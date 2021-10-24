moldashavanin написав: Кто и за счет чего заплатит за тепло ? Будут громадные долги .
Громадные долги не очень хорошо. Особенно если таки двинут серьезно судебную реформу. За услуги надо платить. Если нищеброд, то платит государство субсидию. Нищеброд вообще не должен знать что такое дивиденды
Уже часть за отопление переложили на плечи местных бюджетов . тариф не покрывает расходы на тепло . Где возьмут люди деньги и где возьмет город деньги на тепло ? Будут покупать газ по 35 000 грн за 1 000 кубов ? Кто-то делал скидку для промышленности ? Зачем нужны ваши квартиры ? весь город будут забирать за долги
Ромасик написав:-------- ЛАД Чтобы флеры с ромасиками не забивали людям головы всякой чушью. Может, кому-то поможет. -------- забиваете головы вы непонятной чушью. Своих детей не вакцинировали, а от чужих требуете.
Я лично никого вакцинировать не могу. И заставить тоже. По итогу дочка с зятем переболели. Зять в больнице. Дочка, вроде, "легко". Но на 4 килограмма похудела. При том, что была и так худенькая. "Дядя, ты дурак?" Или сволочь? Я тут никому переболеть не желал.
это так с зятем общайтесь
Вы научитесь думать, прежде, чем говорить и писать.
moldashavanin написав:Уже часть за отопление переложили на плечи местных бюджетов . тариф не покрывает расходы на тепло . Где возьмут люди деньги и где возьмет город деньги на тепло ? Будут покупать газ по 35 000 грн за 1 000 кубов ? Кто-то делал скидку для промышленности ? Зачем нужны ваши квартиры ? весь город будут забирать за долги
У нас всё нормально, финансы и кредиты лучше чем в РФ и особенно Белоруссии, пока. Просто Ромки и проросийские молдаване ещё не в курсе, что с рептилоидами лучше дружить )))
Истребин передал привет Ромасикам с вкладчиками. Наконец-то я нашел данные по госпитализациям в разрезе вакцинационого статуса.
Эффективность защиты от госпитализации : 1 доза снижает вероятность на 46,5% 2 доза снижают вероятность госпитализации на 81,3%
Данные рассчитаны на 1 млн численности по каждой группе. Численность каждой группы меняется каждый день, это я тоже учел в своих расчетах.
За период 7-24 октября в среднем каждый день госпитализировали 129 не вакцинированных человек на 1 млн Вакцинированных 1 дозой в среднем госпитализировали 69 человек на млн. Вакцинированных 2 дозами 24 на 1 млн в среднем.
А теперь почувствуйте разницу 129 не вакцинированных против 24 вакцинированных 2 дозами.
К сожалению нет отсчета 14 дней после второй прививки, данные были бы еще лучше. Но все равно 81% защита от госпитализации тоже отличный результат. И это еще надо сделать поправку на умственно одаренных которые купили сертификаты.
Завтра пересчитаю данные только для взрослых граждан 18+ лет. Здесь данные по всем гражданам включая детей.
В больнице «Бейлинсон» были потрясены, узнав, какую надпись на надгробии заказали родные пожилой пациентки, скончавшейся от коронавируса. На могиле 71-летней Р. появилась следующая «эпитафия»: «Убита больницей «Бейлинсон в коронавирусном отделении».
Вначале медики не поверили в подлинность фотографии, сделанной на кладбище «Яркон» в Гуш-Дане. Однако оказалось, что фото – настоящее. По данным некоторых медиа, родные женщины – заядлые противники прививок.
Как сообщили в больнице, пожилая пациентка не была привита от коронавируса. Женщина была доставлена в больницу «Бейлинсон» после длительного лечения дома, с тяжелым течением коронавируса, сердечным приступом и тромбоэмболией легочной артерии. До этого она болела коронавирусом около месяца и до последнего не обращалась к врачам.
Потрясает, но ничего нового. Дремучим есть с кого пример брать - например, после покушения Иоанн Павел II благодарил за свое спасение какую-то святую мать, а не медицину и хирургов, возившихся с ним 6 часов на пределе возможностей.
Успехи врачей (и ученых) не замечают, воспринимая как должное, зато при любых проблемах всех собак вешают именно на них
Невелика ілюстрація того як в нас відбувається боротьба з порушниками протиепідеміологічних заходів.
Майже комічна історія розгортається навколо одного з київських ресторанів. Наприкінці вересня він розмістив на вході повідомлення характер якого не відповідає «лінії партії» (див фото). Ця інформація надійшла до одного з представників ковідовакцинного лоббі при владі (стуканув хтось із «свідомих» громадян, як в 30-х). Як наслідок, вчора до ресторану навідалась перевірка (держспоживслужба + поліція + телебачення + ще хтось). Судячи з усього мала бути «показательная порка в назидание другим». Проте, за словами свідків, перевіряючі почувались настільки невпевнено і поводились настільки непрофесійно, що навіть забули(!) оформити результати документально. Саме тому сьогодні перевірка навідалась ще раз і поліція після численних потуг, таки склала заднім числом(!) протокол, звичайно ж з купою інших процесуальних порушень. Такі обставини, за словами юристів, роблять справу практично безперспективною для держави в суді. Але все це не завадило Радуцькому вже оголосити, що «У Києві оштрафований ресторан за порушення карантинних обмежень” і подякувати за оперативну реакцію Нацполіції та Держспоживслужби «на сигнал». Остання також рапортує про успішне завершення перевірки. Ситуація набула розголосу і в сухому підсумку поки лише безкоштовний піар для ресторану (повний аншлаг сьогодні і черга охочих потрапити за столик). Подивимось як розвиватимуться справи далі.