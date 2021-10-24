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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 100
Мені вже зробили щеплення
59%
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Не можу за станом здоров'я
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Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 22:24

  Hotab написав:
  Ромасик написав:откуда он брал данные о 30К выявленных случаях.

Что мешает у него спросить??.
  Ромасик написав:АТем временем Хотаь начал верить укр.стате

Ты о чем?
Где здесь о вере хоть во что-то?

Спроси.
Ну если ты не веришь, то я и подавну.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 22:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Ну если ты не веришь, то я и подавну.

Ты слышишь какие-то голоса? Где я говорю о том, во что я верю или нет.
Я спрашиваю "о чем говорят голоса в твоей голове"??

  Ромасик написав:Спроси

Тебе ж надо , "где взял". Почему надо спрашивать мне? Наркоман, чтоле?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 24 жов, 2021 22:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 22:26

zРадио В прошлом году папе стало плохо (подробности опустим) семейный врач ему выписала какую то хрень , и отправила домой. Хорошо что у папы был знакомый врач, который в обход семейного положил его в больницу и напряг остальных всех кого можно и нельзя. Нашли онкологию, врач который оперировал сказал ещё бы неделя и всё. Врачам конечно поклон и благодарность, но врачи разные бывают, благодарить нужно персонально чтобы такие как его семейный врач не чувствовала себя героем.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 24 жов, 2021 22:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 22:28

«Это исследование подтверждает то, что мы также видели в Northwestern: когнитивные проблемы сохраняются как у пациентов, которые ранее были госпитализированы, так и у пациентов, у которых были только легкие респираторные симптомы», - сказал Коральник.

Молодые люди из группы риска заболевания головным мозгом Covid
Хотя проблемы с когнитивными функциями не удивительны для тех, кто был настолько болен, что их поставили на искусственную вентиляцию легких в больнице, непонятно, почему это затронуло молодых пациентов, у которых было легкое заболевание, добавил он. Более того, никто не знает, когда или вернется ли кто-либо из этих пациентов туда, где они были до того, как заразились Covid-19, сказал Коральник.

https://www.nbcnews.com/health/health-news/many-covid-patients-have-memory-problems-months-later-new-study-n1282189
Ни на что не намекаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 22:29

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Ну если ты не веришь, то я и подавну.

Ты слышишь какие-то голоса? Где я говорю о том, во что я верю или нет.
Я спрашиваю "о чем говорят голоса в твоей голове"??

  Ромасик написав:Спроси

Тебе ж надо , "где взял". Почему надо спрад ватт мне? Наркоман, чтоле?

ты пока разберись веришь или нет, а я дочитаю статейку Безликого.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 22:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Ни на что не намекаю

Ромка, в этом дело? А я грешным делом, , что ты на тяжёлых.

  Ромасик написав:ты пока разберись веришь или нет

Зачем?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 22:33

  Ромасик написав:ссылку в закреп и можно ветку закрывать


Ссылка просто огонь, наглядная иллюстрация интересных особенностей работы межушного ганглия альтернативно умственно одаренных. В начале теория с сомнениями в самом существовании коронавируса, чуть дальше, теория про то что коронавирус биологическое оружие.
Предполагается верить в это одновременно или все же выбрать себе правду по вкусу?
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 22:34

ЛАД поскольку я работаю с когнитивными проблемами (хоть и не медик) могу сообщить что их вызывают и герпес и аденовирусы, которые шифруясь живут в нервной ткани. Был случай у ребенка наблюдались когнитивные проблемы а когда у него поднималась температура, наступала ремиссия. Можете загуглить психиатра Сабанцева он много рассказывает о влиянии биохимии на мозг на примерах из практики.


Это я к чему. Если бы мои коллеги нейропсихологи диагностировали больных в рутинном режиме (типа анализа крови) то выявили бы тысячи диагнозов которые попутно вызывают когнитивные расстройства, рас, а также психозы в широком ассортименте. Особенно это касается людей с аутоиммунными заболеваними (диабет например).

Вишенка на торт, врачи +/- интересуются когнитивными расстройствами у детей (в основном по инициативе родителей) так как они мешают учебе и социализации. Взрослые с когнитивными расстройствами редко попадают к врачу, во первых их некому привести (а сами как вы понимаете они не обращаются) во вторых на профосмотрах этот аспект обычно не исследуют. Исключение силовики и то не уверен, что системно, все справки от психиатра я получал заочно.

Вполне вероятно когда эта эпидемия пройдет, "странных" людей станет намного больше.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 23:01

  vitaliian написав:zРадио В прошлом году папе стало плохо (подробности опустим) семейный врач ему выписала какую то хрень , и отправила домой. Хорошо что у папы был знакомый врач, который в обход семейного положил его в больницу и напряг остальных всех кого можно и нельзя. Нашли онкологию, врач который оперировал сказал ещё бы неделя и всё. Врачам конечно поклон и благодарность, но врачи разные бывают, благодарить нужно персонально чтобы такие как его семейный врач не чувствовала себя героем.


И такое есть, это правда. Пропустить диагноз врач может по разным причинам, но чаще всего - невозможность уделить достаточное внимание пациенту из-за нагрузки. Бывает и недостаток экспертизы. Я считаю, что получить консультацию нескольких специалистов, если симптомы не отступают - задача сознательного пациента

PS: вашему папе - здоровья
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 23:02

vitaliian
Спасибо, интересно, не знал.
Если не секрет, чем Вы занимаетесь ("работаю с когнитивными проблемами (хоть и не медик)")?
ЛАД
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