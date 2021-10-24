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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 40504051405240534054> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 101 Мені вже зробили щеплення 58% 59 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 8 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 17 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 101 Додано: Пон 25 жов, 2021 14:42 Starikan написав: hume написав: Интересная ситуация у знакомых. Жена вакцинирована. Муж нет, ибо "вакцина на коленке", чипы и тд. Муж тянет с работы корону, но заболевает только ребенок. Мужик валяется десятый день с простонасморком, который перешёл в просто пневмонию. Лишнего веса на первый взгляд нет, хроничных тоже. Возраст около 47. Интересная ситуация у знакомых. Жена вакцинирована. Муж нет, ибо "вакцина на коленке", чипы и тд. Муж тянет с работы корону, но заболевает только ребенок. Мужик валяется десятый день с простонасморком, который перешёл в просто пневмонию. Лишнего веса на первый взгляд нет, хроничных тоже. Возраст около 47.

Это подтверждает мою теорию, что большинство антиваксов - возраст 4Х-5Х, такие себе всё знающие, успешные, состоявшиеся, всё повидавшие, сами себе на уме. Это подтверждает мою теорию, что большинство антиваксов - возраст, такие себе всё знающие, успешные, состоявшиеся, всё повидавшие, сами себе на уме.

Здравствуйте! Мне 30 лет и я антивакс.

Один из тех немногих, кто выжил после этой особо опасной смертельной болезни. Здравствуйте! Мне 30 лет и я антивакс.Один из тех немногих, кто выжил после этой особо опасной смертельной болезни. Ромасик Повідомлень: 3267 З нами з: 30.03.15 Подякував: 681 раз. Подякували: 332 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 14:49 Ромасик написав: Starikan написав: hume написав: Интересная ситуация у знакомых. Жена вакцинирована. Муж нет, ибо "вакцина на коленке", чипы и тд. Муж тянет с работы корону, но заболевает только ребенок. Мужик валяется десятый день с простонасморком, который перешёл в просто пневмонию. Лишнего веса на первый взгляд нет, хроничных тоже. Возраст около 47. Интересная ситуация у знакомых. Жена вакцинирована. Муж нет, ибо "вакцина на коленке", чипы и тд. Муж тянет с работы корону, но заболевает только ребенок. Мужик валяется десятый день с простонасморком, который перешёл в просто пневмонию. Лишнего веса на первый взгляд нет, хроничных тоже. Возраст около 47.

Это подтверждает мою теорию, что большинство антиваксов - возраст 4Х-5Х, такие себе всё знающие, успешные, состоявшиеся, всё повидавшие, сами себе на уме. Это подтверждает мою теорию, что большинство антиваксов - возраст, такие себе всё знающие, успешные, состоявшиеся, всё повидавшие, сами себе на уме.

Здравствуйте! Мне 30 лет и я антивакс.

Один из тех немногих, кто выжил после этой особо опасной смертельной болезни. Здравствуйте! Мне 30 лет и я антивакс.Один из тех немногих, кто выжил после этой особо опасной смертельной болезни. Ромасик ! вы не герой ! я знаю лично тех кто ДВАЖДЫ выжил после этой страшной болезни ! Они же правда утверждают что знают тех кто сделала это ТРИЖДЫ ... но я пока сам с таким человеком не познакомлюсь утверждать не могу . Я бы Сходил - проведал , бояркой угостил , но далековато к нему. Ромасик ! вы не герой ! я знаю лично тех кто ДВАЖДЫ выжил после этой страшной болезни ! Они же правда утверждают что знают тех кто сделала это ТРИЖДЫ ... но я пока сам с таким человеком не познакомлюсь утверждать не могу . Я бы Сходил - проведал , бояркой угостил , но далековато к нему. Востаннє редагувалось yama в Пон 25 жов, 2021 14:53, всього редагувалось 1 раз. yama Повідомлень: 3919 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7878 раз. Подякували: 904 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 14:52 yama, я может и дважды. В сентябре тоже какие-то сопли были, но от пцр откосил. Теперь жду, пока на антитела оттестируют. Надеюсь на рост. Ромасик Повідомлень: 3267 З нами з: 30.03.15 Подякував: 681 раз. Подякували: 332 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 15:03 Ромасик написав: yama, но от пцр откосил. .... . .... зачем ? зачем ? yama Повідомлень: 3919 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7878 раз. Подякували: 904 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 15:16 Re: Эпидемия коронавируса в мире yama написав: знаю лично тех кто ДВАЖДЫ выжил после этой страшной болезни знаю лично тех кто ДВАЖДЫ выжил после этой страшной болезни

