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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 жов, 2021 11:22
lapay написав: Faceless написав:
Проблема в том, что в противовес абсурду антиваксов применяются в том числе абсурдные решения и постановления, причем в мировом масштабе.
Їм карантинний кнут, сумнівающимся пенсам бажано солодку тисячу, адекватні вже щепились. В світовому масштабі те саме.
Абсурдні рішення приймались ще до появи вакцин будь де, а в нас і поготів.
Зокрема і зараз:
Це мені нагадує як у 2008 р. після щедрих "повеневих" виплат деякі "пострадавші" молились, щоб повінь (і такі ж виплати) були щороку.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 11:27
Вкладчик1234 написав: _hunter написав: Вкладчик1234 написав:
Логика вроде есть, но молодежи по-моему эти ТРЦ особо не нужны. Макдаки - на вынос или доставка, шмотки и т.п. - доставка или на отделение НП (с примеркой), кино - кто туда ходит? Премьеры можно смотреть раньше кинотеатров, бесплатно, и без чавкающих-хрустящих соседей
"Бумеры" не понимают логику "зумеров", имхо
Если особо не нужны -- значит и проблем особых с этим решением нет?
Проблемы будут разве что у ТРЦ с упавшим трафиком, но то такэ.
Хотелось бы понимать логику такого решения
Ну да: чтоб у ТРЦ трафик не падал -- туда вообще всех пускать нужно -- и непривитых и с явными симптомами
И откуда, кстати, падение трафика, если "молодежи по-моему эти ТРЦ особо не нужны"?
А логику я там выше озвучил, вроде...
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Додано: Пон 25 жов, 2021 11:43
d44 написав:
А чому вона зненацька стала таким авторитетом. Я пам'ятаю, що вона вилізла на люді у медіа простір, коли їй та їй подібним Супрун відрізала доступ до шарових державних грошей. Разом з Тодуровим. А до того тихесенько косила бабло. Я читав її виступ у Гордона, де вона казала що у США койкомісць менше під ковід, ніж в Україні, старих там за замовчанням не шпиталізують, точніше рідні самі не хочуть, бо старих там тупо вбивають, не оказуюічи допомоги. Сімейні лікарі додому не ходять, аналізи неможливо здати навіть за гроші. І все це стосувалося якогось мільйонера, чи батька мільйонера. І він звернувся за допомогою до неї по телефону, вона дексаметазоном його з того світу витягла. Дура вона брехлива.
1) Називати професора, заслуженого лікаря України , зав. кафедрою інфекційних хвороб в Національному медичному університеті дурою брехливою честі вам не робить.
2) Яким таким авторитетом треба бути щоб перепостити статтю Nature про залякування вчених?
Востаннє редагувалось Yuriyqwer
в Пон 25 жов, 2021 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 11:43
Ой+ написав:
Це мені нагадує як у 2008 р. після щедрих "повеневих" виплат деякі "пострадавші" молились, щоб повінь (і такі ж виплати) були щороку.
В червоних зонах більше сидять вдома і збільшують споживання газу й води. Пенсам молитись на епідемію, в надії менше платити, якось абсурдно, просто одна з форм соцдопомоги, при карантині.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 11:50
Yuriyqwer написав: d44 написав:
А чому вона зненацька стала таким авторитетом. Я пам'ятаю, що вона вилізла на люді у медіа простір, коли їй та їй подібним Супрун відрізала доступ до шарових державних грошей. Разом з Тодуровим. А до того тихесенько косила бабло. Я читав її виступ у Гордона, де вона казала що у США койкомісць менше під ковід, ніж в Україні, старих там за замовчанням не шпиталізують, точніше рідні самі не хочуть, бо старих там тупо вбивають, не оказуюічи допомоги. Сімейні лікарі додому не ходять, аналізи неможливо здати навіть за гроші. І все це стосувалося якогось мільйонера, чи батька мільйонера. І він звернувся за допомогою до неї по телефону, вона дексаметазоном його з того світу витягла. Дура вона брехлива.
1) Називати професора, заслуженого лікаря України , зав. кафедрою інфекційних хвороб в Національному медичному університеті дурою брехливою честі вам не робить.
2) Яким таким авторитетом треба бути щоб перепостити статтю Nature про залякування вчених?
Нет, ну это, конечно же перебор.
Но заслуженный профессор-инфекционист, призывающая население не глотать при Ковиде антибиотики, сама, когда заболела, со старта стала закидываться парой мощных антибиотических препаратов.
