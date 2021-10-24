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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 40514052405340544055> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 101 Мені вже зробили щеплення 58% 59 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 8% 8 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 5% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 17 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 8 Всього голосів : 101 Додано: Пон 25 жов, 2021 15:57 yama написав: vichenki написав: Власний досвід перехворівшого.

Вчора з жінкою отримали довідку, що перехворіли на Ковід. Нам обом 60+- років. В мене було півдня температура 37,3. У жінки пять днів 38,2-38,5. Сатурація нижче 95 не опускалась у обох. Хворіли звісно вдома. Лукування- вітаміни, кисень з концентратора (купили ще в 2020 році), кварцування кімнат по черзі. Отака страшна хвороба. Хіба раніше так ніхто грипом не хворів? Щеплень не робили. Власний досвід перехворівшого.Вчора з жінкою отримали довідку, що перехворіли на Ковід. Нам обом 60+- років. В мене було півдня температура 37,3. У жінки пять днів 38,2-38,5. Сатурація нижче 95 не опускалась у обох. Хворіли звісно вдома. Лукування- вітаміни, кисень з концентратора (купили ще в 2020 році), кварцування кімнат по черзі. Отака страшна хвороба. Хіба раніше так ніхто грипом не хворів? Щеплень не робили.

можете показати довідку ? может закрити листочком призвіще можете показати довідку ? может закрити листочком призвіще

Что Вам это даст?

В 60+ тоже вполне можно переболеть достаточно легко. И даже без концентратора. Что Вам это даст?В 60+ тоже вполне можно переболеть достаточно легко. И даже без концентратора. ЛАД 2 Повідомлень: 20163 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4898 раз. Подякували: 4528 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 15:58 lapay написав: Faceless написав: Проблема в том, что в противовес абсурду антиваксов применяются в том числе абсурдные решения и постановления, причем в мировом масштабе. Проблема в том, что в противовес абсурду антиваксов применяются в том числе абсурдные решения и постановления, причем в мировом масштабе.

Їм карантинний кнут, сумнівающимся пенсам бажано солодку тисячу, адекватні вже щепились. В світовому масштабі те саме. Їм карантинний кнут, сумнівающимся пенсам бажано солодку тисячу, адекватні вже щепились. В світовому масштабі те саме.

Якщо пенси масово щепляться, то в найближчому майбутньому, вони більше навантажать пенсійний фонд, чи полегшать?

Якщо останнє, то наскільки тоді гуманно буде їх заохочувати до вакцінації?

А якщо перше, то чи не буде "злочинна бездіяльність влади" (яку спостерігали літом), і влада отямилася коли смажений півень клюнув в дупу.

Керманичі, як не крути, опинилися на шпагаті в цугцванзі: що не роби (чи не роби) - стане гірше - рейтинги копатимуть дно. Якщо пенси масово щепляться, то в найближчому майбутньому, вони більше навантажать пенсійний фонд, чи полегшать?Якщо останнє, то наскільки тоді гуманно буде їх заохочувати до вакцінації?А якщо перше, то чи не буде "злочинна бездіяльність влади" (яку спостерігали літом), і влада отямилася коли смажений півень клюнув в дупу.Керманичі, як не крути, опинилися на шпагаті в цугцванзі: що не роби (чи не роби) - стане гірше - рейтинги копатимуть дно. Востаннє редагувалось flyman в Пон 25 жов, 2021 16:00, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 26325 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1284 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 15:59 yama написав: Ромасик написав: yama, но от пцр откосил. .... . .... зачем ? зачем ?

меня после предыдущего три недели на работу не пускали, пока не получил "-". меня после предыдущего три недели на работу не пускали, пока не получил "-". Ромасик Повідомлень: 3270 З нами з: 30.03.15 Подякував: 681 раз. Подякували: 332 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 16:03 Ромасик написав: yama написав: Ромасик написав: yama, но от пцр откосил. .... . .... зачем ? зачем ?

меня после предыдущего три недели на работу не пускали, пока не получил "-". меня после предыдущего три недели на работу не пускали, пока не получил "-".

