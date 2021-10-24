antey1969 написав:Нет, ну это, конечно же перебор.
Визнаю, з дурою помилився. Розумна жінка (хоч і брехлива) Вона просто набиває собі ім'я, "світиться" у медіа простіру. Мабуть має політичні плани на майбутне або на посаду у МОЗі з часом. Дратують такі лікарі, які нічого, крім балачок, критики дій тих хто працює як може, не дає людям. Якщо така впливова, авторитетна, при наукових посадах і знаєш що робити - йди до ради, президента, бий як Хрущов у ООН чоботом по столу, вимагай, роби. А не по Гордонах та Фесбуках.
У меня действительно отличное настроение. Мне написала подружка, ранее утверждающая, что вакцина приводит к бесплодию. Угадайте что? Она выбирает вакцину!
радоваться будете когда станете крестной мамой ее малому\малой ну или когда он у нее будет ( если вы не крестьянка ) . А пока ... Не многие могут думать на 10-20-30-40 лет . Кроме того и даже две дозы не дают уверенности, по этому будет и бустер и следующий ... Сегодня ширнулся - две недели прошло копыта не откинул - все вакцина безопасна ! вот так звучит логика агитаторов за вакцину. проиллюстрирую картинкой
yama написав:радоваться будете когда станете крестной мамой ее малому\малой ну или когда он у нее будет ( если вы не крестьянка ) . А пока ... Не многие могут думать на 10-20-30-40 лет . Кроме того и даже две дозы не дают уверенности, по этому будет и бустер и следующий ... Сегодня ширнулся - две недели прошло копыта не откинул - все вакцина безопасна ! вот так звучит логика агитаторов за вакцину. проиллюстрирую картинкой
Я уже крестная её старшего ребенка. Хотя крестьянка из меня так себе ))) Яма, а как там во Львове? на работу вас без ПЦР пускают? А ребенка в варежках и тулубе на кого оставили?
yama написав:Не многие могут думать на 10-20-30-40 лет . Кроме того и даже две дозы не дают уверенности, по этому будет и бустер и следующий ... Сегодня ширнулся - две недели прошло копыта не откинул - все вакцина безопасна ! вот так звучит логика агитаторов за вакцину.
Конечно немногие. Особенно те, кто курят, пьют алкоголь не в меру, питаются снеками, жрут много сладкого, мало двигаются, жгут листья и мусор, покупают токсичное дешевое барахло, не следят за ддоровьем, загрязняют природу пластиком и отходами итд итп - к таким не относятся. И для таких истерика по поводу риска от вакцины - это как одеть каску, переходя ночью в черном скоростное шоссе в неположенном месте