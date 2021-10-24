RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4047404840494050>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 100
Мені вже зробили щеплення
59%
59
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:В конце автор благодарит академика Фоменко, который "заставил ученых отвечать на вопросы" (или что-то в этом роде).

По моему там был скорее сарказм.
Вообще, статья конечно очень сумбурная, из-за вставленных ответов на комменты, а на перепроверить все ссылки можно целый день убить (да, буду благодарен за указания на конкретные нестыковки). В конце концов, не стоит от хабра ждать уровень научной статьи. К сожалению, из-за этого там каждый увидит именно то, что хочет, я уже писал касательно антиваксов - будут припадки, что "вот мы же то же самое говорили". Выше есть яркий пример.
Проблема в том, что в противовес абсурду антиваксов применяются в том числе абсурдные решения и постановления, причем в мировом масштабе.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30223
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1287 раз.
Подякували: 7279 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:45

Задумался, почему у нас в больницах всего три процента вакцинированных (получается, если учесть проценты, что ваксы переносят ковид на порядок легче), а в Штатах разница примерно в четыре раза.
Джонсон защищает меньше - это понятно. Но все равно разница большая.
Пришел к выводу, что скорее всего наши антиваксы еще и более упоротые в плане масок и всего карантинного.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10919
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1432 раз.
Подякували: 3186 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:57

Власти Киева продолжают креативить на счёт новых ограничений для граждан в случае введения режима "красной" зоны.

Так, предлагается запретить посещать ТРЦ несовершеннолетним без сопровождения взрослых.

Новые правила были утверждены в минувшую пятницу на заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС.

"В случае введения "красного" уровня эпидемической опасности на территории города Киева дополнительно запретят (...) посещение ТРЦ лицами, не достигшими 18 лет без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный результат тестирования или Covid-сертификат", - говорится в сообщении.

1. Ваксы ранее говорили, что детишки не заболевают, или заболевают "бессимптомно"
2. Зачем тогда к ним "прикрепляют" взрослых? Чтобы "бессимптомные" дети зря не пропадали, и всё-таки кого-то заразили?
2.1. По логике, наоборот нужно разделить "детей" от "рисковых категорий"
2.2. Почему взрослый должен быть или с "вакцинами" или с "тестом", если ни то ни другое ничего не гарантируют? А если взрослый без "вакцины" и/или без "теста" - что это меняет? И на основании чего делаются такие выводы?

3.1. Если ребятёнок "до 18" без родителей в ТРЦ - это опасно?
3.2. А если он же с родителем с "вакциной" и/или "тестом" - это уже не опасно?
В чём логика?
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15454
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8554 раз.
Подякували: 4129 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Faceless написав:Проблема в том, что в противовес абсурду антиваксов применяются в том числе абсурдные решения и постановления, причем в мировом масштабе.

Їм карантинний кнут, сумнівающимся пенсам бажано солодку тисячу, адекватні вже щепились. В світовому масштабі те саме.
lapay
 
Повідомлень: 12251
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 1387 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:01

  Вкладчик1234 написав:
Власти Киева продолжают креативить на счёт новых ограничений для граждан в случае введения режима "красной" зоны.

Так, предлагается запретить посещать ТРЦ несовершеннолетним без сопровождения взрослых.

Новые правила были утверждены в минувшую пятницу на заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС.

"В случае введения "красного" уровня эпидемической опасности на территории города Киева дополнительно запретят (...) посещение ТРЦ лицами, не достигшими 18 лет без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный результат тестирования или Covid-сертификат", - говорится в сообщении.

1. Ваксы ранее говорили, что детишки не заболевают, или заболевают "бессимптомно"
2. Зачем тогда к ним "прикрепляют" взрослых? Чтобы "бессимптомные" дети зря не пропадали, и всё-таки кого-то заразили?
2.1. По логике, наоборот нужно разделить "детей" от "рисковых категорий"
2.2. Почему взрослый должен быть или с "вакцинами" или с "тестом", если ни то ни другое ничего не гарантируют? А если взрослый без "вакцины" и/или без "теста" - что это меняет? И на основании чего делаются такие выводы?

Ответ на все "зачем" из 2 -- чтобы дети долбили мозги родителям-антиваксам "да пойди ты чипируйся наконец -- я из-за тебя в киношку пойти не могу :evil: ".
_hunter
 
Повідомлень: 5204
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:02

  Вкладчик1234 написав:
Власти Киева продолжают креативить на счёт новых ограничений для граждан в случае введения режима "красной" зоны.

Так, предлагается запретить посещать ТРЦ несовершеннолетним без сопровождения взрослых.

Новые правила были утверждены в минувшую пятницу на заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС.

