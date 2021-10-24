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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4049405040514052 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 100 Мені вже зробили щеплення 59% 59 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 8% 8 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 17 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 100 Додано: Пон 25 жов, 2021 14:40 Re: Эпидемия коронавируса в мире stm написав: Я уже крестная её старшего ребенка. Хотя крестьянка из меня так себе )))

Яма, а как там во Львове? на работу вас без ПЦР пускают? А ребенка в варежках и тулубе на кого оставили? Я уже крестная её старшего ребенка. Хотя крестьянка из меня так себе )))Яма, а как там во Львове? на работу вас без ПЦР пускают? А ребенка в варежках и тулубе на кого оставили?

пьем боярку только ею и спасаемся \ вакцынируемся , он выше писал, если не потерли, человек после двух доз Астра зенеки ( а привился еще давненько чуть ли ни в начале года одним из мервых) заболел, но легонько.

И о чудо мой НЕ ПРИВИТЫЙ коллега заболел ВТОРОЙ раз , прошлый раз болел как раз около года назад (передо мной). Первый раз болел более тяжело ( дома и без кислорода) второй раз болеет значительно легче . Короче сегодня хотел коллегам халтурку подкинуть после работы давай обзванивать - многие сидят по домам с модными нынче соплями и едят безвкусную еду без запаха Все молодые по мерках этого форума 25-40 макс и все переносят легко 37 и обычные симптомы ОРЗ. пьем боярку только ею и спасаемся \ вакцынируемся , он выше писал, если не потерли, человек после двух доз Астра зенеки ( а привился еще давненько чуть ли ни в начале года одним из мервых) заболел, но легонько.И о чудо мой НЕ ПРИВИТЫЙ коллега заболел ВТОРОЙ раз , прошлый раз болел как раз около года назад (передо мной). Первый раз болел более тяжело ( дома и без кислорода) второй раз болеет значительно легче . Короче сегодня хотел коллегам халтурку подкинуть после работы давай обзванивать - многие сидят по домам с модными нынче соплями и едят безвкусную еду без запахаВсе молодые по мерках этого форума 25-40 макс и все переносят легко 37 и обычные симптомы ОРЗ. yama Повідомлень: 3918 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7878 раз. Подякували: 904 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 14:42 Starikan написав: hume написав: Интересная ситуация у знакомых. Жена вакцинирована. Муж нет, ибо "вакцина на коленке", чипы и тд. Муж тянет с работы корону, но заболевает только ребенок. Мужик валяется десятый день с простонасморком, который перешёл в просто пневмонию. Лишнего веса на первый взгляд нет, хроничных тоже. Возраст около 47. Интересная ситуация у знакомых. Жена вакцинирована. Муж нет, ибо "вакцина на коленке", чипы и тд. Муж тянет с работы корону, но заболевает только ребенок. Мужик валяется десятый день с простонасморком, который перешёл в просто пневмонию. Лишнего веса на первый взгляд нет, хроничных тоже. Возраст около 47.

Это подтверждает мою теорию, что большинство антиваксов - возраст 4Х-5Х, такие себе всё знающие, успешные, состоявшиеся, всё повидавшие, сами себе на уме. Это подтверждает мою теорию, что большинство антиваксов - возраст, такие себе всё знающие, успешные, состоявшиеся, всё повидавшие, сами себе на уме.

Здравствуйте! Мне 30 лет и я антивакс.

Один из тех немногих, кто выжил после этой особо опасной смертельной болезни. Здравствуйте! Мне 30 лет и я антивакс.Один из тех немногих, кто выжил после этой особо опасной смертельной болезни. Ромасик Повідомлень: 3265 З нами з: 30.03.15 Подякував: 679 раз. Подякували: 331 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 14:49 Ромасик написав: Starikan написав: hume написав: Интересная ситуация у знакомых. Жена вакцинирована. Муж нет, ибо "вакцина на коленке", чипы и тд. Муж тянет с работы корону, но заболевает только ребенок. Мужик валяется десятый день с простонасморком, который перешёл в просто пневмонию. Лишнего веса на первый взгляд нет, хроничных тоже. Возраст около 47. Интересная ситуация у знакомых. Жена вакцинирована. Муж нет, ибо "вакцина на коленке", чипы и тд. Муж тянет с работы корону, но заболевает только ребенок. Мужик валяется десятый день с простонасморком, который перешёл в просто пневмонию. Лишнего веса на первый взгляд нет, хроничных тоже. Возраст около 47.

Это подтверждает мою теорию, что большинство антиваксов - возраст 4Х-5Х, такие себе всё знающие, успешные, состоявшиеся, всё повидавшие, сами себе на уме. Это подтверждает мою теорию, что большинство антиваксов - возраст, такие себе всё знающие, успешные, состоявшиеся, всё повидавшие, сами себе на уме.

Здравствуйте! Мне 30 лет и я антивакс.

Один из тех немногих, кто выжил после этой особо опасной смертельной болезни. Здравствуйте! Мне 30 лет и я антивакс.Один из тех немногих, кто выжил после этой особо опасной смертельной болезни. Ромасик ! вы не герой ! я знаю лично тех кто ДВАЖДЫ выжил после этой страшной болезни ! Они же правда утверждают что знают тех кто сделала это ТРИЖДЫ ... но я пока сам с таким человеком не познакомлюсь утверждать не могу . Я бы Сходил - проведал , бояркой угостил , но далековато к нему. Ромасик ! вы не герой ! я знаю лично тех кто ДВАЖДЫ выжил после этой страшной болезни ! Они же правда утверждают что знают тех кто сделала это ТРИЖДЫ ... но я пока сам с таким человеком не познакомлюсь утверждать не могу . Я бы Сходил - проведал , бояркой угостил , но далековато к нему. Востаннє редагувалось yama в Пон 25 жов, 2021 14:53, всього редагувалось 1 раз. yama Повідомлень: 3918 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7878 раз. Подякували: 904 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 14:52 yama, я может и дважды. В сентябре тоже какие-то сопли были, но от пцр откосил. Теперь жду, пока на антитела оттестируют. Надеюсь на рост. Ромасик Повідомлень: 3265 З нами з: 30.03.15 Подякував: 679 раз. Подякували: 331 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4049405040514052 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7815 11130245

ЛОБ Пон 25 жов, 2021 14:17