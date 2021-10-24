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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4044404540464047

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 100
Мені вже зробили щеплення
59%
59
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 01:47

  Faceless написав:Все закрывать не решение. Ведь, если подходить к теме объективно, вопросов таки много
Есть хорошая статья, правда, лонгрид, и читать нужно включая мозг, у оголтелых антивакцинаторов могут быть припадки
https://habr.com/ru/post/564356/

Хорошая статья лонгрид? Я бы сказал: лонгсэдфейс.

После первых СОРОКА абзацов единственное, что было в ней написано прямым текстом по теме и не опротестовано самим же автором была информация про молодых людей с якобы цитокиновым штормом, падающих на асфальт.

Схема:
- предисловий любой книги
- Картинка
- Лицензионное соглашение, то есть Юридическое отступление
- Вытяжка из главы философии на ЛЮБУЮ тему, в которую ОДНА заслуживающая фраза: чем важнее пост человека, тем ответственне в высказываниях по теме.
- Вытяжка своих собственных философских домыслов в стиле Гениальной Мысли Роберта Вуда
БЛИЖЕ К ДЕЛУ, КАРЛ!
- Выказывание сомнений в реальности массовых падений зараженных людей (Ты это сделал, Карл!).
КОнтраргументы можно придумать...в любом случае вопрос интересный, но не важный.
- Неудачная попытка дискредитировать СМИ в освещении этих видео. Это же СМИ, КАРЛ! Они ВСЕ ХАЙПЯТ!
- Раздувание текста в стиле: Динозавры были импотентами бла-бла-бла, потом Апдейт, динозавры не были импотентами, но может кто-то и был?
- Раздувание текста в стиле: Земля плоская, а значит я прав, Апдейт, ок, не плоская, зачеркнем.
- Раздувание текста в стиле: Крокоодилы в полицейской форме избивали протестующих против вазектоми, Апдейт, ну ок, это были не крокодилы и там не вазектомия была, но остальное - правда....


Если убрать всю воду и мусор из первых 40 абзацев, останется всего 5. Дальше я не читал.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 04:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Цитрин написав:Раз такие очереди, можно организовать сервис - выезжать на дом к желающим подышать в концтраторе
Частные фирмы в Одессе, выдающие концентраторы в аренду, посуточно, за 500 грн в день и с залогом 10000 грн, тоже пусты, все роздано уже.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 04:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ромасик написав:
  Binimovich написав:Хроника Апокалипсиса в Одессе от Ножевниковой для Ромасика, Вкладчика и их компании:

Концентраторы закончились.

Злые худесские языки говорят, что сегодня Ляшко неожиданно посетил Одессу. Посетил какую-то больницу и нашел десятки свободных мест. До этого, эти места находились только через парочку - Ножевникову и ее подругу, возглавляющую облздрав.
Криков о том, что мест нет ни от кого, кроме этой истерички нет. В том числе нет от пациентов. Да, болеющих много, но справляются.
То кто здесь дебил??
Ромасик, ты хочешь крики пациентов? У меня их есть. Слушай и подавись ими:

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1812853579
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 04:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ромасик написав:
  Hotab написав:Истребин передал привет Ромасикам с вкладчиками.
Наконец-то я нашел данные по госпитализациям в разрезе вакцинационого статуса.

Зато я не нашел инфы, откуда он брал данные о 30К выявленных случаях.
АТем временем Хотаь начал верить укр.стате.


И шо? А мы все не нашли от тебя инфы, кто конкретно сказал, что министр был в Одессе, и про койки тоже.
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 06:22

  ЛАД написав:
БУХАРЕСТ, 23 октября. (Рейтер) - Правительство Румынии вновь введет ночной комендантский час и сделает пропуски здоровья обязательными для посещения большинства общественных мест с понедельника, а также отправит школьников на каникулы на две недели, поскольку оно стремится остановить всплеск заболеваемости. Случаи COVID-19 и летальные исходы.
.....
Новые меры будут действовать в течение 30 дней и включают ограничение передвижения людей с 22:00 и закрытие магазинов и ресторанов с 21:00.

Только люди, которые были вакцинированы или вылечились от вируса, получат доступ к большинству второстепенных общественных мест, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Религиозные службы также могут работать без пропуска.

Ношение масок в общественных местах станет обязательным с понедельника, а свадьбы и другие частные мероприятия запрещены.

Правительство также призывает работодателей отправлять половину своих сотрудников на работу из дома.

https://www.reuters.com/world/europe/romania-tightens-restrictions-stem-covid-19-surge-2021-10-23/

комендантський час, прекрасно, вірус по ночам ходить і чатує на людей... 146% зустріти ковід вночі... але патруль врятує... бо антиваки завадили вакцинації

Одеситим захотілось в Румунію, в "старі добрі часи" 1941 -1944 рр.

З.І.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 06:35

Ромасикам с вкладчиками очередной привет уже от голландцев. Судя по содержанию некоторых постов голландцы им поближе, чем Истребин.
.Разрушители Легенд, часть четвёртая. Не смотря на то, что уже выходили статьи (например, https://www.theatlantic.com/ideas/archi ... id/620161/ ), которые подробно поясняли, почему вакцинированные менее заразные, чем невакцинированные, среди украинских врачей продолжает держаться мнение, что отличий между вакцинированными и невакцинированными в плане заразности нет, а это всё выдумки фармкомпаний (фото чата одного такого доктора ниже).

Чтобы окончательно развеять этот миф, в Голландии провели исследование, которое показало, что вакцинированные на 63% меньше заражают людей штаммом Дельта по сравнению с невакцинированнными. Для штамма Альфа аналогичное снижение заразности для вакцинированных составляло 73%.

Так что, даже если Вы думаете «а вдруг пронесёт», то подумайте о своих родных и близких, и вакцинируйтесь.

Ссылка на перевод статьи об этом: https://www-newscientist-com.translate. ... tr_pto=nui

Ссылка на само исследование: https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21264959v1
Hotab
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