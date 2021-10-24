Додано: Пон 25 жов, 2021 10:57

Власти Киева продолжают креативить на счёт новых ограничений для граждан в случае введения режима "красной" зоны.



Так, предлагается запретить посещать ТРЦ несовершеннолетним без сопровождения взрослых.



Новые правила были утверждены в минувшую пятницу на заседании городской комиссии ТЭБ и ЧС.



"В случае введения "красного" уровня эпидемической опасности на территории города Киева дополнительно запретят (...) посещение ТРЦ лицами, не достигшими 18 лет без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный результат тестирования или Covid-сертификат", - говорится в сообщении.

1. Ваксы ранее говорили, что детишки не заболевают, или заболевают "бессимптомно"2. Зачем тогда к ним "прикрепляют" взрослых? Чтобы "бессимптомные" дети зря не пропадали, и всё-таки кого-то заразили?2.1. По логике, наоборот нужно разделить "детей" от "рисковых категорий"2.2. Почему взрослый должен быть или с "вакцинами" или с "тестом", если ни то ни другое ничего не гарантируют? А если взрослый без "вакцины" и/или без "теста" - что это меняет? И на основании чего делаются такие выводы?3.1. Если ребятёнок "до 18" без родителей в ТРЦ - это опасно?3.2. А если он же с родителем с "вакциной" и/или "тестом" - это уже не опасно?В чём логика?