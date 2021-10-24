Ромасик написав:ссылку в закреп и можно ветку закрывать
Ссылка просто огонь, наглядная иллюстрация интересных особенностей работы межушного ганглия альтернативно умственно одаренных. В начале теория с сомнениями в самом существовании коронавируса, чуть дальше, теория про то что коронавирус биологическое оружие. Предполагается верить в это одновременно или все же выбрать себе правду по вкусу?
Ромасик написав:ссылку в закреп и можно ветку закрывать
Ссылка просто огонь, наглядная иллюстрация интересных особенностей работы межушного ганглия альтернативно умственно одаренных. В начале теория с сомнениями в самом существовании коронавируса, чуть дальше, теория про то что коронавирус биологическое оружие. Предполагается верить в это одновременно или все же выбрать себе правду по вкусу?
до биологического оружия я еще не дочитал. Остановился на этом:
25 апреля Фаучи заявил, что будут сообщены новые расслабленные правила, поскольку это «здравый смысл». Опять, без объяснений, какие конкретные показатели изменились, и, если он работает не по показателям, то, хотя бы, в какой момент его посетил здравый смысл, и почему его предыдущие рекомендации были этого смысла лишены. (Оцените саму ссылку на статью)