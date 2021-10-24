Starikan написав:В конце автор благодарит академика Фоменко, который "заставил ученых отвечать на вопросы" (или что-то в этом роде).
По моему там был скорее сарказм. Вообще, статья конечно очень сумбурная, из-за вставленных ответов на комменты, а на перепроверить все ссылки можно целый день убить (да, буду благодарен за указания на конкретные нестыковки). В конце концов, не стоит от хабра ждать уровень научной статьи. К сожалению, из-за этого там каждый увидит именно то, что хочет, я уже писал касательно антиваксов - будут припадки, что "вот мы же то же самое говорили". Выше есть яркий пример. Проблема в том, что в противовес абсурду антиваксов применяются в том числе абсурдные решения и постановления, причем в мировом масштабе.
Задумался, почему у нас в больницах всего три процента вакцинированных (получается, если учесть проценты, что ваксы переносят ковид на порядок легче), а в Штатах разница примерно в четыре раза. Джонсон защищает меньше - это понятно. Но все равно разница большая. Пришел к выводу, что скорее всего наши антиваксы еще и более упоротые в плане масок и всего карантинного.
Власти Киева продолжают креативить на счёт новых ограничений для граждан в случае введения режима "красной" зоны.
Так, предлагается запретить посещать ТРЦ несовершеннолетним без сопровождения взрослых.
Новые правила были утверждены в минувшую пятницу на заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС.
"В случае введения "красного" уровня эпидемической опасности на территории города Киева дополнительно запретят (...) посещение ТРЦ лицами, не достигшими 18 лет без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный результат тестирования или Covid-сертификат", - говорится в сообщении.
1. Ваксы ранее говорили, что детишки не заболевают, или заболевают "бессимптомно" 2. Зачем тогда к ним "прикрепляют" взрослых? Чтобы "бессимптомные" дети зря не пропадали, и всё-таки кого-то заразили? 2.1. По логике, наоборот нужно разделить "детей" от "рисковых категорий" 2.2. Почему взрослый должен быть или с "вакцинами" или с "тестом", если ни то ни другое ничего не гарантируют? А если взрослый без "вакцины" и/или без "теста" - что это меняет? И на основании чего делаются такие выводы?
3.1. Если ребятёнок "до 18" без родителей в ТРЦ - это опасно? 3.2. А если он же с родителем с "вакциной" и/или "тестом" - это уже не опасно? В чём логика?
Власти Киева продолжают креативить на счёт новых ограничений для граждан в случае введения режима "красной" зоны.
Так, предлагается запретить посещать ТРЦ несовершеннолетним без сопровождения взрослых.
Новые правила были утверждены в минувшую пятницу на заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС.
"В случае введения "красного" уровня эпидемической опасности на территории города Киева дополнительно запретят (...) посещение ТРЦ лицами, не достигшими 18 лет без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный результат тестирования или Covid-сертификат", - говорится в сообщении.
1. Ваксы ранее говорили, что детишки не заболевают, или заболевают "бессимптомно" 2. Зачем тогда к ним "прикрепляют" взрослых? Чтобы "бессимптомные" дети зря не пропадали, и всё-таки кого-то заразили? 2.1. По логике, наоборот нужно разделить "детей" от "рисковых категорий" 2.2. Почему взрослый должен быть или с "вакцинами" или с "тестом", если ни то ни другое ничего не гарантируют? А если взрослый без "вакцины" и/или без "теста" - что это меняет? И на основании чего делаются такие выводы?
Ответ на все "зачем" из 2 -- чтобы дети долбили мозги родителям-антиваксам "да пойди ты чипируйся наконец -- я из-за тебя в киношку пойти не могу ".
Власти Киева продолжают креативить на счёт новых ограничений для граждан в случае введения режима "красной" зоны.
Так, предлагается запретить посещать ТРЦ несовершеннолетним без сопровождения взрослых.
Новые правила были утверждены в минувшую пятницу на заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС.
"В случае введения "красного" уровня эпидемической опасности на территории города Киева дополнительно запретят (...) посещение ТРЦ лицами, не достигшими 18 лет без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный результат тестирования или Covid-сертификат", - говорится в сообщении.
1. Ваксы ранее говорили, что детишки не заболевают, или заболевают "бессимптомно" 2. Зачем тогда к ним "прикрепляют" взрослых? Чтобы "бессимптомные" дети зря не пропадали, и всё-таки кого-то заразили? 2.1. По логике, наоборот нужно разделить "детей" от "рисковых категорий" 2.2. Почему взрослый должен быть или с "вакцинами" или с "тестом", если ни то ни другое ничего не гарантируют? А если взрослый без "вакцины" и/или без "теста" - что это меняет? И на основании чего делаются такие выводы?
Австрия вводит локдаун для невакцинированных. Дети до 14 лет в США без сопровождения взрослых - причина штрафа именно родителям. Демократия - это жёстко. Поэтому РФ не надо волноваться, у них +1047 жмуров за вчера, лучше, чем где-либо
Yuriyqwer написав:Опублікувала в себе на FB Ольга Голубовська (напевно не просто так):
А чому вона зненацька стала таким авторитетом. Я пам'ятаю, що вона вилізла на люді у медіа простір, коли їй та їй подібним Супрун відрізала доступ до шарових державних грошей. Разом з Тодуровим. А до того тихесенько косила бабло. Я читав її виступ у Гордона, де вона казала що у США койкомісць менше під ковід, ніж в Україні, старих там за замовчанням не шпиталізують, точніше рідні самі не хочуть, бо старих там тупо вбивають, не оказуюічи допомоги. Сімейні лікарі додому не ходять, аналізи неможливо здати навіть за гроші. І все це стосувалося якогось мільйонера, чи батька мільйонера. І він звернувся за допомогою до неї по телефону, вона дексаметазоном його з того світу витягла. Дура вона брехлива.
_hunter написав:Ответ на все "зачем" из 2 -- чтобы дети долбили мозги родителям-антиваксам "да пойди ты чипируйся наконец -- я из-за тебя в киношку пойти не могу
Логика вроде есть, но молодежи по-моему эти ТРЦ особо не нужны. Макдаки - на вынос или доставка, шмотки и т.п. - доставка или на отделение НП (с примеркой), кино - кто туда ходит? Премьеры можно смотреть раньше кинотеатров, бесплатно, и без чавкающих-хрустящих соседей "Бумеры" не понимают логику "зумеров", имхо
Если особо не нужны -- значит и проблем особых с этим решением нет?
_hunter написав:Ответ на все "зачем" из 2 -- чтобы дети долбили мозги родителям-антиваксам "да пойди ты чипируйся наконец -- я из-за тебя в киношку пойти не могу
Логика вроде есть, но молодежи по-моему эти ТРЦ особо не нужны. Макдаки - на вынос или доставка, шмотки и т.п. - доставка или на отделение НП (с примеркой), кино - кто туда ходит? Премьеры можно смотреть раньше кинотеатров, бесплатно, и без чавкающих-хрустящих соседей "Бумеры" не понимают логику "зумеров", имхо
Если особо не нужны -- значит и проблем особых с этим решением нет?
Проблемы будут разве что у ТРЦ с упавшим трафиком, но то такэ. Хотелось бы понимать логику такого решения