Так а что на счёт песни о 0.01% болеют второй раз? Или они все , со всей страны,в друзьях у Ямы? Так а что на счёт песни о 0.01% болеют второй раз? Или они все , со всей страны,в друзьях у Ямы? Hotab

Повідомлень: 5169 З нами з: 15.02.09 Подякував: 258 раз. Подякували: 1436 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 15:20



https://www.facebook.com/watch/?v=1671950373146846 мда, антиваксы это тупиковая ветвь эволюции человечества Xenon Повідомлень: 3853 З нами з: 25.02.09 Подякував: 69 раз. Подякували: 234 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 15:28







PS: антиваксы - такие антиваксы... ЛеКше купити (с) Безграмотность во всем Найдена причина высокой доли вакцинированных в ЕвропеPS: антиваксы - такие антиваксы... ЛеКше купити (с) Безграмотность во всем zРадио

Повідомлень: 11423 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2652 раз. Подякували: 5778 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 15:30 yama написав: Не многие могут думать на 10-20-30-40 лет . Кроме того и даже две дозы не дают уверенности, по этому будет и бустер и следующий ... Сегодня ширнулся - две недели прошло копыта не откинул - все вакцина безопасна ! вот так звучит логика агитаторов за вакцину.

Не многие могут думать на 10-20-30-40 лет . Кроме того и даже две дозы не дают уверенности, по этому будет и бустер и следующий ... Сегодня ширнулся - две недели прошло копыта не откинул - все вакцина безопасна ! вот так звучит логика агитаторов за вакцину.



Я в свои лучшие годы проходил вакцинацию для прохождения службы в одной из стран с жарким сухим тропическим климатом, а потом сразу с влажным. Никто не вдавался в детали какими вакцинами и от чего. Командир тоже не знал. Сказал от разных лихорадок, столбняков, прочих мандавошек и триперов. Нале-Во! Шагом марш! Форма одежды №2, по одному, на прививку, захо-Ди!

Много, разными шприцами, под лопатку. А потом уже пошла африканская вакцинация по американской системе. Кололи сколько хотели. Давал всем.

Уже можно делать первые выводы, т.к. прошло уже прилично времени.

Докладываю: утренняя эрекция в норме.

Науке и вакцинам доверяю, дремучим и забитым неучам - нет! Я в свои лучшие годы проходил вакцинацию для прохождения службы в одной из стран с жарким сухим тропическим климатом, а потом сразу с влажным. Никто не вдавался в детали какими вакцинами и от чего. Командир тоже не знал. Сказал от разных лихорадок, столбняков, прочих мандавошек и триперов. Нале-Во! Шагом марш! Форма одежды №2, по одному, на прививку, захо-Ди!Много, разными шприцами, под лопатку. А потом уже пошла африканская вакцинация по американской системе. Кололи сколько хотели. Давал всем.Уже можно делать первые выводы, т.к. прошло уже прилично времени.Докладываю: утренняя эрекция в норме.Науке и вакцинам доверяю, дремучим и забитым неучам - нет! Libo 2

Повідомлень: 10302 З нами з: 14.11.11 Подякував: 400 раз. Подякували: 4274 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 15:51 stm написав: Цитрин написав: stm написав: Поэтому я настаиваю. Ваксы защищают антиваксов от вот такого Поэтому я настаиваю. Ваксы защищают антиваксов от вот такого



На чём Вы настаиваете? Вы, как и любой другой гражданин, имеете право на свободное вероисповедание, поэтому можете верить во что угодно. Но свобода эта не безгранична, а простирается лишь до определенного предела, и граница этого предела - пока ваша вера не начинает ущемлять права и свободы других людей. На чём Вы настаиваете? Вы, как и любой другой гражданин, имеете право на свободное вероисповедание, поэтому можете верить во что угодно. Но свобода эта не безгранична, а простирается лишь до определенного предела, и граница этого предела - пока ваша вера не начинает ущемлять права и свободы других людей.

