врачей (и ученых) не замечают, воспринимая как должное, зато при любых проблемах всех собак вешают именно на них
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 22:11

  Faceless написав:Есть хорошая статья, правда, лонгрид, и читать нужно включая мозг, у оголтелых антивакцинаторов могут быть припадки
https://habr.com/ru/post/564356/

ссылку в закреп и можно ветку закрывать :D
я только не понял - вирус уже обнаружили или нет? Голубовская говорила, что иногда даже его видела. А если нет, то откуда у Хотаба избыточная смертность?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 22:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Невелика ілюстрація того як в нас відбувається боротьба з порушниками протиепідеміологічних заходів.

Майже комічна історія розгортається навколо одного з київських ресторанів. Наприкінці вересня він розмістив на вході повідомлення характер якого не відповідає «лінії партії» (див фото). Ця інформація надійшла до одного з представників ковідовакцинного лоббі при владі (стуканув хтось із «свідомих» громадян, як в 30-х). Як наслідок, вчора до ресторану навідалась перевірка (держспоживслужба + поліція + телебачення + ще хтось). Судячи з усього мала бути «показательная порка в назидание другим». Проте, за словами свідків, перевіряючі почувались настільки невпевнено і поводились настільки непрофесійно, що навіть забули(!) оформити результати документально. Саме тому сьогодні перевірка навідалась ще раз і поліція після численних потуг, таки склала заднім числом(!) протокол, звичайно ж з купою інших процесуальних порушень. Такі обставини, за словами юристів, роблять справу практично безперспективною для держави в суді.
Але все це не завадило Радуцькому вже оголосити, що «У Києві оштрафований ресторан за порушення карантинних обмежень” і подякувати за оперативну реакцію Нацполіції та Держспоживслужби «на сигнал». Остання також рапортує про успішне завершення перевірки.
Ситуація набула розголосу і в сухому підсумку поки лише безкоштовний піар для ресторану (повний аншлаг сьогодні і черга охочих потрапити за столик). Подивимось як розвиватимуться справи далі.

Зображення
Yuriyqwer
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 22:19

  Hotab написав:Истребин передал привет Ромасикам с вкладчиками.
Наконец-то я нашел данные по госпитализациям в разрезе вакцинационого статуса.

Зато я не нашел инфы, откуда он брал данные о 30К выявленных случаях.
АТем временем Хотаь начал верить укр.стате.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 22:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:откуда он брал данные о 30К выявленных случаях.

Что мешает у него спросить??.
  Ромасик написав:АТем временем Хотаь начал верить укр.стате

Ты о чем?
Где здесь о вере хоть во что-то?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 22:23

  Yuriyqwer написав:Ця інформація надійшла до одного з представників ковідовакцинного лоббі при владі (стуканув хтось із «свідомих» громадян, як в 30-х).

иногда я лайкаю посты, исключительно потому, что хорошо поржал :lol:
Ромасик
 
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Нед 24 жов, 2021 23:13
ЛОБ

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