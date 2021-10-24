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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4049405040514052

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 100
Мені вже зробили щеплення
59%
59
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Я уже крестная её старшего ребенка. Хотя крестьянка из меня так себе )))
Яма, а как там во Львове? на работу вас без ПЦР пускают? А ребенка в варежках и тулубе на кого оставили?

пьем боярку только ею и спасаемся \ вакцынируемся , он выше писал, если не потерли, человек после двух доз Астра зенеки ( а привился еще давненько чуть ли ни в начале года одним из мервых) заболел, но легонько.
И о чудо мой НЕ ПРИВИТЫЙ коллега заболел ВТОРОЙ раз , прошлый раз болел как раз около года назад (передо мной). Первый раз болел более тяжело ( дома и без кислорода) второй раз болеет значительно легче . Короче сегодня хотел коллегам халтурку подкинуть после работы давай обзванивать - многие сидят по домам с модными нынче соплями и едят безвкусную еду без запаха :( Все молодые по мерках этого форума 25-40 макс и все переносят легко 37 и обычные симптомы ОРЗ.
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:42

  Starikan написав:
  hume написав:Интересная ситуация у знакомых. Жена вакцинирована. Муж нет, ибо "вакцина на коленке", чипы и тд. Муж тянет с работы корону, но заболевает только ребенок. Мужик валяется десятый день с простонасморком, который перешёл в просто пневмонию. Лишнего веса на первый взгляд нет, хроничных тоже. Возраст около 47.

Это подтверждает мою теорию, что большинство антиваксов - возраст 4Х-5Х, такие себе всё знающие, успешные, состоявшиеся, всё повидавшие, сами себе на уме.

Здравствуйте! Мне 30 лет и я антивакс.
Один из тех немногих, кто выжил после этой особо опасной смертельной болезни.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:49

  Ромасик написав:
  Starikan написав:
  hume написав:Интересная ситуация у знакомых. Жена вакцинирована. Муж нет, ибо "вакцина на коленке", чипы и тд. Муж тянет с работы корону, но заболевает только ребенок. Мужик валяется десятый день с простонасморком, который перешёл в просто пневмонию. Лишнего веса на первый взгляд нет, хроничных тоже. Возраст около 47.

Это подтверждает мою теорию, что большинство антиваксов - возраст 4Х-5Х, такие себе всё знающие, успешные, состоявшиеся, всё повидавшие, сами себе на уме.

Здравствуйте! Мне 30 лет и я антивакс.
Один из тех немногих, кто выжил после этой особо опасной смертельной болезни.
Ромасик ! вы не герой ! я знаю лично тех кто ДВАЖДЫ выжил после этой страшной болезни ! Они же правда утверждают что знают тех кто сделала это ТРИЖДЫ ... но я пока сам с таким человеком не познакомлюсь утверждать не могу . Я бы Сходил - проведал , бояркой угостил , но далековато к нему.
Востаннє редагувалось yama в Пон 25 жов, 2021 14:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:52

yama, я может и дважды. В сентябре тоже какие-то сопли были, но от пцр откосил. Теперь жду, пока на антитела оттестируют. Надеюсь на рост.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:03

  Ромасик написав:yama, я может и дважды. В сентябре тоже какие-то сопли были, но от пцр откосил. ....
зачем ?
yama
 
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