Пля.... Пля.... stm

Повідомлень: 3227 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 544 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 16:06 antey1969 написав: Yuriyqwer написав: d44 написав: А чому вона зненацька стала таким авторитетом. Я пам'ятаю, що вона вилізла на люді у медіа простір, коли їй та їй подібним Супрун відрізала доступ до шарових державних грошей. Разом з Тодуровим. А до того тихесенько косила бабло. Я читав її виступ у Гордона, де вона казала що у США койкомісць менше під ковід, ніж в Україні, старих там за замовчанням не шпиталізують, точніше рідні самі не хочуть, бо старих там тупо вбивають, не оказуюічи допомоги. Сімейні лікарі додому не ходять, аналізи неможливо здати навіть за гроші. І все це стосувалося якогось мільйонера, чи батька мільйонера. І він звернувся за допомогою до неї по телефону, вона дексаметазоном його з того світу витягла. Дура вона брехлива. А чому вона зненацька стала таким авторитетом. Я пам'ятаю, що вона вилізла на люді у медіа простір, коли їй та їй подібним Супрун відрізала доступ до шарових державних грошей. Разом з Тодуровим. А до того тихесенько косила бабло. Я читав її виступ у Гордона, де вона казала що у США койкомісць менше під ковід, ніж в Україні, старих там за замовчанням не шпиталізують, точніше рідні самі не хочуть, бо старих там тупо вбивають, не оказуюічи допомоги. Сімейні лікарі додому не ходять, аналізи неможливо здати навіть за гроші. І все це стосувалося якогось мільйонера, чи батька мільйонера. І він звернувся за допомогою до неї по телефону, вона дексаметазоном його з того світу витягла. Дура вона брехлива.



1) Називати професора, заслуженого лікаря України , зав. кафедрою інфекційних хвороб в Національному медичному університеті дурою брехливою честі вам не робить.

2) Яким таким авторитетом треба бути щоб перепостити статтю Nature про залякування вчених? 1) Називати професора, заслуженого лікаря України , зав. кафедрою інфекційних хвороб в Національному медичному університеті дурою брехливою честі вам не робить.2) Яким таким авторитетом треба бути щоб перепостити статтю Nature про залякування вчених?

Нет, ну это, конечно же перебор.

Но заслуженный профессор-инфекционист, призывающая население не глотать при Ковиде антибиотики, сама, когда заболела, со старта стала закидываться парой мощных антибиотических препаратов.

Уважения к ней этот финт как-то не прибавил Нет, ну это, конечно же перебор.Но заслуженный профессор-инфекционист, призывающая население не глотать при Ковиде антибиотики, сама, когда заболела, со старта стала закидываться парой мощных антибиотических препаратов.Уважения к ней этот финт как-то не прибавил

А що пересічений розуміється в антибіотиках?

Лікар, думаю, все ж в цій темі має більше тями.

От скажи що тре приймати антибіотики, і представляєш, які будуть наслідки?

Це ж не БАДи ковтати і не аскорбінки, хоча і на таких, на перший погляд, безпечних речах можна передоз отримамти. А що пересічений розуміється в антибіотиках?Лікар, думаю, все ж в цій темі має більше тями.От скажи що тре приймати антибіотики, і представляєш, які будуть наслідки?Це ж не БАДи ковтати і не аскорбінки, хоча і на таких, на перший погляд, безпечних речах можна передоз отримамти. flyman

Повідомлень: 26325 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1284 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 16:11 yama написав: ....

И о чудо мой НЕ ПРИВИТЫЙ коллега заболел ВТОРОЙ раз , прошлый раз болел как раз около года назад (передо мной). Первый раз болел более тяжело ( дома и без кислорода) второй раз болеет значительно легче . Короче сегодня хотел коллегам халтурку подкинуть после работы давай обзванивать - многие сидят по домам с модными нынче соплями и едят безвкусную еду без запаха Все молодые по мерках этого форума 25-40 макс и все переносят легко 37 и обычные симптомы ОРЗ. ....И о чудо мой НЕ ПРИВИТЫЙ коллега заболел ВТОРОЙ раз , прошлый раз болел как раз около года назад (передо мной). Первый раз болел более тяжело ( дома и без кислорода) второй раз болеет значительно легче . Короче сегодня хотел коллегам халтурку подкинуть после работы давай обзванивать - многие сидят по домам с модными нынче соплями и едят безвкусную еду без запахаВсе молодые по мерках этого форума 25-40 макс и все переносят легко 37 и обычные симптомы ОРЗ.

Что Вас удивляет?