"В случае введения "красного" уровня эпидемической опасности на территории города Киева дополнительно запретят (...) посещение ТРЦ лицами, не достигшими 18 лет без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный результат тестирования или Covid-сертификат", - говорится в сообщении.

1. Ваксы ранее говорили, что детишки не заболевают, или заболевают "бессимптомно"
2. Зачем тогда к ним "прикрепляют" взрослых? Чтобы "бессимптомные" дети зря не пропадали, и всё-таки кого-то заразили?
2.1. По логике, наоборот нужно разделить "детей" от "рисковых категорий"
2.2. Почему взрослый должен быть или с "вакцинами" или с "тестом", если ни то ни другое ничего не гарантируют? А если взрослый без "вакцины" и/или без "теста" - что это меняет? И на основании чего делаются такие выводы?

Австрия вводит локдаун для невакцинированных. Дети до 14 лет в США без сопровождения взрослых - причина штрафа именно родителям. Демократия - это жёстко. Поэтому РФ не надо волноваться, у них +1047 жмуров за вчера, лучше, чем где-либо :)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3222
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 544 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Yuriyqwer написав:Опублікувала в себе на FB Ольга Голубовська (напевно не просто так):
А чому вона зненацька стала таким авторитетом. Я пам'ятаю, що вона вилізла на люді у медіа простір, коли їй та їй подібним Супрун відрізала доступ до шарових державних грошей. Разом з Тодуровим. А до того тихесенько косила бабло. Я читав її виступ у Гордона, де вона казала що у США койкомісць менше під ковід, ніж в Україні, старих там за замовчанням не шпиталізують, точніше рідні самі не хочуть, бо старих там тупо вбивають, не оказуюічи допомоги. Сімейні лікарі додому не ходять, аналізи неможливо здати навіть за гроші. І все це стосувалося якогось мільйонера, чи батька мільйонера. І він звернувся за допомогою до неї по телефону, вона дексаметазоном його з того світу витягла. Дура вона брехлива.
d44
 
Повідомлень: 102
З нами з: 07.03.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:13

  Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:Ответ на все "зачем" из 2 -- чтобы дети долбили мозги родителям-антиваксам "да пойди ты чипируйся наконец -- я из-за тебя в киношку пойти не могу

Логика вроде есть, но молодежи по-моему эти ТРЦ особо не нужны. Макдаки - на вынос или доставка, шмотки и т.п. - доставка или на отделение НП (с примеркой), кино - кто туда ходит? Премьеры можно смотреть раньше кинотеатров, бесплатно, и без чавкающих-хрустящих соседей
"Бумеры" не понимают логику "зумеров", имхо

Если особо не нужны -- значит и проблем особых с этим решением нет? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 5204
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:19

  _hunter написав:
  Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:Ответ на все "зачем" из 2 -- чтобы дети долбили мозги родителям-антиваксам "да пойди ты чипируйся наконец -- я из-за тебя в киношку пойти не могу

Логика вроде есть, но молодежи по-моему эти ТРЦ особо не нужны. Макдаки - на вынос или доставка, шмотки и т.п. - доставка или на отделение НП (с примеркой), кино - кто туда ходит? Премьеры можно смотреть раньше кинотеатров, бесплатно, и без чавкающих-хрустящих соседей
"Бумеры" не понимают логику "зумеров", имхо

Если особо не нужны -- значит и проблем особых с этим решением нет? :roll:

Проблемы будут разве что у ТРЦ с упавшим трафиком, но то такэ.
Хотелось бы понимать логику такого решения
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15454
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8554 раз.
Подякували: 4129 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:20

  _Mykola_ написав:
  Ромасик написав:
  Binimovich написав:Частные фирмы в Одессе, выдающие концентраторы в аренду, посуточно, за 500 грн в день и с залогом 10000 грн, тоже пусты, все роздано уже.

и даже в продаже нет? :shock:
https://epicentrk.ua/shop/kislorodnye-kontsentratory/

Ну-ну... 5 литровые... это и для "классического" ковида было мало, а для дельты... вообще ни о чем. Старт идет ОТ 10 литровых.

Так, что таки нет, чем да! :twisted:

Мне хватило пятёрочки, но у меня не сложный случай был и на второй день кислорода стал откашливать жидкость из лёгких и пошел на поправку. До стационара больше недели дома лечился.
Vint
 
Повідомлень: 1350
З нами з: 14.07.08
Подякував: 27 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4047404840494050>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kluychkooleg, mrbenjamin2311, Ромасик, yama і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 780, 781, 782
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7811 11117745
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 жов, 2021 10:09
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1412)
25.10.2021 12:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.