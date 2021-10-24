Faceless написав:Все закрывать не решение. Ведь, если подходить к теме объективно, вопросов таки много Есть хорошая статья, правда, лонгрид, и читать нужно включая мозг, у оголтелых антивакцинаторов могут быть припадки https://habr.com/ru/post/564356/
Хорошая статья лонгрид? Я бы сказал: лонгсэдфейс.
После первых СОРОКА абзацов единственное, что было в ней написано прямым текстом по теме и не опротестовано самим же автором была информация про молодых людей с якобы цитокиновым штормом, падающих на асфальт.
Схема: - предисловий любой книги - Картинка - Лицензионное соглашение, то есть Юридическое отступление - Вытяжка из главы философии на ЛЮБУЮ тему, в которую ОДНА заслуживающая фраза: чем важнее пост человека, тем ответственне в высказываниях по теме. - Вытяжка своих собственных философских домыслов в стиле Гениальной Мысли Роберта Вуда БЛИЖЕ К ДЕЛУ, КАРЛ! - Выказывание сомнений в реальности массовых падений зараженных людей (Ты это сделал, Карл!). КОнтраргументы можно придумать...в любом случае вопрос интересный, но не важный. - Неудачная попытка дискредитировать СМИ в освещении этих видео. Это же СМИ, КАРЛ! Они ВСЕ ХАЙПЯТ! - Раздувание текста в стиле: Динозавры были импотентами бла-бла-бла, потом Апдейт, динозавры не были импотентами, но может кто-то и был? - Раздувание текста в стиле: Земля плоская, а значит я прав, Апдейт, ок, не плоская, зачеркнем. - Раздувание текста в стиле: Крокоодилы в полицейской форме избивали протестующих против вазектоми, Апдейт, ну ок, это были не крокодилы и там не вазектомия была, но остальное - правда....
Если убрать всю воду и мусор из первых 40 абзацев, останется всего 5. Дальше я не читал.
Binimovich написав:Хроника Апокалипсиса в Одессе от Ножевниковой для Ромасика, Вкладчика и их компании:
Концентраторы закончились.
Злые худесские языки говорят, что сегодня Ляшко неожиданно посетил Одессу. Посетил какую-то больницу и нашел десятки свободных мест. До этого, эти места находились только через парочку - Ножевникову и ее подругу, возглавляющую облздрав. Криков о том, что мест нет ни от кого, кроме этой истерички нет. В том числе нет от пациентов. Да, болеющих много, но справляются. То кто здесь дебил??
Ромасик, ты хочешь крики пациентов? У меня их есть. Слушай и подавись ими:
БУХАРЕСТ, 23 октября. (Рейтер) - Правительство Румынии вновь введет ночной комендантский час и сделает пропуски здоровья обязательными для посещения большинства общественных мест с понедельника, а также отправит школьников на каникулы на две недели, поскольку оно стремится остановить всплеск заболеваемости. Случаи COVID-19 и летальные исходы. ..... Новые меры будут действовать в течение 30 дней и включают ограничение передвижения людей с 22:00 и закрытие магазинов и ресторанов с 21:00.
Только люди, которые были вакцинированы или вылечились от вируса, получат доступ к большинству второстепенных общественных мест, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Религиозные службы также могут работать без пропуска.
Ношение масок в общественных местах станет обязательным с понедельника, а свадьбы и другие частные мероприятия запрещены.
Правительство также призывает работодателей отправлять половину своих сотрудников на работу из дома.
Ромасикам с вкладчиками очередной привет уже от голландцев. Судя по содержанию некоторых постов голландцы им поближе, чем Истребин. .Разрушители Легенд, часть четвёртая. Не смотря на то, что уже выходили статьи (например, https://www.theatlantic.com/ideas/archi ... id/620161/ ), которые подробно поясняли, почему вакцинированные менее заразные, чем невакцинированные, среди украинских врачей продолжает держаться мнение, что отличий между вакцинированными и невакцинированными в плане заразности нет, а это всё выдумки фармкомпаний (фото чата одного такого доктора ниже).
Чтобы окончательно развеять этот миф, в Голландии провели исследование, которое показало, что вакцинированные на 63% меньше заражают людей штаммом Дельта по сравнению с невакцинированнными. Для штамма Альфа аналогичное снижение заразности для вакцинированных составляло 73%.
Так что, даже если Вы думаете «а вдруг пронесёт», то подумайте о своих родных и близких, и вакцинируйтесь.