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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 101
Мені вже зробили щеплення
58%
59
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:42

  Starikan написав:
  hume написав:Интересная ситуация у знакомых. Жена вакцинирована. Муж нет, ибо "вакцина на коленке", чипы и тд. Муж тянет с работы корону, но заболевает только ребенок. Мужик валяется десятый день с простонасморком, который перешёл в просто пневмонию. Лишнего веса на первый взгляд нет, хроничных тоже. Возраст около 47.

Это подтверждает мою теорию, что большинство антиваксов - возраст 4Х-5Х, такие себе всё знающие, успешные, состоявшиеся, всё повидавшие, сами себе на уме.

Здравствуйте! Мне 30 лет и я антивакс.
Один из тех немногих, кто выжил после этой особо опасной смертельной болезни.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:49

  Ромасик написав:
  Starikan написав:
  hume написав:Интересная ситуация у знакомых. Жена вакцинирована. Муж нет, ибо "вакцина на коленке", чипы и тд. Муж тянет с работы корону, но заболевает только ребенок. Мужик валяется десятый день с простонасморком, который перешёл в просто пневмонию. Лишнего веса на первый взгляд нет, хроничных тоже. Возраст около 47.

Это подтверждает мою теорию, что большинство антиваксов - возраст 4Х-5Х, такие себе всё знающие, успешные, состоявшиеся, всё повидавшие, сами себе на уме.

Здравствуйте! Мне 30 лет и я антивакс.
Один из тех немногих, кто выжил после этой особо опасной смертельной болезни.
Ромасик ! вы не герой ! я знаю лично тех кто ДВАЖДЫ выжил после этой страшной болезни ! Они же правда утверждают что знают тех кто сделала это ТРИЖДЫ ... но я пока сам с таким человеком не познакомлюсь утверждать не могу . Я бы Сходил - проведал , бояркой угостил , но далековато к нему.
Востаннє редагувалось yama в Пон 25 жов, 2021 14:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 14:52

yama, я может и дважды. В сентябре тоже какие-то сопли были, но от пцр откосил. Теперь жду, пока на антитела оттестируют. Надеюсь на рост.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:03

  Ромасик написав:yama, но от пцр откосил. ....
зачем ?
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:знаю лично тех кто ДВАЖДЫ выжил после этой страшной болезни

Так а что на счёт песни о 0.01% болеют второй раз? Или они все , со всей страны,в друзьях у Ямы?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:20

мда, антиваксы это тупиковая ветвь эволюции человечества :roll:

https://www.facebook.com/watch/?v=1671950373146846
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:28

Найдена причина высокой доли вакцинированных в Европе :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Зображення

PS: антиваксы - такие антиваксы... ЛеКше купити (с) Безграмотность во всем
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:30

  yama написав:Не многие могут думать на 10-20-30-40 лет . Кроме того и даже две дозы не дают уверенности, по этому будет и бустер и следующий ... Сегодня ширнулся - две недели прошло копыта не откинул - все вакцина безопасна ! вот так звучит логика агитаторов за вакцину.


Я в свои лучшие годы проходил вакцинацию для прохождения службы в одной из стран с жарким сухим тропическим климатом, а потом сразу с влажным. Никто не вдавался в детали какими вакцинами и от чего. Командир тоже не знал. Сказал от разных лихорадок, столбняков, прочих мандавошек и триперов. Нале-Во! Шагом марш! Форма одежды №2, по одному, на прививку, захо-Ди!
Много, разными шприцами, под лопатку. А потом уже пошла африканская вакцинация по американской системе. Кололи сколько хотели. Давал всем. :oops:
Уже можно делать первые выводы, т.к. прошло уже прилично времени.
Докладываю: утренняя эрекция в норме. :!:
Науке и вакцинам доверяю, дремучим и забитым неучам - нет! :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:51

  stm написав:
  Цитрин написав:
  stm написав:Поэтому я настаиваю. Ваксы защищают антиваксов от вот такого


На чём Вы настаиваете? Вы, как и любой другой гражданин, имеете право на свободное вероисповедание, поэтому можете верить во что угодно. Но свобода эта не безгранична, а простирается лишь до определенного предела, и граница этого предела - пока ваша вера не начинает ущемлять права и свободы других людей. :wink:

Дело не в вере, а Законе. Закон вас защищает хотите Вы этого или нет, даже если эта защита от самого себя. Антиваксеров как и буйных защищают от самих себя ;) они могут навредить и себе и окружающим. Работа он-лайн решает их проблему с деньгами. Флай в своём подвале спокойно может не вакцинироваться, а вот выйти в коллектив ему уже опасно. А поскольку он ещё не окружил Киев кавалирками (осталась ещё одна ветка метро) я за его защиту. Гештальт кавалирок должен быть закрыт, для этого Флай должен быть здоров.

Так, але не так. Київ окружив, чуть більше чим повністю, але ремонти не поробив, бо ще не підключена каналізація.
У будні зміцнюю свій плацдарм, працюю віддалено, на вихідні катаюся з ровером на дачу (з дачі) електричкою.
https://fi202x.blogspot.com/2021/10/8.html
Трохи вчора пчихав і боліла голова (прийшлось ковтнути анальгінку). Сьогодні ніби нема симптомів.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:55

  antey1969 написав:
  Yuriyqwer написав:.....
1) Називати професора, заслуженого лікаря України , зав. кафедрою інфекційних хвороб в Національному медичному університеті дурою брехливою честі вам не робить.
2) Яким таким авторитетом треба бути щоб перепостити статтю Nature про залякування вчених?

Нет, ну это, конечно же перебор.
Но заслуженный профессор-инфекционист, призывающая население не глотать при Ковиде антибиотики, сама, когда заболела, со старта стала закидываться парой мощных антибиотических препаратов.
Уважения к ней этот финт как-то не прибавил

Вообще говоря, "професор, заслужений лікар України , зав. кафедрою інфекційних хвороб в Національному медичному університеті" вполне может быть "дурою брехливою". Одно другому не мешает. :)
Относится ли это конкретно к Голубовской сказать не могу.
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Пон 25 жов, 2021 14:17
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