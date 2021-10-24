stm написав:

Цитрин написав: stm написав: Поэтому я настаиваю. Ваксы защищают антиваксов от вот такого Поэтому я настаиваю. Ваксы защищают антиваксов от вот такого



На чём Вы настаиваете? Вы, как и любой другой гражданин, имеете право на свободное вероисповедание, поэтому можете верить во что угодно. Но свобода эта не безгранична, а простирается лишь до определенного предела, и граница этого предела - пока ваша вера не начинает ущемлять права и свободы других людей. На чём Вы настаиваете? Вы, как и любой другой гражданин, имеете право на свободное вероисповедание, поэтому можете верить во что угодно. Но свобода эта не безгранична, а простирается лишь до определенного предела, и граница этого предела - пока ваша вера не начинает ущемлять права и свободы других людей.

Дело не в вере, а Законе. Закон вас защищает хотите Вы этого или нет, даже если эта защита от самого себя. Антиваксеров как и буйных защищают от самих себяони могут навредить и себе и окружающим. Работа он-лайн решает их проблему с деньгами. Флай в своём подвале спокойно может не вакцинироваться, а вот выйти в коллектив ему уже опасно. А поскольку он ещё не окружил Киев кавалирками (осталась ещё одна ветка метро) я за его защиту. Гештальт кавалирок должен быть закрыт, для этого Флай должен быть здоров.