Уважения к ней этот финт как-то не прибавил
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Додано: Пон 25 жов, 2021 12:01
vichenki написав:
Власний досвід перехворівшого.
Вчора з жінкою отримали довідку, що перехворіли на Ковід. Нам обом 60+- років. В мене було півдня температура 37,3. У жінки пять днів 38,2-38,5. Сатурація нижче 95 не опускалась у обох. Хворіли звісно вдома. Лукування- вітаміни, кисень з концентратора (купили ще в 2020 році), кварцування кімнат по черзі. Отака страшна хвороба. Хіба раніше так ніхто грипом не хворів? Щеплень не робили.
можете показати довідку ? может закрити листочком призвіще
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Додано: Пон 25 жов, 2021 12:05
lapay написав:
В червоних зонах більше сидять вдома і збільшують споживання газу й води. Пенсам молитись на епідемію, в надії менше платити, якось абсурдно, просто одна з форм соцдопомоги, при карантині.
А так не в червоній зоні пенсіонери по рестораціям та ТРЦ тусують.
Середній розмір субсидії 2 тис., а так буде 3, незалежно від к-ті часу області в червоній зоні впродовж місяця. А це суттєво, більший стимул може бути ніж Ви пропонуєте за укольчик. То що стимулюють?
Я ще б скажімо розумів стимули для вимушеного закритого дрібного бізнесу при виконанні ним певних умов.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 12:08
Вкладчик1234 написав:
1. Ваксы ранее говорили, что детишки не заболевают, или заболевают "бессимптомно"
2. Зачем тогда к ним "прикрепляют" взрослых? Чтобы "бессимптомные" дети зря не пропадали, и всё-таки кого-то заразили?
2.1. По логике, наоборот нужно разделить "детей" от "рисковых категорий"
2.2. Почему взрослый должен быть или с "вакцинами" или с "тестом", если ни то ни другое ничего не гарантируют? А если взрослый без "вакцины" и/или без "теста" - что это меняет? И на основании чего делаются такие выводы?
3.1. Если ребятёнок "до 18" без родителей в ТРЦ - это опасно?
3.2. А если он же с родителем с "вакциной" и/или "тестом" - это уже не опасно?
В чём логика?
То детям еще в с первого карантина запрещено гулять без родителей. Не помню, отменили ли то постановление. Думаю, что нет. Но на всякий случай еще одно можно ввести.
Поскольку у детей не может быть фальшпапиру, то соответственно им и запретили вход. Чтобы не было разночтений. Также на детей сложно повлиять мерами админ.воздействия типа заставить одеть маску, которой к тому же у него нет.
Логика есть - пусть гуляют на улице. Поскольку много подростков облюбовали ТРЦ тупо шататься по ним. Естественно, никакие родители сутками с ними шататься по ТРЦ не будут.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 12:30
Ой+ написав:
Середній розмір субсидії 2 тис., а так буде 3, незалежно від к-ті часу області в червоній зоні впродовж місяця. А це суттєво, більший стимул може бути ніж Ви пропонуєте за укольчик. То що стимулюють?
Тому пенсіонери будуть ходити без масок і заражати себе і інших, щоб карантин був подовше? Логічно.
Крім пенсів є ще малозабезпечені працюючі з дітьми шкільного віку, які будуть сидіти вдома, тому що вчителі ідейні антивакси.
Ця постанова не стимул, а соціальна допомога. Стимулють вимагаючи сертифікати вакцинації, і штрафуючи за їх відсутність чи підробку.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 12:31
Хроника приближения к 50.
Сегодня, благодаря эффектувыходного дня стабилизация.
За вчера "всего" 330 смертей.
За последние 7 дней 3392 смерти, т.е. среднесуточное 485 смертей (на вчера 3293 и 463).
В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 11,16 смерти.
В расчёте на более реальные 35 млн получим 13,84 смерти на 1 млн.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть.
На сегодня осталось 2 непобитых рекорда - по числу активных случаев (425.339 19 апреля) и по числу смертей за всю волну.
На сегодня у нас 329 757 активных случаев.
Весеннюю волну посчитаю с минимума активных случаев 17 февраля - 127.320 до достижения такой же величины 28 мая - 126.225.
17 февраля у нас было 24689 смертей, 258 мая - 50232 смерти. Т.о. за волну 25.543 смерти.
Какой момент считать началом нынешней волны пока не решил. Чёткого минимума активных случаев в этот раз не было. Советы и замечания приветствуются.
P.s. Все данные пр ворлдметру.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 25 жов, 2021 12:32, всього редагувалось 1 раз.
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