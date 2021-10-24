CDC начал собирать и публиковать данные о статистике смертей и госпитализации в зависимости от статуса вакцинации.
Здесь представлены данные по 16 штатам за август 2021. Смертность среди непривитых достигла пика на неделе, начинающейся 8 августа, и составила 13,23 на 100 000 населения, в то время как смертность среди тех, кто был вакцинирован одним из трех продуктов, оставалась ниже чем 4.0 на 100 000 на этой неделе. Что касается вакцинированных, то число смертей было самым высоким среди реципиентов Johnson & Johnson - 3,14 на 100 000, за которыми следовали Pfizer с 1,43 и Moderna с 0,73.
Аналогичным образом заболеваемость была самой высокой среди непривитых, достигнув пика около 736 случаев на 100 000 в течение недели, начинающейся 15 августа. И снова наблюдались численные различия между группами вакцинированных, причем Johnson & Johnson была самой высокой (172), за ней следовали Pfizer (135) и Moderna (86). Последние данные с 29 августа по 4 сентября показывают, что на предыдущей неделе умерло менее одного вакцинированного человека на 100 000 человек по сравнению с более чем девятью невакцинированными людьми на 100 000 человек.
В целом, в августе, невакцинированные люди были в 6,1 раза чаще, чем полностью вакцинированные, имели положительный результат теста на COVID-19 и в 11,3 раза чаще могли умереть от него.
Faceless написав:Все закрывать не решение. Ведь, если подходить к теме объективно, вопросов таки много Есть хорошая статья, правда, лонгрид, и читать нужно включая мозг, у оголтелых антивакцинаторов могут быть припадки https://habr.com/ru/post/564356/
Хорошая статья лонгрид? Я бы сказал: лонгсэдфейс. ... Если убрать всю воду и мусор из первых 40 абзацев, останется всего 5. Дальше я не читал.
В конце автор благодарит академика Фоменко, который "заставил ученых отвечать на вопросы" (или что-то в этом роде). Странно, что не упомянул ядерную войну 1812 года
hume написав:Интересная ситуация у знакомых. Жена вакцинирована. Муж нет, ибо "вакцина на коленке", чипы и тд. Муж тянет с работы корону, но заболевает только ребенок. Мужик валяется десятый день с простонасморком, который перешёл в просто пневмонию. Лишнего веса на первый взгляд нет, хроничных тоже. Возраст около 47.
Это подтверждает мою теорию, что большинство антиваксов - возраст 4Х-5Х, такие себе всё знающие, успешные, состоявшиеся, всё повидавшие, сами себе на уме.
stm написав:Поэтому я настаиваю. Ваксы защищают антиваксов от вот такого
На чём Вы настаиваете? Вы, как и любой другой гражданин, имеете право на свободное вероисповедание, поэтому можете верить во что угодно. Но свобода эта не безгранична, а простирается лишь до определенного предела, и граница этого предела - пока ваша вера не начинает ущемлять права и свободы других людей.
Дело не в вере, а Законе. Закон вас защищает хотите Вы этого или нет, даже если эта защита от самого себя. Антиваксеров как и буйных защищают от самих себя они могут навредить и себе и окружающим. Работа он-лайн решает их проблему с деньгами. Флай в своём подвале спокойно может не вакцинироваться, а вот выйти в коллектив ему уже опасно. А поскольку он ещё не окружил Киев кавалирками (осталась ещё одна ветка метро) я за его защиту. Гештальт кавалирок должен быть закрыт, для этого Флай должен быть здоров.