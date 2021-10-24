stm написав:Я уже крестная её старшего ребенка. Хотя крестьянка из меня так себе ))) Яма, а как там во Львове? на работу вас без ПЦР пускают? А ребенка в варежках и тулубе на кого оставили?
пьем боярку только ею и спасаемся \ вакцынируемся , он выше писал, если не потерли, человек после двух доз Астра зенеки ( а привился еще давненько чуть ли ни в начале года одним из мервых) заболел, но легонько. И о чудо мой НЕ ПРИВИТЫЙ коллега заболел ВТОРОЙ раз , прошлый раз болел как раз около года назад (передо мной). Первый раз болел более тяжело ( дома и без кислорода) второй раз болеет значительно легче . Короче сегодня хотел коллегам халтурку подкинуть после работы давай обзванивать - многие сидят по домам с модными нынче соплями и едят безвкусную еду без запаха Все молодые по мерках этого форума 25-40 макс и все переносят легко 37 и обычные симптомы ОРЗ.
hume написав:Интересная ситуация у знакомых. Жена вакцинирована. Муж нет, ибо "вакцина на коленке", чипы и тд. Муж тянет с работы корону, но заболевает только ребенок. Мужик валяется десятый день с простонасморком, который перешёл в просто пневмонию. Лишнего веса на первый взгляд нет, хроничных тоже. Возраст около 47.
Это подтверждает мою теорию, что большинство антиваксов - возраст 4Х-5Х, такие себе всё знающие, успешные, состоявшиеся, всё повидавшие, сами себе на уме.
Здравствуйте! Мне 30 лет и я антивакс. Один из тех немногих, кто выжил после этой особо опасной смертельной болезни.
hume написав:Интересная ситуация у знакомых. Жена вакцинирована. Муж нет, ибо "вакцина на коленке", чипы и тд. Муж тянет с работы корону, но заболевает только ребенок. Мужик валяется десятый день с простонасморком, который перешёл в просто пневмонию. Лишнего веса на первый взгляд нет, хроничных тоже. Возраст около 47.
Это подтверждает мою теорию, что большинство антиваксов - возраст 4Х-5Х, такие себе всё знающие, успешные, состоявшиеся, всё повидавшие, сами себе на уме.
Здравствуйте! Мне 30 лет и я антивакс. Один из тех немногих, кто выжил после этой особо опасной смертельной болезни.
Ромасик ! вы не герой ! я знаю лично тех кто ДВАЖДЫ выжил после этой страшной болезни ! Они же правда утверждают что знают тех кто сделала это ТРИЖДЫ ... но я пока сам с таким человеком не познакомлюсь утверждать не могу . Я бы Сходил - проведал , бояркой угостил , но далековато к нему.
Востаннє редагувалось yama в Пон 25 жов, 2021 14:53, всього редагувалось 1 раз.