Додано: Пон 25 жов, 2021 01:47

Faceless написав: Все закрывать не решение. Ведь, если подходить к теме объективно, вопросов таки много

Есть хорошая статья, правда, лонгрид, и читать нужно включая мозг, у оголтелых антивакцинаторов могут быть припадки

https://habr.com/ru/post/564356/ Все закрывать не решение. Ведь, если подходить к теме объективно, вопросов таки многоЕсть хорошая статья, правда, лонгрид, и читать нужно включая мозг, у оголтелых антивакцинаторов могут быть припадки

Хорошая статья лонгрид? Я бы сказал: лонгсэдфейс.После первых СОРОКА абзацов единственное, что было в ней написано прямым текстом по теме и не опротестовано самим же автором была информация про молодых людей с якобы цитокиновым штормом, падающих на асфальт.Схема:- предисловий любой книги- Картинка- Лицензионное соглашение, то есть Юридическое отступление- Вытяжка из главы философии на ЛЮБУЮ тему, в которую ОДНА заслуживающая фраза: чем важнее пост человека, тем ответственне в высказываниях по теме.- Вытяжка своих собственных философских домыслов в стиле Гениальной Мысли Роберта ВудаБЛИЖЕ К ДЕЛУ, КАРЛ!- Выказывание сомнений в реальности массовых падений зараженных людей (Ты это сделал, Карл!).КОнтраргументы можно придумать...в любом случае вопрос интересный, но не важный.- Неудачная попытка дискредитировать СМИ в освещении этих видео. Это же СМИ, КАРЛ! Они ВСЕ ХАЙПЯТ!- Раздувание текста в стиле: Динозавры были импотентами бла-бла-бла, потом Апдейт, динозавры не были импотентами, но может кто-то и был?- Раздувание текста в стиле: Земля плоская, а значит я прав, Апдейт, ок, не плоская, зачеркнем.- Раздувание текста в стиле: Крокоодилы в полицейской форме избивали протестующих против вазектоми, Апдейт, ну ок, это были не крокодилы и там не вазектомия была, но остальное - правда....Если убрать всю воду и мусор из первых 40 абзацев, останется всего 5. Дальше я не читал.