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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4044404540464047>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 100
Мені вже зробили щеплення
59%
59
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 23:06

  IgA написав:
  Ромасик написав:ссылку в закреп и можно ветку закрывать


Ссылка просто огонь, наглядная иллюстрация интересных особенностей работы межушного ганглия альтернативно умственно одаренных. В начале теория с сомнениями в самом существовании коронавируса, чуть дальше, теория про то что коронавирус биологическое оружие.
Предполагается верить в это одновременно или все же выбрать себе правду по вкусу?

Лучше одновременно. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 23:07

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Ни на что не намекаю

Ромка, в этом дело? А я грешным делом, , что ты на тяжёлых.

Я то здесь при чем? Вы уже сами с ЛАДом разберитесь, кто на чем
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 23:10

Dr Fauci flip-flops again!

  IgA написав:
  Ромасик написав:ссылку в закреп и можно ветку закрывать


Ссылка просто огонь, наглядная иллюстрация интересных особенностей работы межушного ганглия альтернативно умственно одаренных. В начале теория с сомнениями в самом существовании коронавируса, чуть дальше, теория про то что коронавирус биологическое оружие.
Предполагается верить в это одновременно или все же выбрать себе правду по вкусу?

до биологического оружия я еще не дочитал.
Остановился на этом:
25 апреля Фаучи заявил, что будут сообщены новые расслабленные правила, поскольку это «здравый смысл». Опять, без объяснений, какие конкретные показатели изменились, и, если он работает не по показателям, то, хотя бы, в какой момент его посетил здравый смысл, и почему его предыдущие рекомендации были этого смысла лишены.
(Оцените саму ссылку на статью)

https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... k-low.html
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 23:13

  Ромасик написав:до биологического оружия я еще не дочитал.


Комментарии не забудьте почитать, там над Вашим братом по разуму знатно поглумились
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 00:14

  ЛАД написав:Подсказок, куда пойти - то ли на политмусорку, то ли ещё куда, давать не буду.

как по мне то направление указали.
  ЛАД написав:На этотвопрос уже отвечал.

аффтар Вы плодовитый. все не перечитать. да и смысла искать ответ не вижу.
ниже сами сказали шо непрофессионал, нет у Вас времени и желания разбираться.
  ЛАД написав:Я не занимаюсь профессионально вопросами эпидемиологии. За посты на форуме мне никто не платит.

а за шо платить непрофессиональному эпидемиологу. про законы ничего не знаете и знать не желаете. хотя юридические термины юзаете. то я про клевету вспомнил.
  ЛАД написав:У меня нет ни времени, ни желания разбираться по каждой стране (сколько их там, на ворлдметре 223).

к гадалке не ходи, если профессиональный эпидемиолог такую работу выполнит то Вы свой непрофессиональный fact checking тут же проведете по итогам. бесплатно.
  ЛАД написав:
Если Вас так интересуют Монголия или Вьетнам (кстати, название страны пишется с заглавной буквы. Или в ЦПШ этому не учат?) ха соответствующую оплату могу разобраться. Сразу предупреждаю - дорого. И на условиях предоплаты.

любезное предложение. ваше непрофессиональное могу антиреклама еще та.
Востаннє редагувалось pilker в Пон 25 жов, 2021 00:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 00:25

  Faceless написав: Ведь, если подходить к теме объективно, вопросов таки много

как бы профи кучкуются. декларации пишут. шо то их тревожит. но может быть они все таки как бы профи. то вопрос.
https://doctorsandscientistsdeclaration.org/
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 00:31

БУХАРЕСТ, 23 октября. (Рейтер) - Правительство Румынии вновь введет ночной комендантский час и сделает пропуски здоровья обязательными для посещения большинства общественных мест с понедельника, а также отправит школьников на каникулы на две недели, поскольку оно стремится остановить всплеск заболеваемости. Случаи COVID-19 и летальные исходы.
.....
Новые меры будут действовать в течение 30 дней и включают ограничение передвижения людей с 22:00 и закрытие магазинов и ресторанов с 21:00.

Только люди, которые были вакцинированы или вылечились от вируса, получат доступ к большинству второстепенных общественных мест, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Религиозные службы также могут работать без пропуска.

Ношение масок в общественных местах станет обязательным с понедельника, а свадьбы и другие частные мероприятия запрещены.

Правительство также призывает работодателей отправлять половину своих сотрудников на работу из дома.

https://www.reuters.com/world/europe/romania-tightens-restrictions-stem-covid-19-surge-2021-10-23/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 00:35

На фото можна побачити, як деякі пасажири автобуса сидять навпочіпки в проході. Ймовірно, таким чином вони намагаються сховатися від поліції, яка моніторить дотримання карантину і періодично зупиняє пасажирський транспорт. Як відомо, правилами передбачено перевезення пасажирів у кількості, що не перевищує число сидячих місць.

https://www.unian.ua/society/foto-dnya-u-merezhi-pokazali-originalniy-sposib-porushennya-karantinu-v-harkovi-novini-harkova-11584261.html
Соблюдаем запреты. Там есть и фото.
Совсем как в Швеции. :)
А потом мы рассказываем: "А вот в Швеции...".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 00:44

pilker
Длинный пост и... ни о чём.
Хотели меня покритиковать? Да, пожалуйста.
Уязвить? Это у Вас вряд ли получится. Тут есть специалисты получше.
Вы знаете, есть хорошее высказывание - один дурак может задать столько вопросов, что и 100 умных не ответят.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 01:34

Американская биотехнологическая компания Adagio Therapeutics, Inc. успешно провела 1 фазу испытаний на здоровых волонтерах препарата ADG20 против COVID-19. Далее будут проводится испытания этого препарата более чем в 100 странах мира, а именно 2 фаза на взрослых, а 3 фаза на подростках и беременных женщинах:
https://www.businesswire.com/news/home/ ... 005365/en/
https://adagiotx.com/our-approach/

Программа испытаний препарата ADG20 в Украине утверждена Додатком 1 до наказу МОЗ України «Про проведення клінічних випробувань лікарських засобів та затвердження суттєвих поправок до протоколів клінічних випробувань лікарських засобів, призначених для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19) від 12.07.2021 № 1427:
https://crupp.org/uk/trials-info-ua_uk/adg20-trmt-001/
https://moz.gov.ua/uploads/6/31751-dn_1 ... 21_dod.pdf

Вековой диапазон испытуемых от 18 до 99 лет!

А вот китайская фармацевтическая компания BioKangtay за испытание своей вакцины против COVID-19 выплатит украинцам 8 тысяч гривен после двух вакцинаций и еще 1300 гривен на транспортные расходы:
https://suspilne.media/169691-na-rivnen ... eba-znati/
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