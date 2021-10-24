И шо? А мы все не нашли от тебя инфы, кто конкретно сказал, что министр был в Одессе, и про койки тоже.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 04:33
Re: Эпидемия коронавируса в мире
И шо? А мы все не нашли от тебя инфы, кто конкретно сказал, что министр был в Одессе, и про койки тоже.
Додано: Пон 25 жов, 2021 06:22
комендантський час, прекрасно, вірус по ночам ходить і чатує на людей... 146% зустріти ковід вночі... але патруль врятує... бо антиваки завадили вакцинації
Одеситим захотілось в Румунію, в "старі добрі часи" 1941 -1944 рр.
З.І.
В церкву можна. Духовні скрєпи захистять.
Додано: Пон 25 жов, 2021 06:35
Голландцы и Истребин глумятся над антиваксами.
Ромасикам с вкладчиками очередной привет уже от голландцев. Судя по содержанию некоторых постов голландцы им поближе, чем Истребин.
.Разрушители Легенд, часть четвёртая. Не смотря на то, что уже выходили статьи (например,
Чтобы окончательно развеять этот миф, в Голландии провели исследование, которое показало, что вакцинированные на 63% меньше заражают людей штаммом Дельта по сравнению с невакцинированнными. Для штамма Альфа аналогичное снижение заразности для вакцинированных составляло 73%.
Так что, даже если Вы думаете «а вдруг пронесёт», то подумайте о своих родных и близких, и вакцинируйтесь.
Ссылка на перевод статьи об этом:
Ссылка на само исследование:
Ну и Истребин вдогонку:
Пересчитал данные только для взрослых людей 18+ лет. Данные получились еще лучше.
За период 7-24 октября среднесуточное число госпитализаций по каждой группе на 1 млн человек составило
- Не вакцинированные - 161
- Вакцинированные 1 дозой - 68
- Вакцинированные 2 дозами - 24
Отсюда получаем защиту от госпитализации :
- после 1 дозы - 57,7%
- после 2 дозы - 85%
( в прошлых расчетах без корректировки на возраст результаты были 46,5% и 81,3% соответственно )
Данные супер крутые получились. Даже не верится. Надо перепроверить еще раз. Что-то очень хорошо выходит.
Что касается расчетов Истребина, то будем последовательны. Хотелось бы цифры в разрезе по возрастам. Ведь (частный случай) , если привиты молодые и здоровые, а непривиты старые и больные, то картина будет сильно искажена в пользу вакцинации. А мы, ваксы, за честность, а не за красоту картинки. В отличии....
Додано: Пон 25 жов, 2021 07:36
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Интересная ситуация у знакомых. Жена вакцинирована. Муж нет, ибо "вакцина на коленке", чипы и тд. Муж тянет с работы корону, но заболевает только ребенок. Мужик валяется десятый день с простонасморком, который перешёл в просто пневмонию. Лишнего веса на первый взгляд нет, хроничных тоже. Возраст около 47.
Додано: Пон 25 жов, 2021 07:49
На чём Вы настаиваете? Вы, как и любой другой гражданин, имеете право на свободное вероисповедание, поэтому можете верить во что угодно. Но свобода эта не безгранична, а простирается лишь до определенного предела, и граница этого предела - пока ваша вера не начинает ущемлять права и свободы других людей.
Додано: Пон 25 жов, 2021 08:14
Ну-да , + 20 % за отопление и красная зона .
Додано: Пон 25 жов, 2021 08:14
Ну-да , + 20 % за отопление и красная зона .
Додано: Пон 25 жов, 2021 08:21
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Цікаву статтю опублікував Nature. Вчені зазнають масових погроз та переслідувань за свої інтерв’ю ЗМІ, думки та коментарі в соцмережах з приводу Covid-19. 15% навіть отримали погрозу смерті.
“Двумя основными триггерами являются вакцины и ивермектин”
“Еще одна тема, привлекающая большое количество злоупотреблений, - это вопрос происхождения SARS-CoV-2. И австралийские, и британские СМИ заявляют, что им трудно найти ученых, которые готовы публично высказаться по этому поводу, опасаясь нападений.”
Опублікувала в себе на FB Ольга Голубовська (напевно не просто так):
Оригінал публікації в Nature:
Додано: Пон 25 жов, 2021 08:43
перевозка стоячих пассажиров в междугороднем транспорте запрещена и без карантинов (там нет поручней).
Додано: Пон 25 жов, 2021 08:53
вот именно к этому ее (ре)посту и было много негативной критики.
В комментах у не нашел криков. Одна что-то написала обзвонила 4 больницы - мест нет, на что ей Ноженикова ответила, что места есть. И отдельный вопрос, почему пациент обзванивает какие-то больницы. Возможно по процедуре ему еще не положена госпитализация, а ему очень хочется?
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