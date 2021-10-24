Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4048404940504051 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 100 Мені вже зробили щеплення 59% 59 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 8% 8 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 17 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 100 Додано: Пон 25 жов, 2021 12:31 Faceless написав: Есть хорошая статья, правда, лонгрид, и читать нужно включая мозг, у оголтелых антивакцинаторов могут быть припадки

https://habr.com/ru/post/564356/ Есть хорошая статья, правда, лонгрид, и читать нужно включая мозг, у оголтелых антивакцинаторов могут быть припадки

ну так это статья как раз на весы антивакцинаторов или вы тоже не читали детально пройдусь по статейке дома , на работе не вникнешь нормально будут отвлекать работой ну так это статья как раз на весы антивакцинаторов или вы тоже не читалидетально пройдусь по статейке дома , на работе не вникнешь нормально будут отвлекать работой yama Повідомлень: 3916 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7876 раз. Подякували: 904 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 12:37 Re: Эпидемия коронавируса в мире antey1969 написав: Нет, ну это, конечно же перебор. Нет, ну это, конечно же перебор. Визнаю, з дурою помилився. Розумна жінка (хоч і брехлива) Вона просто набиває собі ім'я, "світиться" у медіа простіру. Мабуть має політичні плани на майбутне або на посаду у МОЗі з часом. Дратують такі лікарі, які нічого, крім балачок, критики дій тих хто працює як може, не дає людям. Якщо така впливова, авторитетна, при наукових посадах і знаєш що робити - йди до ради, президента, бий як Хрущов у ООН чоботом по столу, вимагай, роби. А не по Гордонах та Фесбуках. Визнаю, з дурою помилився. Розумна жінка (хоч і брехлива) Вона просто набиває собі ім'я, "світиться" у медіа простіру. Мабуть має політичні плани на майбутне або на посаду у МОЗі з часом. Дратують такі лікарі, які нічого, крім балачок, критики дій тих хто працює як може, не дає людям. Якщо така впливова, авторитетна, при наукових посадах і знаєш що робити - йди до ради, президента, бий як Хрущов у ООН чоботом по столу, вимагай, роби. А не по Гордонах та Фесбуках. d44 Повідомлень: 103 З нами з: 07.03.14 Подякував: 2 раз. Подякували: 34 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 12:41 yama написав: Faceless написав: Есть хорошая статья, правда, лонгрид, и читать нужно включая мозг, у оголтелых антивакцинаторов могут быть припадки

https://habr.com/ru/post/564356/ Есть хорошая статья, правда, лонгрид, и читать нужно включая мозг, у оголтелых антивакцинаторов могут быть припадки

ну так это статья как раз на весы антивакцинаторов или вы тоже не читали детально пройдусь по статейке дома , на работе не вникнешь нормально будут отвлекать работой ну так это статья как раз на весы антивакцинаторов или вы тоже не читалидетально пройдусь по статейке дома , на работе не вникнешь нормально будут отвлекать работой

Прочитайте внимательнее мой пост, может поймете, что ни на чьи весы. Если вы захотите там увидеть поддержку своих идей - увидите, но это не имеет ничего общего с объективностью Прочитайте внимательнее мой пост, может поймете, что ни на чьи весы. Если вы захотите там увидеть поддержку своих идей - увидите, но это не имеет ничего общего с объективностью Faceless

Модератор Повідомлень: 30228 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1287 раз. Подякували: 7280 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 12:44 stm написав: Вкладчик1234 написав: Вызывайте санитаров Вызывайте санитаров

У меня действительно отличное настроение. Мне написала подружка, ранее утверждающая, что вакцина приводит к бесплодию. Угадайте что? Она выбирает вакцину! У меня действительно отличное настроение. Мне написала подружка, ранее утверждающая, что вакцина приводит к бесплодию. Угадайте что? Она выбирает вакцину! радоваться будете когда станете крестной мамой ее малому\малой ну или когда он у нее будет ( если вы не крестьянка ) . А пока ...

Не многие могут думать на 10-20-30-40 лет . Кроме того и даже две дозы не дают уверенности, по этому будет и бустер и следующий ... Сегодня ширнулся - две недели прошло копыта не откинул - все вакцина безопасна ! вот так звучит логика агитаторов за вакцину.

