БУХАРЕСТ, 23 октября. (Рейтер) - Правительство Румынии вновь введет ночной комендантский час и сделает пропуски здоровья обязательными для посещения большинства общественных мест с понедельника, а также отправит школьников на каникулы на две недели, поскольку оно стремится остановить всплеск заболеваемости. Случаи COVID-19 и летальные исходы.

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Новые меры будут действовать в течение 30 дней и включают ограничение передвижения людей с 22:00 и закрытие магазинов и ресторанов с 21:00.



Только люди, которые были вакцинированы или вылечились от вируса, получат доступ к большинству второстепенных общественных мест, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Религиозные службы также могут работать без пропуска.



Ношение масок в общественных местах станет обязательным с понедельника, а свадьбы и другие частные мероприятия запрещены.



Правительство также призывает работодателей отправлять половину своих сотрудников на работу из дома.