Всё время говорится о том, что молодежь чаще всего болеет легко. Да и 40+ в большинстве случаев не умирают и не болеют тяжело. Даже в подавляющем большинстве. Что Вас удивляет?Всё время говорится о том, что молодежь чаще всего болеет легко. Да и 40+ в большинстве случаевумирают иболеют тяжело. Даже в подавляющем большинстве. ЛАД 2 Повідомлень: 20163 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4898 раз. Подякували: 4528 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 16:26 Re: Эпидемия коронавируса в мире flyman написав: Керманичі, як не крути, опинилися на шпагаті в цугцванзі: що не роби (чи не роби) - стане гірше - рейтинги копатимуть дно. Керманичі, як не крути, опинилися на шпагаті в цугцванзі: що не роби (чи не роби) - стане гірше - рейтинги копатимуть дно.



Очікувано:



Олексій Голобуцький https://glavcom.ua/columns/golobutskyi/ ... 93225.html

ЗеКоманда благополучно за два роки пандемії загнала себе у виделку між гуманітарною і рейтинговою катастрофою

Варто вже остаточно визнати: боротьбу з пандемією ЗеКомандою епічно провалено. Влада не організувала масову пропаганду вакцинації, та й будь-яких протиепідемічних дій. Там, де мала з кожної праски лунати соціальна реклама, просвітницькі програми і пряма пропаганда, обходилось локальними ініціативами «хто в ліс, хто по дрова» і від вакцинаторів, і від антивакцинаторів.

Тобто, там, де треба пояснювати, – влади не було. Там, де виринав негатив (рівень смертності, проблеми з киснем, з ліжковим фондом абощо) – влада перекилада відповідальність на місцеву владу, на кого завгодно, тільки не на себе. Натомість ця ж влада голосно ще минулого року заявила, що «ковід в Україні переможено». А якщо перемогли – то про страшну ситуацію і проблеми вже якось невдобно казати потім.

Ясно, що за місяць всі регіони будуть в червоній зоні карантину (тим більше, вже з’явився ще один штам AY.4.2 – ще заразніший варіант дельти - на додаток до раніше виявлених мутацій дельта й лямбда). Але так само за місяць сильно просяде економіка – не з ковідних причин, а з енергетичних. Зростання ціни на газ і електрику, можливий блекаут чи «відключення за розкладом» однозначно негативно позначаться на всіх секторах економіки. ЗеКоманда загнала себе у пасткуОлексій ГолобуцькийЗеКоманда благополучно за два роки пандемії загнала себе у виделку між гуманітарною і рейтинговою катастрофоюВарто вже остаточно визнати: боротьбу з пандемією ЗеКомандою епічно провалено. Влада не організувала масову пропаганду вакцинації, та й будь-яких протиепідемічних дій. Там, де мала з кожної праски лунати соціальна реклама, просвітницькі програми і пряма пропаганда, обходилось локальними ініціативами «хто в ліс, хто по дрова» і від вакцинаторів, і від антивакцинаторів.Тобто, там, де треба пояснювати, – влади не було. Там, де виринав негатив (рівень смертності, проблеми з киснем, з ліжковим фондом абощо) – влада перекилада відповідальність на місцеву владу, на кого завгодно, тільки не на себе. Натомість ця ж влада голосно ще минулого року заявила, що «ковід в Україні переможено». А якщо перемогли – то про страшну ситуацію і проблеми вже якось невдобно казати потім.Ясно, що за місяць всі регіони будуть в червоній зоні карантину (тим більше, вже з’явився ще один штам AY.4.2 – ще заразніший варіант дельти - на додаток до раніше виявлених мутацій дельта й лямбда). Але так само за місяць сильно просяде економіка – не з ковідних причин, а з енергетичних. Зростання ціни на газ і електрику, можливий блекаут чи «відключення за розкладом» однозначно негативно позначаться на всіх секторах економіки.



Якщо раніше не було чим лікувати українців від коронавірусу – то тепер немає ще й кому. За даними Центру Разумкова, від початку пандемії до кінця травня 2021 року з України виїхали близько 66 тисяч лікарів. Крім того, понад 5 тисяч лікарів спеціалізованої ланки і майже 34 тисячі медпрацівників (більшість з них пенсійного та передпенсійного віку) звільнилися. Загалом, за даними аналітиків центру, кількість лікарів усіх спеціальностей у нашій державі – 147,4 тисячі.

