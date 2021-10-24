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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4045404640474048>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 100
Мені вже зробили щеплення
59%
59
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 04:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ромасик написав:
  Hotab написав:Истребин передал привет Ромасикам с вкладчиками.
Наконец-то я нашел данные по госпитализациям в разрезе вакцинационого статуса.

Зато я не нашел инфы, откуда он брал данные о 30К выявленных случаях.
АТем временем Хотаь начал верить укр.стате.


И шо? А мы все не нашли от тебя инфы, кто конкретно сказал, что министр был в Одессе, и про койки тоже.
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 06:22

  ЛАД написав:
БУХАРЕСТ, 23 октября. (Рейтер) - Правительство Румынии вновь введет ночной комендантский час и сделает пропуски здоровья обязательными для посещения большинства общественных мест с понедельника, а также отправит школьников на каникулы на две недели, поскольку оно стремится остановить всплеск заболеваемости. Случаи COVID-19 и летальные исходы.
.....
Новые меры будут действовать в течение 30 дней и включают ограничение передвижения людей с 22:00 и закрытие магазинов и ресторанов с 21:00.

Только люди, которые были вакцинированы или вылечились от вируса, получат доступ к большинству второстепенных общественных мест, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Религиозные службы также могут работать без пропуска.

Ношение масок в общественных местах станет обязательным с понедельника, а свадьбы и другие частные мероприятия запрещены.

Правительство также призывает работодателей отправлять половину своих сотрудников на работу из дома.

https://www.reuters.com/world/europe/romania-tightens-restrictions-stem-covid-19-surge-2021-10-23/

комендантський час, прекрасно, вірус по ночам ходить і чатує на людей... 146% зустріти ковід вночі... але патруль врятує... бо антиваки завадили вакцинації

Одеситим захотілось в Румунію, в "старі добрі часи" 1941 -1944 рр.

З.І.
В церкву можна. Духовні скрєпи захистять.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 06:35

Голландцы и Истребин глумятся над антиваксами.

Ромасикам с вкладчиками очередной привет уже от голландцев. Судя по содержанию некоторых постов голландцы им поближе, чем Истребин.
.Разрушители Легенд, часть четвёртая. Не смотря на то, что уже выходили статьи (например, https://www.theatlantic.com/ideas/archi ... id/620161/ ), которые подробно поясняли, почему вакцинированные менее заразные, чем невакцинированные, среди украинских врачей продолжает держаться мнение, что отличий между вакцинированными и невакцинированными в плане заразности нет, а это всё выдумки фармкомпаний (фото чата одного такого доктора ниже).

Чтобы окончательно развеять этот миф, в Голландии провели исследование, которое показало, что вакцинированные на 63% меньше заражают людей штаммом Дельта по сравнению с невакцинированнными. Для штамма Альфа аналогичное снижение заразности для вакцинированных составляло 73%.

Так что, даже если Вы думаете «а вдруг пронесёт», то подумайте о своих родных и близких, и вакцинируйтесь.

Ссылка на перевод статьи об этом: https://www-newscientist-com.translate. ... tr_pto=nui

Ссылка на само исследование: https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21264959v1


Ну и Истребин вдогонку:

Пересчитал данные только для взрослых людей 18+ лет. Данные получились еще лучше.

За период 7-24 октября среднесуточное число госпитализаций по каждой группе на 1 млн человек составило
- Не вакцинированные - 161
- Вакцинированные 1 дозой - 68
- Вакцинированные 2 дозами - 24

Отсюда получаем защиту от госпитализации :
- после 1 дозы - 57,7%
- после 2 дозы - 85%

( в прошлых расчетах без корректировки на возраст результаты были 46,5% и 81,3% соответственно )

Данные супер крутые получились. Даже не верится. Надо перепроверить еще раз. Что-то очень хорошо выходит.