проиллюстрирую картинкой

радоваться будете когда станете крестной мамой ее малому\малойну или когда он у нее будет ( если вы не крестьянка ) . А пока ...Не многие могут думать на 10-20-30-40 лет . Кроме того и даже две дозы не дают уверенности, по этому будет и бустер и следующий ... Сегодня ширнулся - две недели прошло копыта не откинул - все вакцина безопасна ! вот так звучит логика агитаторов за вакцину.проиллюстрирую картинкой yama Повідомлень: 3916 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7876 раз. Подякували: 904 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 12:54 yama написав: радоваться будете когда станете крестной мамой ее малому\малой ну или когда он у нее будет ( если вы не крестьянка ) . А пока ...

Не многие могут думать на 10-20-30-40 лет . Кроме того и даже две дозы не дают уверенности, по этому будет и бустер и следующий ... Сегодня ширнулся - две недели прошло копыта не откинул - все вакцина безопасна ! вот так звучит логика агитаторов за вакцину.

проиллюстрирую картинкой

радоваться будете когда станете крестной мамой ее малому\малойну или когда он у нее будет ( если вы не крестьянка ) . А пока ...Не многие могут думать на 10-20-30-40 лет . Кроме того и даже две дозы не дают уверенности, по этому будет и бустер и следующий ... Сегодня ширнулся - две недели прошло копыта не откинул - все вакцина безопасна ! вот так звучит логика агитаторов за вакцину.проиллюстрирую картинкой

Я уже крестная её старшего ребенка. Хотя крестьянка из меня так себе )))

Яма, а как там во Львове? на работу вас без ПЦР пускают? А ребенка в варежках и тулубе на кого оставили? Я уже крестная её старшего ребенка. Хотя крестьянка из меня так себе )))Яма, а как там во Львове? на работу вас без ПЦР пускают? А ребенка в варежках и тулубе на кого оставили? stm

Повідомлень: 3223 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 544 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 12:57 yama написав: Не многие могут думать на 10-20-30-40 лет . Кроме того и даже две дозы не дают уверенности, по этому будет и бустер и следующий ... Сегодня ширнулся - две недели прошло копыта не откинул - все вакцина безопасна ! вот так звучит логика агитаторов за вакцину. Не многие могут думать на 10-20-30-40 лет . Кроме того и даже две дозы не дают уверенности, по этому будет и бустер и следующий ... Сегодня ширнулся - две недели прошло копыта не откинул - все вакцина безопасна ! вот так звучит логика агитаторов за вакцину.

Конечно немногие. Особенно те, кто курят, пьют алкоголь не в меру, питаются снеками, жрут много сладкого, мало двигаются, жгут листья и мусор, покупают токсичное дешевое барахло, не следят за ддоровьем, загрязняют природу пластиком и отходами итд итп - к таким не относятся. И для таких истерика по поводу риска от вакцины - это как одеть каску, переходя ночью в черном скоростное шоссе в неположенном месте Конечно немногие. Особенно те, кто курят, пьют алкоголь не в меру, питаются снеками, жрут много сладкого, мало двигаются, жгут листья и мусор, покупают токсичное дешевое барахло, не следят за ддоровьем, загрязняют природу пластиком и отходами итд итп - к таким не относятся. И для таких истерика по поводу риска от вакцины - это как одеть каску, переходя ночью в черном скоростное шоссе в неположенном месте Faceless

Модератор Повідомлень: 30228 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1287 раз. Подякували: 7280 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 12:58

Из местного чата моего поселка (автор медик со скорой): yanyura Повідомлень: 6246 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1953 раз. Подякували: 1432 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 13:01 yama написав: stm написав: Вкладчик1234 написав: Вызывайте санитаров Вызывайте санитаров

... Сегодня ширнулся - две недели прошло копыта не откинул - все вакцина безопасна ! вот так звучит логика агитаторов за вакцину.

... ... Сегодня ширнулся - две недели прошло копыта не откинул - все вакцина безопасна ! вот так звучит логика агитаторов за вакцину....

То ли дело логика агитаторов "за не вакцину": сегодня переболел короной - две недели прошло копыта не откинул - все корона безопасна

Ну и смешная картиночка вместо аргументов -- как же без нее...

То ли дело логика агитаторов "за не вакцину": сегодня переболел короной - две недели прошло копыта не откинул - все корона безопаснаНу и смешная картиночка вместо аргументов -- как же без нее... _hunter Повідомлень: 5205 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 384 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4048404940504051 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Vic Пон 25 жов, 2021 10:09