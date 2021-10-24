vichenki написав:Власний досвід перехворівшого. Вчора з жінкою отримали довідку, що перехворіли на Ковід. Нам обом 60+- років. В мене було півдня температура 37,3. У жінки пять днів 38,2-38,5. Сатурація нижче 95 не опускалась у обох. Хворіли звісно вдома. Лукування- вітаміни, кисень з концентратора (купили ще в 2020 році), кварцування кімнат по черзі. Отака страшна хвороба. Хіба раніше так ніхто грипом не хворів? Щеплень не робили.
можете показати довідку ? может закрити листочком призвіще
Что Вам это даст? В 60+ тоже вполне можно переболеть достаточно легко. И даже без концентратора.
Faceless написав:Проблема в том, что в противовес абсурду антиваксов применяются в том числе абсурдные решения и постановления, причем в мировом масштабе.
Їм карантинний кнут, сумнівающимся пенсам бажано солодку тисячу, адекватні вже щепились. В світовому масштабі те саме.
Якщо пенси масово щепляться, то в найближчому майбутньому, вони більше навантажать пенсійний фонд, чи полегшать? Якщо останнє, то наскільки тоді гуманно буде їх заохочувати до вакцінації? А якщо перше, то чи не буде "злочинна бездіяльність влади" (яку спостерігали літом), і влада отямилася коли смажений півень клюнув в дупу. Керманичі, як не крути, опинилися на шпагаті в цугцванзі: що не роби (чи не роби) - стане гірше - рейтинги копатимуть дно.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 25 жов, 2021 16:00, всього редагувалось 1 раз.
d44 написав:А чому вона зненацька стала таким авторитетом. Я пам'ятаю, що вона вилізла на люді у медіа простір, коли їй та їй подібним Супрун відрізала доступ до шарових державних грошей. Разом з Тодуровим. А до того тихесенько косила бабло. Я читав її виступ у Гордона, де вона казала що у США койкомісць менше під ковід, ніж в Україні, старих там за замовчанням не шпиталізують, точніше рідні самі не хочуть, бо старих там тупо вбивають, не оказуюічи допомоги. Сімейні лікарі додому не ходять, аналізи неможливо здати навіть за гроші. І все це стосувалося якогось мільйонера, чи батька мільйонера. І він звернувся за допомогою до неї по телефону, вона дексаметазоном його з того світу витягла. Дура вона брехлива.
1) Називати професора, заслуженого лікаря України , зав. кафедрою інфекційних хвороб в Національному медичному університеті дурою брехливою честі вам не робить. 2) Яким таким авторитетом треба бути щоб перепостити статтю Nature про залякування вчених?
Нет, ну это, конечно же перебор. Но заслуженный профессор-инфекционист, призывающая население не глотать при Ковиде антибиотики, сама, когда заболела, со старта стала закидываться парой мощных антибиотических препаратов. Уважения к ней этот финт как-то не прибавил
А що пересічений розуміється в антибіотиках? Лікар, думаю, все ж в цій темі має більше тями. От скажи що тре приймати антибіотики, і представляєш, які будуть наслідки? Це ж не БАДи ковтати і не аскорбінки, хоча і на таких, на перший погляд, безпечних речах можна передоз отримамти.
yama написав:.... И о чудо мой НЕ ПРИВИТЫЙ коллега заболел ВТОРОЙ раз , прошлый раз болел как раз около года назад (передо мной). Первый раз болел более тяжело ( дома и без кислорода) второй раз болеет значительно легче . Короче сегодня хотел коллегам халтурку подкинуть после работы давай обзванивать - многие сидят по домам с модными нынче соплями и едят безвкусную еду без запаха Все молодые по мерках этого форума 25-40 макс и все переносят легко 37 и обычные симптомы ОРЗ.
Что Вас удивляет? Всё время говорится о том, что молодежь чаще всего болеет легко. Да и 40+ в большинстве случаев не умирают и не болеют тяжело. Даже в подавляющем большинстве.
flyman написав:Керманичі, як не крути, опинилися на шпагаті в цугцванзі: що не роби (чи не роби) - стане гірше - рейтинги копатимуть дно.
