hume написав:Интересная ситуация у знакомых. Жена вакцинирована. Муж нет, ибо "вакцина на коленке", чипы и тд. Муж тянет с работы корону, но заболевает только ребенок. Мужик валяется десятый день с простонасморком, который перешёл в просто пневмонию. Лишнего веса на первый взгляд нет, хроничных тоже. Возраст около 47.
Это подтверждает мою теорию, что большинство антиваксов - возраст 4Х-5Х, такие себе всё знающие, успешные, состоявшиеся, всё повидавшие, сами себе на уме.
Здравствуйте! Мне 30 лет и я антивакс. Один из тех немногих, кто выжил после этой особо опасной смертельной болезни.
hume написав:Интересная ситуация у знакомых. Жена вакцинирована. Муж нет, ибо "вакцина на коленке", чипы и тд. Муж тянет с работы корону, но заболевает только ребенок. Мужик валяется десятый день с простонасморком, который перешёл в просто пневмонию. Лишнего веса на первый взгляд нет, хроничных тоже. Возраст около 47.
Это подтверждает мою теорию, что большинство антиваксов - возраст 4Х-5Х, такие себе всё знающие, успешные, состоявшиеся, всё повидавшие, сами себе на уме.
Здравствуйте! Мне 30 лет и я антивакс. Один из тех немногих, кто выжил после этой особо опасной смертельной болезни.
Ромасик ! вы не герой ! я знаю лично тех кто ДВАЖДЫ выжил после этой страшной болезни ! Они же правда утверждают что знают тех кто сделала это ТРИЖДЫ ... но я пока сам с таким человеком не познакомлюсь утверждать не могу . Я бы Сходил - проведал , бояркой угостил , но далековато к нему.
Востаннє редагувалось yama в Пон 25 жов, 2021 14:53, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:Не многие могут думать на 10-20-30-40 лет . Кроме того и даже две дозы не дают уверенности, по этому будет и бустер и следующий ... Сегодня ширнулся - две недели прошло копыта не откинул - все вакцина безопасна ! вот так звучит логика агитаторов за вакцину.
Я в свои лучшие годы проходил вакцинацию для прохождения службы в одной из стран с жарким сухим тропическим климатом, а потом сразу с влажным. Никто не вдавался в детали какими вакцинами и от чего. Командир тоже не знал. Сказал от разных лихорадок, столбняков, прочих мандавошек и триперов. Нале-Во! Шагом марш! Форма одежды №2, по одному, на прививку, захо-Ди! Много, разными шприцами, под лопатку. А потом уже пошла африканская вакцинация по американской системе. Кололи сколько хотели. Давал всем. Уже можно делать первые выводы, т.к. прошло уже прилично времени. Докладываю: утренняя эрекция в норме. Науке и вакцинам доверяю, дремучим и забитым неучам - нет!
stm написав:Поэтому я настаиваю. Ваксы защищают антиваксов от вот такого
На чём Вы настаиваете? Вы, как и любой другой гражданин, имеете право на свободное вероисповедание, поэтому можете верить во что угодно. Но свобода эта не безгранична, а простирается лишь до определенного предела, и граница этого предела - пока ваша вера не начинает ущемлять права и свободы других людей.
Дело не в вере, а Законе. Закон вас защищает хотите Вы этого или нет, даже если эта защита от самого себя. Антиваксеров как и буйных защищают от самих себя они могут навредить и себе и окружающим. Работа он-лайн решает их проблему с деньгами. Флай в своём подвале спокойно может не вакцинироваться, а вот выйти в коллектив ему уже опасно. А поскольку он ещё не окружил Киев кавалирками (осталась ещё одна ветка метро) я за его защиту. Гештальт кавалирок должен быть закрыт, для этого Флай должен быть здоров.
Так, але не так. Київ окружив, чуть більше чим повністю, але ремонти не поробив, бо ще не підключена каналізація. У будні зміцнюю свій плацдарм, працюю віддалено, на вихідні катаюся з ровером на дачу (з дачі) електричкою. https://fi202x.blogspot.com/2021/10/8.html Трохи вчора пчихав і боліла голова (прийшлось ковтнути анальгінку). Сьогодні ніби нема симптомів.
Yuriyqwer написав:..... 1) Називати професора, заслуженого лікаря України , зав. кафедрою інфекційних хвороб в Національному медичному університеті дурою брехливою честі вам не робить. 2) Яким таким авторитетом треба бути щоб перепостити статтю Nature про залякування вчених?
Нет, ну это, конечно же перебор. Но заслуженный профессор-инфекционист, призывающая население не глотать при Ковиде антибиотики, сама, когда заболела, со старта стала закидываться парой мощных антибиотических препаратов. Уважения к ней этот финт как-то не прибавил
Вообще говоря, "професор, заслужений лікар України , зав. кафедрою інфекційних хвороб в Національному медичному університеті" вполне может быть "дурою брехливою". Одно другому не мешает. Относится ли это конкретно к Голубовской сказать не могу.