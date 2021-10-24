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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4047404840494050

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 100
Мені вже зробили щеплення
59%
59
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:22

  lapay написав:
  Faceless написав:Проблема в том, что в противовес абсурду антиваксов применяются в том числе абсурдные решения и постановления, причем в мировом масштабе.

Їм карантинний кнут, сумнівающимся пенсам бажано солодку тисячу, адекватні вже щепились. В світовому масштабі те саме.


Абсурдні рішення приймались ще до появи вакцин будь де, а в нас і поготів.
Зокрема і зараз:
Нарахування субсидій для домогосподарств у регіонах з “червоним” рівнем карантинних обмежень здійснюється на збільшені соціальні нормативи https://www.msp.gov.ua/news/20839.html

Це мені нагадує як у 2008 р. після щедрих "повеневих" виплат деякі "пострадавші" молились, щоб повінь (і такі ж виплати) були щороку.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:27

  Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:
  Вкладчик1234 написав:Логика вроде есть, но молодежи по-моему эти ТРЦ особо не нужны. Макдаки - на вынос или доставка, шмотки и т.п. - доставка или на отделение НП (с примеркой), кино - кто туда ходит? Премьеры можно смотреть раньше кинотеатров, бесплатно, и без чавкающих-хрустящих соседей
"Бумеры" не понимают логику "зумеров", имхо

Если особо не нужны -- значит и проблем особых с этим решением нет? :roll:

Проблемы будут разве что у ТРЦ с упавшим трафиком, но то такэ.
Хотелось бы понимать логику такого решения

Ну да: чтоб у ТРЦ трафик не падал -- туда вообще всех пускать нужно -- и непривитых и с явными симптомами :lol:
И откуда, кстати, падение трафика, если "молодежи по-моему эти ТРЦ особо не нужны"? :roll:
А логику я там выше озвучил, вроде...
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  d44 написав:А чому вона зненацька стала таким авторитетом. Я пам'ятаю, що вона вилізла на люді у медіа простір, коли їй та їй подібним Супрун відрізала доступ до шарових державних грошей. Разом з Тодуровим. А до того тихесенько косила бабло. Я читав її виступ у Гордона, де вона казала що у США койкомісць менше під ковід, ніж в Україні, старих там за замовчанням не шпиталізують, точніше рідні самі не хочуть, бо старих там тупо вбивають, не оказуюічи допомоги. Сімейні лікарі додому не ходять, аналізи неможливо здати навіть за гроші. І все це стосувалося якогось мільйонера, чи батька мільйонера. І він звернувся за допомогою до неї по телефону, вона дексаметазоном його з того світу витягла. Дура вона брехлива.


1) Називати професора, заслуженого лікаря України , зав. кафедрою інфекційних хвороб в Національному медичному університеті дурою брехливою честі вам не робить.
2) Яким таким авторитетом треба бути щоб перепостити статтю Nature про залякування вчених?
Востаннє редагувалось Yuriyqwer в Пон 25 жов, 2021 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Це мені нагадує як у 2008 р. після щедрих "повеневих" виплат деякі "пострадавші" молились, щоб повінь (і такі ж виплати) були щороку.

В червоних зонах більше сидять вдома і збільшують споживання газу й води. Пенсам молитись на епідемію, в надії менше платити, якось абсурдно, просто одна з форм соцдопомоги, при карантині.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:50

  Yuriyqwer написав:
  d44 написав:А чому вона зненацька стала таким авторитетом. Я пам'ятаю, що вона вилізла на люді у медіа простір, коли їй та їй подібним Супрун відрізала доступ до шарових державних грошей. Разом з Тодуровим. А до того тихесенько косила бабло. Я читав її виступ у Гордона, де вона казала що у США койкомісць менше під ковід, ніж в Україні, старих там за замовчанням не шпиталізують, точніше рідні самі не хочуть, бо старих там тупо вбивають, не оказуюічи допомоги. Сімейні лікарі додому не ходять, аналізи неможливо здати навіть за гроші. І все це стосувалося якогось мільйонера, чи батька мільйонера. І він звернувся за допомогою до неї по телефону, вона дексаметазоном його з того світу витягла. Дура вона брехлива.


1) Називати професора, заслуженого лікаря України , зав. кафедрою інфекційних хвороб в Національному медичному університеті дурою брехливою честі вам не робить.
2) Яким таким авторитетом треба бути щоб перепостити статтю Nature про залякування вчених?

Нет, ну это, конечно же перебор.
Но заслуженный профессор-инфекционист, призывающая население не глотать при Ковиде антибиотики, сама, когда заболела, со старта стала закидываться парой мощных антибиотических препаратов.
Уважения к ней этот финт как-то не прибавил
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:01

  vichenki написав:Власний досвід перехворівшого.
Вчора з жінкою отримали довідку, що перехворіли на Ковід. Нам обом 60+- років. В мене було півдня температура 37,3. У жінки пять днів 38,2-38,5. Сатурація нижче 95 не опускалась у обох. Хворіли звісно вдома. Лукування- вітаміни, кисень з концентратора (купили ще в 2020 році), кварцування кімнат по черзі. Отака страшна хвороба. Хіба раніше так ніхто грипом не хворів? Щеплень не робили.

можете показати довідку ? может закрити листочком призвіще
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