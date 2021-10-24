Faceless написав:Все закрывать не решение. Ведь, если подходить к теме объективно, вопросов таки много Есть хорошая статья, правда, лонгрид, и читать нужно включая мозг, у оголтелых антивакцинаторов могут быть припадки https://habr.com/ru/post/564356/
Хорошая статья лонгрид? Я бы сказал: лонгсэдфейс.
После первых СОРОКА абзацов единственное, что было в ней написано прямым текстом по теме и не опротестовано самим же автором была информация про молодых людей с якобы цитокиновым штормом, падающих на асфальт.
Схема: - предисловий любой книги - Картинка - Лицензионное соглашение, то есть Юридическое отступление - Вытяжка из главы философии на ЛЮБУЮ тему, в которую ОДНА заслуживающая фраза: чем важнее пост человека, тем ответственне в высказываниях по теме. - Вытяжка своих собственных философских домыслов в стиле Гениальной Мысли Роберта Вуда БЛИЖЕ К ДЕЛУ, КАРЛ! - Выказывание сомнений в реальности массовых падений зараженных людей (Ты это сделал, Карл!). КОнтраргументы можно придумать...в любом случае вопрос интересный, но не важный. - Неудачная попытка дискредитировать СМИ в освещении этих видео. Это же СМИ, КАРЛ! Они ВСЕ ХАЙПЯТ! - Раздувание текста в стиле: Динозавры были импотентами бла-бла-бла, потом Апдейт, динозавры не были импотентами, но может кто-то и был? - Раздувание текста в стиле: Земля плоская, а значит я прав, Апдейт, ок, не плоская, зачеркнем. - Раздувание текста в стиле: Крокоодилы в полицейской форме избивали протестующих против вазектоми, Апдейт, ну ок, это были не крокодилы и там не вазектомия была, но остальное - правда....
Если убрать всю воду и мусор из первых 40 абзацев, останется всего 5. Дальше я не читал.
Binimovich написав:Хроника Апокалипсиса в Одессе от Ножевниковой для Ромасика, Вкладчика и их компании:
Концентраторы закончились.
Злые худесские языки говорят, что сегодня Ляшко неожиданно посетил Одессу. Посетил какую-то больницу и нашел десятки свободных мест. До этого, эти места находились только через парочку - Ножевникову и ее подругу, возглавляющую облздрав. Криков о том, что мест нет ни от кого, кроме этой истерички нет. В том числе нет от пациентов. Да, болеющих много, но справляются. То кто здесь дебил??
Ромасик, ты хочешь крики пациентов? У меня их есть. Слушай и подавись ими: