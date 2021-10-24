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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 40464047404840494050>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 100
Мені вже зробили щеплення
59%
59
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 08:55

  Binimovich написав:
Цитрин написав:Раз такие очереди, можно организовать сервис - выезжать на дом к желающим подышать в концтраторе
Частные фирмы в Одессе, выдающие концентраторы в аренду, посуточно, за 500 грн в день и с залогом 10000 грн, тоже пусты, все роздано уже.

и даже в продаже нет? :shock:
https://epicentrk.ua/shop/kislorodnye-kontsentratory/
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 08:59

  Hotab написав:Чтобы окончательно развеять этот миф, в Голландии провели исследование,

я думал этот миф уже давно окончательно развеян, но надо еще раз сказать остаточне прощавай... :|
  Yuriyqwer написав:Опублікувала в себе на FB Ольга Голубовська (напевно не просто так):
https://www.facebook.com/ogolubovska/po ... 7324834845

украинская ученая далекая. Нужно слушать голландских.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 09:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вчера поинтересовался у старого друга, живущего в Северной Каролине, о ситуации там.

По его словам вакцинировано 63% штата.
Масочный режим и никаких QR кодов в городе.

С другой стороны, другой друг, живущий в Цюрихе, был в прошлом месяце во Франции.
Там говорит капец.
Без QR даже кофе не выпить.

Инфа к размышлению....
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 09:32

CDC начал собирать и публиковать данные о статистике смертей и госпитализации в зависимости от статуса вакцинации.

Здесь представлены данные по 16 штатам за август 2021.
Смертность среди непривитых достигла пика на неделе, начинающейся 8 августа, и составила 13,23 на 100 000 населения, в то время как смертность среди тех, кто был вакцинирован одним из трех продуктов, оставалась ниже чем 4.0 на 100 000 на этой неделе. Что касается вакцинированных, то число смертей было самым высоким среди реципиентов Johnson & Johnson - 3,14 на 100 000, за которыми следовали Pfizer с 1,43 и Moderna с 0,73.

Аналогичным образом заболеваемость была самой высокой среди непривитых, достигнув пика около 736 случаев на 100 000 в течение недели, начинающейся 15 августа. И снова наблюдались численные различия между группами вакцинированных, причем Johnson & Johnson была самой высокой (172), за ней следовали Pfizer (135) и Moderna (86).
Последние данные с 29 августа по 4 сентября показывают, что на предыдущей неделе умерло менее одного вакцинированного человека на 100 000 человек по сравнению с более чем девятью невакцинированными людьми на 100 000 человек.

В целом, в августе, невакцинированные люди были в 6,1 раза чаще, чем полностью вакцинированные, имели положительный результат теста на COVID-19 и в 11,3 раза чаще могли умереть от него.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:01

  Ромасик написав:
  Binimovich написав:
Цитрин написав:Раз такие очереди, можно организовать сервис - выезжать на дом к желающим подышать в концтраторе
Частные фирмы в Одессе, выдающие концентраторы в аренду, посуточно, за 500 грн в день и с залогом 10000 грн, тоже пусты, все роздано уже.

и даже в продаже нет? :shock:
https://epicentrk.ua/shop/kislorodnye-kontsentratory/

Ну-ну... 5 литровые... это и для "классического" ковида было мало, а для дельты... вообще ни о чем. Старт идет ОТ 10 литровых.

Так, что таки нет, чем да! :twisted:
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:03

  Slx написав:
  Faceless написав:Все закрывать не решение. Ведь, если подходить к теме объективно, вопросов таки много
Есть хорошая статья, правда, лонгрид, и читать нужно включая мозг, у оголтелых антивакцинаторов могут быть припадки
https://habr.com/ru/post/564356/

Хорошая статья лонгрид? Я бы сказал: лонгсэдфейс.
...
Если убрать всю воду и мусор из первых 40 абзацев, останется всего 5. Дальше я не читал.

В конце автор благодарит академика Фоменко, который "заставил ученых отвечать на вопросы" (или что-то в этом роде).
Странно, что не упомянул ядерную войну 1812 года :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:07

  hume написав:Интересная ситуация у знакомых. Жена вакцинирована. Муж нет, ибо "вакцина на коленке", чипы и тд. Муж тянет с работы корону, но заболевает только ребенок. Мужик валяется десятый день с простонасморком, который перешёл в просто пневмонию. Лишнего веса на первый взгляд нет, хроничных тоже. Возраст около 47.

Это подтверждает мою теорию, что большинство антиваксов - возраст 4Х-5Х, такие себе всё знающие, успешные, состоявшиеся, всё повидавшие, сами себе на уме.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:26

  Цитрин написав:
  stm написав:Поэтому я настаиваю. Ваксы защищают антиваксов от вот такого


На чём Вы настаиваете? Вы, как и любой другой гражданин, имеете право на свободное вероисповедание, поэтому можете верить во что угодно. Но свобода эта не безгранична, а простирается лишь до определенного предела, и граница этого предела - пока ваша вера не начинает ущемлять права и свободы других людей. :wink:

Дело не в вере, а Законе. Закон вас защищает хотите Вы этого или нет, даже если эта защита от самого себя. Антиваксеров как и буйных защищают от самих себя ;) они могут навредить и себе и окружающим. Работа он-лайн решает их проблему с деньгами. Флай в своём подвале спокойно может не вакцинироваться, а вот выйти в коллектив ему уже опасно. А поскольку он ещё не окружил Киев кавалирками (осталась ещё одна ветка метро) я за его защиту. Гештальт кавалирок должен быть закрыт, для этого Флай должен быть здоров.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:37

yama , что сказать то хотел?
Hotab
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