Что касается расчетов Истребина, то будем последовательны. Хотелось бы цифры в разрезе по возрастам. Ведь (частный случай) , если привиты молодые и здоровые, а непривиты старые и больные, то картина будет сильно искажена в пользу вакцинации. А мы, ваксы, за честность, а не за красоту картинки. В отличии....
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 07:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Интересная ситуация у знакомых. Жена вакцинирована. Муж нет, ибо "вакцина на коленке", чипы и тд. Муж тянет с работы корону, но заболевает только ребенок. Мужик валяется десятый день с простонасморком, который перешёл в просто пневмонию. Лишнего веса на первый взгляд нет, хроничных тоже. Возраст около 47.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 07:49

  stm написав:Поэтому я настаиваю. Ваксы защищают антиваксов от вот такого


На чём Вы настаиваете? Вы, как и любой другой гражданин, имеете право на свободное вероисповедание, поэтому можете верить во что угодно. Но свобода эта не безгранична, а простирается лишь до определенного предела, и граница этого предела - пока ваша вера не начинает ущемлять права и свободы других людей. :wink:
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 08:14

  stm написав:
  moldashavanin написав:Уже часть за отопление переложили на плечи местных бюджетов . тариф не покрывает расходы на тепло . Где возьмут люди деньги и где возьмет город деньги на тепло ? Будут покупать газ по 35 000 грн за 1 000 кубов ? Кто-то делал скидку для промышленности ?
Зачем нужны ваши квартиры ? весь город будут забирать за долги

У нас всё нормально, финансы и кредиты лучше чем в РФ и особенно Белоруссии, пока. Просто Ромки и проросийские молдаване ещё не в курсе, что с рептилоидами лучше дружить )))


Ну-да , + 20 % за отопление и красная зона .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 08:14

  stm написав:
  moldashavanin написав:Уже часть за отопление переложили на плечи местных бюджетов . тариф не покрывает расходы на тепло . Где возьмут люди деньги и где возьмет город деньги на тепло ? Будут покупать газ по 35 000 грн за 1 000 кубов ? Кто-то делал скидку для промышленности ?
Зачем нужны ваши квартиры ? весь город будут забирать за долги

У нас всё нормально, финансы и кредиты лучше чем в РФ и особенно Белоруссии, пока. Просто Ромки и проросийские молдаване ещё не в курсе, что с рептилоидами лучше дружить )))


Ну-да , + 20 % за отопление и красная зона .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 08:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Цікаву статтю опублікував Nature. Вчені зазнають масових погроз та переслідувань за свої інтерв’ю ЗМІ, думки та коментарі в соцмережах з приводу Covid-19. 15% навіть отримали погрозу смерті.

“Двумя основными триггерами являются вакцины и ивермектин”

“Еще одна тема, привлекающая большое количество злоупотреблений, - это вопрос происхождения SARS-CoV-2. И австралийские, и британские СМИ заявляют, что им трудно найти ученых, которые готовы публично высказаться по этому поводу, опасаясь нападений.”

Опублікувала в себе на FB Ольга Голубовська (напевно не просто так):
https://www.facebook.com/ogolubovska/po ... 7324834845

Оригінал публікації в Nature:
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02741-x
Yuriyqwer
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 08:43

  ЛАД написав:
На фото можна побачити, як деякі пасажири автобуса сидять навпочіпки в проході. Ймовірно, таким чином вони намагаються сховатися від поліції, яка моніторить дотримання карантину і періодично зупиняє пасажирський транспорт. Як відомо, правилами передбачено перевезення пасажирів у кількості, що не перевищує число сидячих місць.

https://www.unian.ua/society/foto-dnya-u-merezhi-pokazali-originalniy-sposib-porushennya-karantinu-v-harkovi-novini-harkova-11584261.html
Соблюдаем запреты. Там есть и фото.
Совсем как в Швеции. :)
А потом мы рассказываем: "А вот в Швеции...".

перевозка стоячих пассажиров в междугороднем транспорте запрещена и без карантинов (там нет поручней).
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 08:53

  Binimovich написав:Ромасик, ты хочешь крики пациентов? У меня их есть. Слушай и подавись ими:

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1812853579

вот именно к этому ее (ре)посту и было много негативной критики.
В комментах у не нашел криков. Одна что-то написала обзвонила 4 больницы - мест нет, на что ей Ноженикова ответила, что места есть. И отдельный вопрос, почему пациент обзванивает какие-то больницы. Возможно по процедуре ему еще не положена госпитализация, а ему очень хочется?
Ромасик
 
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