CDC начал собирать и публиковать данные о статистике смертей и госпитализации в зависимости от статуса вакцинации.



Здесь представлены данные по 16 штатам за август 2021.

Смертность среди непривитых достигла пика на неделе, начинающейся 8 августа, и составила 13,23 на 100 000 населения, в то время как смертность среди тех, кто был вакцинирован одним из трех продуктов, оставалась ниже чем 4.0 на 100 000 на этой неделе. Что касается вакцинированных, то число смертей было самым высоким среди реципиентов Johnson & Johnson - 3,14 на 100 000, за которыми следовали Pfizer с 1,43 и Moderna с 0,73.



Аналогичным образом заболеваемость была самой высокой среди непривитых, достигнув пика около 736 случаев на 100 000 в течение недели, начинающейся 15 августа. И снова наблюдались численные различия между группами вакцинированных, причем Johnson & Johnson была самой высокой (172), за ней следовали Pfizer (135) и Moderna (86).

Последние данные с 29 августа по 4 сентября показывают, что на предыдущей неделе умерло менее одного вакцинированного человека на 100 000 человек по сравнению с более чем девятью невакцинированными людьми на 100 000 человек.



В целом, в августе, невакцинированные люди были в 6,1 раза чаще, чем полностью вакцинированные, имели положительный результат теста на COVID-19 и в 11,3 раза чаще могли умереть от него.