Очікувано:
ЗеКоманда загнала себе у пастку Олексій Голобуцький https://glavcom.ua/columns/golobutskyi/ ... 93225.html ЗеКоманда благополучно за два роки пандемії загнала себе у виделку між гуманітарною і рейтинговою катастрофою Варто вже остаточно визнати: боротьбу з пандемією ЗеКомандою епічно провалено. Влада не організувала масову пропаганду вакцинації, та й будь-яких протиепідемічних дій. Там, де мала з кожної праски лунати соціальна реклама, просвітницькі програми і пряма пропаганда, обходилось локальними ініціативами «хто в ліс, хто по дрова» і від вакцинаторів, і від антивакцинаторів. Тобто, там, де треба пояснювати, – влади не було. Там, де виринав негатив (рівень смертності, проблеми з киснем, з ліжковим фондом абощо) – влада перекилада відповідальність на місцеву владу, на кого завгодно, тільки не на себе. Натомість ця ж влада голосно ще минулого року заявила, що «ковід в Україні переможено». А якщо перемогли – то про страшну ситуацію і проблеми вже якось невдобно казати потім. Ясно, що за місяць всі регіони будуть в червоній зоні карантину (тим більше, вже з’явився ще один штам AY.4.2 – ще заразніший варіант дельти - на додаток до раніше виявлених мутацій дельта й лямбда). Але так само за місяць сильно просяде економіка – не з ковідних причин, а з енергетичних. Зростання ціни на газ і електрику, можливий блекаут чи «відключення за розкладом» однозначно негативно позначаться на всіх секторах економіки.
До речі, про реанімації: спробуйте знайти десь у світі країну, в якій би помирали 89% пацієнтів із коронавірусом, яких під'єднували до ШВЛ, і 76% госпіталізованих до відділень інтенсивної терапії. Якщо раніше не було чим лікувати українців від коронавірусу – то тепер немає ще й кому. За даними Центру Разумкова, від початку пандемії до кінця травня 2021 року з України виїхали близько 66 тисяч лікарів. Крім того, понад 5 тисяч лікарів спеціалізованої ланки і майже 34 тисячі медпрацівників (більшість з них пенсійного та передпенсійного віку) звільнилися. Загалом, за даними аналітиків центру, кількість лікарів усіх спеціальностей у нашій державі – 147,4 тисячі. Чинна влада впевнено веде країну до "ковідного чемпіонства" в світі – своїми діями, а частіше – повною бездіяльністю. З такими темпами до чемпіонського титулу нам лишилося недовго. https://covid.obozrevatel.com/ukr/pande ... 1616743494
Faceless написав:Проблема в том, что в противовес абсурду антиваксов применяются в том числе абсурдные решения и постановления, причем в мировом масштабе.
Їм карантинний кнут, сумнівающимся пенсам бажано солодку тисячу, адекватні вже щепились. В світовому масштабі те саме.
Якщо пенси масово щепляться, то в найближчому майбутньому, вони більше навантажать пенсійний фонд, чи полегшать? Якщо останнє, то наскільки тоді гуманно буде їх заохочувати до вакцінації? А якщо перше, то чи не буде "злочинна бездіяльність влади" (яку спостерігали літом), і влада отямилася коли смажений півень клюнув в дупу. Керманичі, як не крути, опинилися на шпагаті в цугцванзі: що не роби (чи не роби) - стане гірше - рейтинги копатимуть дно.
У диктатора Лукашенко есть коварный план по поводу дефицита пенсионного фонда. Через полгода станет легче пенс фонду Беларуси.
flyman написав:Так, але не так. Київ окружив, чуть більше чим повністю, але ремонти не поробив, бо ще не підключена каналізація. У будні зміцнюю свій плацдарм, працюю віддалено, на вихідні катаюся з ровером на дачу (з дачі) електричкою. https://fi202x.blogspot.com/2021/10/8.html Трохи вчора пчихав і боліла голова (прийшлось ковтнути анальгінку). Сьогодні ніби нема симптомів.
А если того... от ковида... то кому в общем нужны окажутся Ваши десятилетия жизни за 100$ в месяц ради высокой цели "окружения кавалирками"?