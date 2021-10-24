Додано: Нед 24 жов, 2021 22:34

ЛАД поскольку я работаю с когнитивными проблемами (хоть и не медик) могу сообщить что их вызывают и герпес и аденовирусы, которые шифруясь живут в нервной ткани. Был случай у ребенка наблюдались когнитивные проблемы а когда у него поднималась температура, наступала ремиссия. Можете загуглить психиатра Сабанцева он много рассказывает о влиянии биохимии на мозг на примерах из практики.





Это я к чему. Если бы мои коллеги нейропсихологи диагностировали больных в рутинном режиме (типа анализа крови) то выявили бы тысячи диагнозов которые попутно вызывают когнитивные расстройства, рас, а также психозы в широком ассортименте. Особенно это касается людей с аутоиммунными заболеваними (диабет например).



Вишенка на торт, врачи +/- интересуются когнитивными расстройствами у детей (в основном по инициативе родителей) так как они мешают учебе и социализации. Взрослые с когнитивными расстройствами редко попадают к врачу, во первых их некому привести (а сами как вы понимаете они не обращаются) во вторых на профосмотрах этот аспект обычно не исследуют. Исключение силовики и то не уверен, что системно, все справки от психиатра я получал заочно.



Вполне вероятно когда эта эпидемия пройдет, "странных" людей станет намного больше.