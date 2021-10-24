Додано: Нед 24 жов, 2021 21:53

Истребин передал привет Ромасикам с вкладчиками.

Наконец-то я нашел данные по госпитализациям в разрезе вакцинационого статуса.



Эффективность защиты от госпитализации :

1 доза снижает вероятность на 46,5%

2 доза снижают вероятность госпитализации на 81,3%



Данные рассчитаны на 1 млн численности по каждой группе. Численность каждой группы меняется каждый день, это я тоже учел в своих расчетах.



За период 7-24 октября в среднем каждый день госпитализировали 129 не вакцинированных человек на 1 млн

Вакцинированных 1 дозой в среднем госпитализировали 69 человек на млн.

Вакцинированных 2 дозами 24 на 1 млн в среднем.



А теперь почувствуйте разницу 129 не вакцинированных против 24 вакцинированных 2 дозами.



К сожалению нет отсчета 14 дней после второй прививки, данные были бы еще лучше. Но все равно 81% защита от госпитализации тоже отличный результат. И это еще надо сделать поправку на умственно одаренных которые купили сертификаты.



Завтра пересчитаю данные только для взрослых граждан 18+ лет. Здесь данные по всем гражданам включая детей.

