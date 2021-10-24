Ромасик написав:ссылку в закреп и можно ветку закрывать
Ссылка просто огонь, наглядная иллюстрация интересных особенностей работы межушного ганглия альтернативно умственно одаренных. В начале теория с сомнениями в самом существовании коронавируса, чуть дальше, теория про то что коронавирус биологическое оружие. Предполагается верить в это одновременно или все же выбрать себе правду по вкусу?
Ромасик написав:ссылку в закреп и можно ветку закрывать
Ссылка просто огонь, наглядная иллюстрация интересных особенностей работы межушного ганглия альтернативно умственно одаренных. В начале теория с сомнениями в самом существовании коронавируса, чуть дальше, теория про то что коронавирус биологическое оружие. Предполагается верить в это одновременно или все же выбрать себе правду по вкусу?
до биологического оружия я еще не дочитал. Остановился на этом:
25 апреля Фаучи заявил, что будут сообщены новые расслабленные правила, поскольку это «здравый смысл». Опять, без объяснений, какие конкретные показатели изменились, и, если он работает не по показателям, то, хотя бы, в какой момент его посетил здравый смысл, и почему его предыдущие рекомендации были этого смысла лишены. (Оцените саму ссылку на статью)
ЛАД написав:Подсказок, куда пойти - то ли на политмусорку, то ли ещё куда, давать не буду.
как по мне то направление указали.
ЛАД написав:На этотвопрос уже отвечал.
аффтар Вы плодовитый. все не перечитать. да и смысла искать ответ не вижу. ниже сами сказали шо непрофессионал, нет у Вас времени и желания разбираться.
ЛАД написав:Я не занимаюсь профессионально вопросами эпидемиологии. За посты на форуме мне никто не платит.
а за шо платить непрофессиональному эпидемиологу. про законы ничего не знаете и знать не желаете. хотя юридические термины юзаете. то я про клевету вспомнил.
ЛАД написав:У меня нет ни времени, ни желания разбираться по каждой стране (сколько их там, на ворлдметре 223).
к гадалке не ходи, если профессиональный эпидемиолог такую работу выполнит то Вы свой непрофессиональный fact checking тут же проведете по итогам. бесплатно.
ЛАД написав: Если Вас так интересуют Монголия или Вьетнам (кстати, название страны пишется с заглавной буквы. Или в ЦПШ этому не учат?) ха соответствующую оплату могу разобраться. Сразу предупреждаю - дорого. И на условиях предоплаты.
любезное предложение. ваше непрофессиональное могу антиреклама еще та.
Востаннє редагувалось pilker в Пон 25 жов, 2021 00:26, всього редагувалось 1 раз.
БУХАРЕСТ, 23 октября. (Рейтер) - Правительство Румынии вновь введет ночной комендантский час и сделает пропуски здоровья обязательными для посещения большинства общественных мест с понедельника, а также отправит школьников на каникулы на две недели, поскольку оно стремится остановить всплеск заболеваемости. Случаи COVID-19 и летальные исходы. ..... Новые меры будут действовать в течение 30 дней и включают ограничение передвижения людей с 22:00 и закрытие магазинов и ресторанов с 21:00.
Только люди, которые были вакцинированы или вылечились от вируса, получат доступ к большинству второстепенных общественных мест, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Религиозные службы также могут работать без пропуска.
Ношение масок в общественных местах станет обязательным с понедельника, а свадьбы и другие частные мероприятия запрещены.
Правительство также призывает работодателей отправлять половину своих сотрудников на работу из дома.
На фото можна побачити, як деякі пасажири автобуса сидять навпочіпки в проході. Ймовірно, таким чином вони намагаються сховатися від поліції, яка моніторить дотримання карантину і періодично зупиняє пасажирський транспорт. Як відомо, правилами передбачено перевезення пасажирів у кількості, що не перевищує число сидячих місць.
pilker Длинный пост и... ни о чём. Хотели меня покритиковать? Да, пожалуйста. Уязвить? Это у Вас вряд ли получится. Тут есть специалисты получше. Вы знаете, есть хорошее высказывание - один дурак может задать столько вопросов, что и 100 умных не ответят.