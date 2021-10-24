Додано: Пон 25 жов, 2021 06:35

Ромасикам с вкладчиками очередной привет уже от голландцев. Судя по содержанию некоторых постов голландцы им поближе, чем Истребин..Разрушители Легенд, часть четвёртая. Не смотря на то, что уже выходили статьи (например,), которые подробно поясняли, почему вакцинированные менее заразные, чем невакцинированные, среди украинских врачей продолжает держаться мнение, что отличий между вакцинированными и невакцинированными в плане заразности нет, а это всё выдумки фармкомпаний (фото чата одного такого доктора ниже).Чтобы окончательно развеять этот миф, в Голландии провели исследование, которое показало, что вакцинированные на 63% меньше заражают людей штаммом Дельта по сравнению с невакцинированнными. Для штамма Альфа аналогичное снижение заразности для вакцинированных составляло 73%.Так что, даже если Вы думаете «а вдруг пронесёт», то подумайте о своих родных и близких, и вакцинируйтесь.Ссылка на перевод статьи об этом:Ссылка на само исследование:Ну и Истребин вдогонку:Пересчитал данные только для взрослых людей 18+ лет. Данные получились еще лучше.За период 7-24 октября среднесуточное число госпитализаций по каждой группе на 1 млн человек составило- Не вакцинированные - 161- Вакцинированные 1 дозой - 68- Вакцинированные 2 дозами - 24Отсюда получаем защиту от госпитализации :- после 1 дозы - 57,7%- после 2 дозы - 85%( в прошлых расчетах без корректировки на возраст результаты были 46,5% и 81,3% соответственно )Данные супер крутые получились. Даже не верится. Надо перепроверить еще раз. Что-то очень хорошо выходит.Что касается расчетов Истребина, то будем последовательны. Хотелось бы цифры в разрезе по возрастам. Ведь (частный случай) , если привиты молодые и здоровые, а непривиты старые и больные, то картина будет сильно искажена в пользу вакцинации. А мы, ваксы, за честность, а не за красоту картинки. В отличии....