Чинна влада впевнено веде країну до "ковідного чемпіонства" в світі – своїми діями, а частіше – повною бездіяльністю. З такими темпами до чемпіонського титулу нам лишилося недовго. https://covid.obozrevatel.com/ukr/pande ... 1616743494 До речі, про реанімації: спробуйте знайти десь у світі країну, в якій би помирали 89% пацієнтів із коронавірусом, яких під'єднували до ШВЛ, і 76% госпіталізованих до відділень інтенсивної терапії.Якщо раніше не було чим лікувати українців від коронавірусу – то тепер немає ще й кому. За даними Центру Разумкова, від початку пандемії до кінця травня 2021 року з України виїхали близько 66 тисяч лікарів. Крім того, понад 5 тисяч лікарів спеціалізованої ланки і майже 34 тисячі медпрацівників (більшість з них пенсійного та передпенсійного віку) звільнилися. Загалом, за даними аналітиків центру, кількість лікарів усіх спеціальностей у нашій державі – 147,4 тисячі.Чинна влада впевнено веде країну до "ковідного чемпіонства" в світі – своїми діями, а частіше – повною бездіяльністю. З такими темпами до чемпіонського титулу нам лишилося недовго. Очікувано: Ой+

Повідомлень: 4597 З нами з: 19.04.12 Подякував: 71 раз. Подякували: 691 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 16:28 flyman написав: lapay написав: Faceless написав: Проблема в том, что в противовес абсурду антиваксов применяются в том числе абсурдные решения и постановления, причем в мировом масштабе. Проблема в том, что в противовес абсурду антиваксов применяются в том числе абсурдные решения и постановления, причем в мировом масштабе.

Їм карантинний кнут, сумнівающимся пенсам бажано солодку тисячу, адекватні вже щепились. В світовому масштабі те саме. Їм карантинний кнут, сумнівающимся пенсам бажано солодку тисячу, адекватні вже щепились. В світовому масштабі те саме.

Якщо пенси масово щепляться, то в найближчому майбутньому, вони більше навантажать пенсійний фонд, чи полегшать?

Якщо останнє, то наскільки тоді гуманно буде їх заохочувати до вакцінації?

А якщо перше, то чи не буде "злочинна бездіяльність влади" (яку спостерігали літом), і влада отямилася коли смажений півень клюнув в дупу.

Керманичі, як не крути, опинилися на шпагаті в цугцванзі: що не роби (чи не роби) - стане гірше - рейтинги копатимуть дно. Якщо пенси масово щепляться, то в найближчому майбутньому, вони більше навантажать пенсійний фонд, чи полегшать?Якщо останнє, то наскільки тоді гуманно буде їх заохочувати до вакцінації?А якщо перше, то чи не буде "злочинна бездіяльність влади" (яку спостерігали літом), і влада отямилася коли смажений півень клюнув в дупу.Керманичі, як не крути, опинилися на шпагаті в цугцванзі: що не роби (чи не роби) - стане гірше - рейтинги копатимуть дно.

У диктатора Лукашенко есть коварный план по поводу дефицита пенсионного фонда.

Через полгода станет легче пенс фонду Беларуси. У диктатора Лукашенко есть коварный план по поводу дефицита пенсионного фонда.Через полгода станет легче пенс фонду Беларуси. Vint Повідомлень: 1351 З нами з: 14.07.08 Подякував: 27 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 16:33 Ой+

Чисто политические статьи.

"И ты, Брут"? ЛАД 2 Повідомлень: 20163 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4898 раз. Подякували: 4528 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 жов, 2021 16:33 flyman написав: Так, але не так. Київ окружив, чуть більше чим повністю, але ремонти не поробив, бо ще не підключена каналізація.

У будні зміцнюю свій плацдарм, працюю віддалено, на вихідні катаюся з ровером на дачу (з дачі) електричкою.

https://fi202x.blogspot.com/2021/10/8.html

Трохи вчора пчихав і боліла голова (прийшлось ковтнути анальгінку). Сьогодні ніби нема симптомів. Так, але не так. Київ окружив, чуть більше чим повністю, але ремонти не поробив, бо ще не підключена каналізація.У будні зміцнюю свій плацдарм, працюю віддалено, на вихідні катаюся з ровером на дачу (з дачі) електричкою.Трохи вчора пчихав і боліла голова (прийшлось ковтнути анальгінку). Сьогодні ніби нема симптомів.

А если того... от ковида... то кому в общем нужны окажутся Ваши десятилетия жизни за 100$ в месяц ради высокой цели "окружения кавалирками"? А если того... от ковида... то кому в общем нужны окажутся Ваши десятилетия жизни за 100$ в месяц ради высокой цели "окружения кавалирками"? _Mykola_ Повідомлень: 4342 З нами з: 09.02.09 Подякував: 628 раз. Подякували: 627 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 40514052405340544055> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7815 11143833

ЛОБ Пон 25 жов, 2021 14:17