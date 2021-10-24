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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4049405040514052>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 100
Мені вже зробили щеплення
59%
59
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:31

  Faceless написав:Есть хорошая статья, правда, лонгрид, и читать нужно включая мозг, у оголтелых антивакцинаторов могут быть припадки
https://habr.com/ru/post/564356/

ну так это статья как раз на весы антивакцинаторов или вы тоже не читали :mrgreen: детально пройдусь по статейке дома , на работе не вникнешь нормально будут отвлекать работой :)
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:Нет, ну это, конечно же перебор.
Визнаю, з дурою помилився. Розумна жінка (хоч і брехлива) Вона просто набиває собі ім'я, "світиться" у медіа простіру. Мабуть має політичні плани на майбутне або на посаду у МОЗі з часом. Дратують такі лікарі, які нічого, крім балачок, критики дій тих хто працює як може, не дає людям. Якщо така впливова, авторитетна, при наукових посадах і знаєш що робити - йди до ради, президента, бий як Хрущов у ООН чоботом по столу, вимагай, роби. А не по Гордонах та Фесбуках.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:41

  yama написав:
  Faceless написав:Есть хорошая статья, правда, лонгрид, и читать нужно включая мозг, у оголтелых антивакцинаторов могут быть припадки
https://habr.com/ru/post/564356/

ну так это статья как раз на весы антивакцинаторов или вы тоже не читали :mrgreen: детально пройдусь по статейке дома , на работе не вникнешь нормально будут отвлекать работой :)

Прочитайте внимательнее мой пост, может поймете, что ни на чьи весы. Если вы захотите там увидеть поддержку своих идей - увидите, но это не имеет ничего общего с объективностью
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:44

  stm написав:
  Вкладчик1234 написав:Вызывайте санитаров

У меня действительно отличное настроение. Мне написала подружка, ранее утверждающая, что вакцина приводит к бесплодию. Угадайте что? Она выбирает вакцину!
радоваться будете когда станете крестной мамой ее малому\малой ;) ну или когда он у нее будет ( если вы не крестьянка ) . А пока ...
Не многие могут думать на 10-20-30-40 лет . Кроме того и даже две дозы не дают уверенности, по этому будет и бустер и следующий ... Сегодня ширнулся - две недели прошло копыта не откинул - все вакцина безопасна ! вот так звучит логика агитаторов за вакцину.
проиллюстрирую картинкой
Зображення :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:54

  yama написав:радоваться будете когда станете крестной мамой ее малому\малой ;) ну или когда он у нее будет ( если вы не крестьянка ) . А пока ...
Не многие могут думать на 10-20-30-40 лет . Кроме того и даже две дозы не дают уверенности, по этому будет и бустер и следующий ... Сегодня ширнулся - две недели прошло копыта не откинул - все вакцина безопасна ! вот так звучит логика агитаторов за вакцину.
проиллюстрирую картинкой
Зображення :mrgreen:

Я уже крестная её старшего ребенка. Хотя крестьянка из меня так себе )))
Яма, а как там во Львове? на работу вас без ПЦР пускают? А ребенка в варежках и тулубе на кого оставили?
stm
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:57

  yama написав:Не многие могут думать на 10-20-30-40 лет . Кроме того и даже две дозы не дают уверенности, по этому будет и бустер и следующий ... Сегодня ширнулся - две недели прошло копыта не откинул - все вакцина безопасна ! вот так звучит логика агитаторов за вакцину.

Конечно немногие. Особенно те, кто курят, пьют алкоголь не в меру, питаются снеками, жрут много сладкого, мало двигаются, жгут листья и мусор, покупают токсичное дешевое барахло, не следят за ддоровьем, загрязняют природу пластиком и отходами итд итп - к таким не относятся. И для таких истерика по поводу риска от вакцины - это как одеть каску, переходя ночью в черном скоростное шоссе в неположенном месте
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 12:58

Из местного чата моего поселка (автор медик со скорой):
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yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 13:01

  yama написав:
  stm написав:
  Вкладчик1234 написав:Вызывайте санитаров

... Сегодня ширнулся - две недели прошло копыта не откинул - все вакцина безопасна ! вот так звучит логика агитаторов за вакцину.
...

То ли дело логика агитаторов "за не вакцину": сегодня переболел короной - две недели прошло копыта не откинул - все корона безопасна :lol:
Ну и смешная картиночка вместо аргументов -- как же без нее...
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 13:51

  Faceless написав:
  yama написав: ну так это статья как раз на весы антивакцинаторов или вы тоже не читали :mrgreen: детально пройдусь по статейке дома , на работе не вникнешь нормально будут отвлекать работой :)
Прочитайте внимательнее мой пост, может поймете, что ни на чьи весы. Если вы захотите там увидеть поддержку своих идей - увидите, но это не имеет ничего общего с объективностью

Фейслесс, ну признайтесь, что с этой статейкой вы лажанулись :wink:
Тем более, что аффтар сразу предупредил, что он - ковидоскептик (а не простой дремучий антивакс, боящийся чипирования).
А статья - подробное обсуждение причин его скептицизма: "вирус никто не видел", "это тот же грипп", "вирус сделан в лаборатории", "доктор ХХХ всех обманывал" - в общем, типичный набор.
Если вы увидели в этом всём сарказм и троллинг - завидую :wink: На мой вкус, это агитка в духе упомянутого Фоменко.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:36

  Faceless написав:
  yama написав:
  Faceless написав:Есть хорошая статья, правда, лонгрид, и читать нужно включая мозг, у оголтелых антивакцинаторов могут быть припадки
https://habr.com/ru/post/564356/

ну так это статья как раз на весы антивакцинаторов или вы тоже не читали :mrgreen: детально пройдусь по статейке дома , на работе не вникнешь нормально будут отвлекать работой :)

Прочитайте внимательнее мой пост, может поймете, что ни на чьи весы. Если вы захотите там увидеть поддержку своих идей - увидите, но это не имеет ничего общего с объективностью

все, что ставит под сомнение (в данном случае) вакцинацию, засчитывается в пользу антиваксов :D
Ромасик
 
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