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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4044404540464047 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 100 Мені вже зробили щеплення 59% 59 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 8% 8 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 17 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 100 Додано: Пон 25 жов, 2021 01:47 Faceless написав: Все закрывать не решение. Ведь, если подходить к теме объективно, вопросов таки много

Есть хорошая статья, правда, лонгрид, и читать нужно включая мозг, у оголтелых антивакцинаторов могут быть припадки

https://habr.com/ru/post/564356/ Все закрывать не решение. Ведь, если подходить к теме объективно, вопросов таки многоЕсть хорошая статья, правда, лонгрид, и читать нужно включая мозг, у оголтелых антивакцинаторов могут быть припадки

Хорошая статья лонгрид? Я бы сказал: лонгсэдфейс.



После первых СОРОКА абзацов единственное, что было в ней написано прямым текстом по теме и не опротестовано самим же автором была информация про молодых людей с якобы цитокиновым штормом, падающих на асфальт.



Схема:

- предисловий любой книги

- Картинка

- Лицензионное соглашение, то есть Юридическое отступление

- Вытяжка из главы философии на ЛЮБУЮ тему, в которую ОДНА заслуживающая фраза: чем важнее пост человека, тем ответственне в высказываниях по теме.

- Вытяжка своих собственных философских домыслов в стиле Гениальной Мысли Роберта Вуда

БЛИЖЕ К ДЕЛУ, КАРЛ!

- Выказывание сомнений в реальности массовых падений зараженных людей (Ты это сделал, Карл!).

КОнтраргументы можно придумать...в любом случае вопрос интересный, но не важный.

- Неудачная попытка дискредитировать СМИ в освещении этих видео. Это же СМИ, КАРЛ! Они ВСЕ ХАЙПЯТ!

- Раздувание текста в стиле: Динозавры были импотентами бла-бла-бла, потом Апдейт, динозавры не были импотентами, но может кто-то и был?

- Раздувание текста в стиле: Земля плоская, а значит я прав, Апдейт, ок, не плоская, зачеркнем.

- Раздувание текста в стиле: Крокоодилы в полицейской форме избивали протестующих против вазектоми, Апдейт, ну ок, это были не крокодилы и там не вазектомия была, но остальное - правда....





Если убрать всю воду и мусор из первых 40 абзацев, останется всего 5. Дальше я не читал. Хорошая статья лонгрид? Я бы сказал: лонгсэдфейс.После первых СОРОКА абзацов единственное, что было в ней написано прямым текстом по теме и не опротестовано самим же автором была информация про молодых людей с якобы цитокиновым штормом, падающих на асфальт.Схема:- предисловий любой книги- Картинка- Лицензионное соглашение, то есть Юридическое отступление- Вытяжка из главы философии на ЛЮБУЮ тему, в которую ОДНА заслуживающая фраза: чем важнее пост человека, тем ответственне в высказываниях по теме.- Вытяжка своих собственных философских домыслов в стиле Гениальной Мысли Роберта ВудаБЛИЖЕ К ДЕЛУ, КАРЛ!- Выказывание сомнений в реальности массовых падений зараженных людей (Ты это сделал, Карл!).КОнтраргументы можно придумать...в любом случае вопрос интересный, но не важный.- Неудачная попытка дискредитировать СМИ в освещении этих видео. Это же СМИ, КАРЛ! Они ВСЕ ХАЙПЯТ!- Раздувание текста в стиле: Динозавры были импотентами бла-бла-бла, потом Апдейт, динозавры не были импотентами, но может кто-то и был?- Раздувание текста в стиле: Земля плоская, а значит я прав, Апдейт, ок, не плоская, зачеркнем.- Раздувание текста в стиле: Крокоодилы в полицейской форме избивали протестующих против вазектоми, Апдейт, ну ок, это были не крокодилы и там не вазектомия была, но остальное - правда....Если убрать всю воду и мусор из первых 40 абзацев, останется всего 5. Дальше я не читал. Slx Повідомлень: 923 З нами з: 23.07.18 Подякував: 298 раз. Подякували: 111 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4044404540464047 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7811 11082709

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