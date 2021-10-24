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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4043404440454046

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 100
Мені вже зробили щеплення
59%
59
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 23:06

  IgA написав:
  Ромасик написав:ссылку в закреп и можно ветку закрывать


Ссылка просто огонь, наглядная иллюстрация интересных особенностей работы межушного ганглия альтернативно умственно одаренных. В начале теория с сомнениями в самом существовании коронавируса, чуть дальше, теория про то что коронавирус биологическое оружие.
Предполагается верить в это одновременно или все же выбрать себе правду по вкусу?

Лучше одновременно. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 23:07

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Ни на что не намекаю

Ромка, в этом дело? А я грешным делом, , что ты на тяжёлых.

Я то здесь при чем? Вы уже сами с ЛАДом разберитесь, кто на чем
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 23:10

Dr Fauci flip-flops again!

  IgA написав:
  Ромасик написав:ссылку в закреп и можно ветку закрывать


Ссылка просто огонь, наглядная иллюстрация интересных особенностей работы межушного ганглия альтернативно умственно одаренных. В начале теория с сомнениями в самом существовании коронавируса, чуть дальше, теория про то что коронавирус биологическое оружие.
Предполагается верить в это одновременно или все же выбрать себе правду по вкусу?

до биологического оружия я еще не дочитал.
Остановился на этом:
25 апреля Фаучи заявил, что будут сообщены новые расслабленные правила, поскольку это «здравый смысл». Опять, без объяснений, какие конкретные показатели изменились, и, если он работает не по показателям, то, хотя бы, в какой момент его посетил здравый смысл, и почему его предыдущие рекомендации были этого смысла лишены.
(Оцените саму ссылку на статью)

https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... k-low.html
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 23:13

  Ромасик написав:до биологического оружия я еще не дочитал.


Комментарии не забудьте почитать, там над Вашим братом по разуму знатно поглумились
IgA
 
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Нед 24 жов, 2021 23:13
ЛОБ

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