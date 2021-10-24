Спроси.
Ну если ты не веришь, то я и подавну.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 22:24
Додано: Нед 24 жов, 2021 22:26
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ты слышишь какие-то голоса? Где я говорю о том, во что я верю или нет.
Я спрашиваю "о чем говорят голоса в твоей голове"??
Тебе ж надо , "где взял". Почему надо спрашивать мне? Наркоман, чтоле?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 24 жов, 2021 22:29, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 24 жов, 2021 22:26
zРадио В прошлом году папе стало плохо (подробности опустим) семейный врач ему выписала какую то хрень , и отправила домой. Хорошо что у папы был знакомый врач, который в обход семейного положил его в больницу и напряг остальных всех кого можно и нельзя. Нашли онкологию, врач который оперировал сказал ещё бы неделя и всё. Врачам конечно поклон и благодарность, но врачи разные бывают, благодарить нужно персонально чтобы такие как его семейный врач не чувствовала себя героем.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 24 жов, 2021 22:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 24 жов, 2021 22:28
Ни на что не намекаю.
Додано: Нед 24 жов, 2021 22:29
ты пока разберись веришь или нет, а я дочитаю статейку Безликого.
Додано: Нед 24 жов, 2021 22:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Нед 24 жов, 2021 22:33
Ссылка просто огонь, наглядная иллюстрация интересных особенностей работы межушного ганглия альтернативно умственно одаренных. В начале теория с сомнениями в самом существовании коронавируса, чуть дальше, теория про то что коронавирус биологическое оружие.
Предполагается верить в это одновременно или все же выбрать себе правду по вкусу?
Додано: Нед 24 жов, 2021 22:34
ЛАД поскольку я работаю с когнитивными проблемами (хоть и не медик) могу сообщить что их вызывают и герпес и аденовирусы, которые шифруясь живут в нервной ткани. Был случай у ребенка наблюдались когнитивные проблемы а когда у него поднималась температура, наступала ремиссия. Можете загуглить психиатра Сабанцева он много рассказывает о влиянии биохимии на мозг на примерах из практики.
Это я к чему. Если бы мои коллеги нейропсихологи диагностировали больных в рутинном режиме (типа анализа крови) то выявили бы тысячи диагнозов которые попутно вызывают когнитивные расстройства, рас, а также психозы в широком ассортименте. Особенно это касается людей с аутоиммунными заболеваними (диабет например).
Вишенка на торт, врачи +/- интересуются когнитивными расстройствами у детей (в основном по инициативе родителей) так как они мешают учебе и социализации. Взрослые с когнитивными расстройствами редко попадают к врачу, во первых их некому привести (а сами как вы понимаете они не обращаются) во вторых на профосмотрах этот аспект обычно не исследуют. Исключение силовики и то не уверен, что системно, все справки от психиатра я получал заочно.
Вполне вероятно когда эта эпидемия пройдет, "странных" людей станет намного больше.
Додано: Нед 24 жов, 2021 23:01
И такое есть, это правда. Пропустить диагноз врач может по разным причинам, но чаще всего - невозможность уделить достаточное внимание пациенту из-за нагрузки. Бывает и недостаток экспертизы. Я считаю, что получить консультацию нескольких специалистов, если симптомы не отступают - задача сознательного пациента
PS: вашему папе - здоровья
Додано: Нед 24 жов, 2021 23:02
vitaliian
Спасибо, интересно, не знал.
Если не секрет, чем Вы занимаетесь ("работаю с когнитивными проблемами (хоть и не медик)")?
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