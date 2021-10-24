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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4043404440454046

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 100
Мені вже зробили щеплення
59%
59
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 23:06

  IgA написав:
  Ромасик написав:ссылку в закреп и можно ветку закрывать


Ссылка просто огонь, наглядная иллюстрация интересных особенностей работы межушного ганглия альтернативно умственно одаренных. В начале теория с сомнениями в самом существовании коронавируса, чуть дальше, теория про то что коронавирус биологическое оружие.
Предполагается верить в это одновременно или все же выбрать себе правду по вкусу?

Лучше одновременно. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 23:07

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Ни на что не намекаю

Ромка, в этом дело? А я грешным делом, , что ты на тяжёлых.

Я то здесь при чем? Вы уже сами с ЛАДом разберитесь, кто на чем
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 23:10

Dr Fauci flip-flops again!

  IgA написав:
  Ромасик написав:ссылку в закреп и можно ветку закрывать


Ссылка просто огонь, наглядная иллюстрация интересных особенностей работы межушного ганглия альтернативно умственно одаренных. В начале теория с сомнениями в самом существовании коронавируса, чуть дальше, теория про то что коронавирус биологическое оружие.
Предполагается верить в это одновременно или все же выбрать себе правду по вкусу?

до биологического оружия я еще не дочитал.
Остановился на этом:
25 апреля Фаучи заявил, что будут сообщены новые расслабленные правила, поскольку это «здравый смысл». Опять, без объяснений, какие конкретные показатели изменились, и, если он работает не по показателям, то, хотя бы, в какой момент его посетил здравый смысл, и почему его предыдущие рекомендации были этого смысла лишены.
(Оцените саму ссылку на статью)

https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... k-low.html
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 23:13

  Ромасик написав:до биологического оружия я еще не дочитал.


Комментарии не забудьте почитать, там над Вашим братом по разуму знатно поглумились
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 00:14

  ЛАД написав:Подсказок, куда пойти - то ли на политмусорку, то ли ещё куда, давать не буду.

как по мне то направление указали.
  ЛАД написав:На этотвопрос уже отвечал.

аффтар Вы плодовитый. все не перечитать. да и смысла искать ответ не вижу.
ниже сами сказали шо непрофессионал, нет у Вас времени и желания разбираться.
  ЛАД написав:Я не занимаюсь профессионально вопросами эпидемиологии. За посты на форуме мне никто не платит.

а за шо платить непрофессиональному эпидемиологу. про законы ничего не знаете и знать не желаете. хотя юридические термины юзаете. то я про клевету вспомнил.
  ЛАД написав:У меня нет ни времени, ни желания разбираться по каждой стране (сколько их там, на ворлдметре 223).

к гадалке не ходи, если профессиональный эпидемиолог такую работу выполнит то Вы свой непрофессиональный fact checking тут же проведете по итогам. бесплатно.
  ЛАД написав:
Если Вас так интересуют Монголия или Вьетнам (кстати, название страны пишется с заглавной буквы. Или в ЦПШ этому не учат?) ха соответствующую оплату могу разобраться. Сразу предупреждаю - дорого. И на условиях предоплаты.

любезное предложение. ваше непрофессиональное могу антиреклама еще та.
Востаннє редагувалось pilker в Пон 25 жов, 2021 00:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 00:25

  Faceless написав: Ведь, если подходить к теме объективно, вопросов таки много

как бы профи кучкуются. декларации пишут. шо то их тревожит. но может быть они все таки как бы профи. то вопрос.
https://doctorsandscientistsdeclaration.org/
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 00:31

БУХАРЕСТ, 23 октября. (Рейтер) - Правительство Румынии вновь введет ночной комендантский час и сделает пропуски здоровья обязательными для посещения большинства общественных мест с понедельника, а также отправит школьников на каникулы на две недели, поскольку оно стремится остановить всплеск заболеваемости. Случаи COVID-19 и летальные исходы.
.....
Новые меры будут действовать в течение 30 дней и включают ограничение передвижения людей с 22:00 и закрытие магазинов и ресторанов с 21:00.

Только люди, которые были вакцинированы или вылечились от вируса, получат доступ к большинству второстепенных общественных мест, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Религиозные службы также могут работать без пропуска.

Ношение масок в общественных местах станет обязательным с понедельника, а свадьбы и другие частные мероприятия запрещены.

Правительство также призывает работодателей отправлять половину своих сотрудников на работу из дома.

https://www.reuters.com/world/europe/romania-tightens-restrictions-stem-covid-19-surge-2021-10-23/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 00:35

На фото можна побачити, як деякі пасажири автобуса сидять навпочіпки в проході. Ймовірно, таким чином вони намагаються сховатися від поліції, яка моніторить дотримання карантину і періодично зупиняє пасажирський транспорт. Як відомо, правилами передбачено перевезення пасажирів у кількості, що не перевищує число сидячих місць.

https://www.unian.ua/society/foto-dnya-u-merezhi-pokazali-originalniy-sposib-porushennya-karantinu-v-harkovi-novini-harkova-11584261.html
Соблюдаем запреты. Там есть и фото.
Совсем как в Швеции. :)
А потом мы рассказываем: "А вот в Швеции...".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 00:44

pilker
Длинный пост и... ни о чём.
Хотели меря покритиковать? Да, пожалуйста.
Уязвить? Это у Вас вряд ли получится. Тут есть специалисты получше.
Вы знаете, есть хорошее высказывание - один дурак может задать столько вопросов, что и 100 умных не ответят.
ЛАД
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