Дело не в вере, а Законе. Закон вас защищает хотите Вы этого или нет, даже если эта защита от самого себя. Антиваксеров как и буйных защищают от самих себя они могут навредить и себе и окружающим. Работа он-лайн решает их проблему с деньгами. Флай в своём подвале спокойно может не вакцинироваться, а вот выйти в коллектив ему уже опасно. А поскольку он ещё не окружил Киев кавалирками (осталась ещё одна ветка метро) я за его защиту. Гештальт кавалирок должен быть закрыт, для этого Флай должен быть здоров. Дело не в вере, а Законе. Закон вас защищает хотите Вы этого или нет, даже если эта защита от самого себя. Антиваксеров как и буйных защищают от самих себяони могут навредить и себе и окружающим. Работа он-лайн решает их проблему с деньгами. Флай в своём подвале спокойно может не вакцинироваться, а вот выйти в коллектив ему уже опасно. А поскольку он ещё не окружил Киев кавалирками (осталась ещё одна ветка метро) я за его защиту. Гештальт кавалирок должен быть закрыт, для этого Флай должен быть здоров.

Так, але не так. Київ окружив, чуть більше чим повністю, але ремонти не поробив, бо ще не підключена каналізація.

У будні зміцнюю свій плацдарм, працюю віддалено, на вихідні катаюся з ровером на дачу (з дачі) електричкою.

https://fi202x.blogspot.com/2021/10/8.html

Трохи вчора пчихав і боліла голова (прийшлось ковтнути анальгінку). Сьогодні ніби нема симптомів. Так, але не так. Київ окружив, чуть більше чим повністю, але ремонти не поробив, бо ще не підключена каналізація.У будні зміцнюю свій плацдарм, працюю віддалено, на вихідні катаюся з ровером на дачу (з дачі) електричкою.Трохи вчора пчихав і боліла голова (прийшлось ковтнути анальгінку). Сьогодні ніби нема симптомів. flyman

Повідомлень: 26325 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1284 раз. Подякували: 2061 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 15:55 antey1969 написав: Yuriyqwer написав: .....

1) Називати професора, заслуженого лікаря України , зав. кафедрою інфекційних хвороб в Національному медичному університеті дурою брехливою честі вам не робить.

2) Яким таким авторитетом треба бути щоб перепостити статтю Nature про залякування вчених? .....1) Називати професора, заслуженого лікаря України , зав. кафедрою інфекційних хвороб в Національному медичному університеті дурою брехливою честі вам не робить.2) Яким таким авторитетом треба бути щоб перепостити статтю Nature про залякування вчених?

Нет, ну это, конечно же перебор.

Но заслуженный профессор-инфекционист, призывающая население не глотать при Ковиде антибиотики, сама, когда заболела, со старта стала закидываться парой мощных антибиотических препаратов.

Уважения к ней этот финт как-то не прибавил Нет, ну это, конечно же перебор.Но заслуженный профессор-инфекционист, призывающая население не глотать при Ковиде антибиотики, сама, когда заболела, со старта стала закидываться парой мощных антибиотических препаратов.Уважения к ней этот финт как-то не прибавил

Вообще говоря, "професор, заслужений лікар України , зав. кафедрою інфекційних хвороб в Національному медичному університеті" вполне может быть "дурою брехливою". Одно другому не мешает.

Относится ли это конкретно к Голубовской сказать не могу. Вообще говоря, "професор, заслужений лікар України , зав. кафедрою інфекційних хвороб в Національному медичному університеті" вполне может быть "дурою брехливою". Одно другому не мешает.Относится ли это конкретно к Голубовской сказать не могу. ЛАД 2 Повідомлень: 20163 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4898 раз. Подякували: 4528 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 40504051405240534054> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7815 11137173

ЛОБ Пон 25 жов, 2021 14:17