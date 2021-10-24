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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 101
Мені вже зробили щеплення
58%
59
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
8%
8
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
5%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
17
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
8
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 16:35

  stm написав:а как там во Львове?

1 На масочний режим забили практично усі
2 На все місто пяток перевірок наявності вакцинованих з винесенням усного попередження
3 Офіційно заявили про штраф директорки приватної школи на 34000 за те що вона не зупинила навчання в школі бо не провакциновано 80% персоналу...
На суд директорка не прийшла, підозрюю що штраф буде скасовано у суді вищої інстанції ( десь же вчаться діти судді вищорї інстанції)
4 Начальник медицини львівщини заявив що
а - 3000 госпіталізованих на короновірус у Львові
б - 5% вакцинованих і 95% не вакцинованих...
Так як виробники вакцини заявляли про гарантію захисту у 85% від важкого перебігу хвороби( тобо від госпіталізації) і в Україні 16% повністю вакцинованих..то напрошуються три висновки..
-або у Львові кількість вакцинованих у 6,666 рази менше ніж в середньому по Україні
-або дієвість вакцини в 6,666 рази менша ніж заявляє виробник
-або вакцинують не тих що треба...

Я притримуюсь останньої думки, про що напишу в наступному повідомленні.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 25 жов, 2021 17:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 16:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:а - 3000 хворих на короновірус у Львові
б - 5% вакцинованих і 95% не вакцинованих...
Так як виробники вакцини заявляли про гарантію захисту у 85% від важкого перебігу хвороби( тобо від госпіталізації)


Отдых не пошел на пользу.
В первом предложении просто "хворых", во втором уже о госпитализации. Неисправим в своей лжи и манипуляциях!! :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 16:43

  budivelnik написав:
  stm написав:а как там во Львове?

1
Так як виробники вакцини заявляли про гарантію захисту у 85% від важкого перебігу хвороби( тобо від госпіталізації) і в Україні 16% повністю вакцинованих..то напрошуються три висновки..
-або у Львові кількість вакцинованих у 6,666 рази менше ніж в середньому по Україні
-або дієвість вакцини в 6,666 рази менша ніж заявляє виробник
-або вакцинують не тих що треба...

Я притримуюсь останньої думки, про що напишу в наступному повідомленні.

Або, кількість куплених довідок вільнолюдьми дуже завелике. :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 16:47

  budivelnik написав:
  stm написав:а как там во Львове?

3 Офіційно заявили про штраф директорки приватної школи на 34000 за те що вона не зупинила навчання в школі бо не провакциновано 80% персоналу...
На суд директорка не прийшла, підозрюю що штраф буде скасовано у суді вищої інстанції ( десь же вчаться діти судді вищорї інстанції)
.

Вы как всегда сделали мой день )))) в кассации коллегия из 5 судей и конечно они готовы себя подставить абы директор без штрафа была )))))))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 16:50

На донбасянской скотобазе вообще дела швах ... Зачем эту заразу к нам пускают? :shock: Ехали бы в русский свинарник и там дохли нах. :x

Libo
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:02

  ЛАД написав:
  yama написав: :( Все молодые по мерках этого форума 25-40 макс и все переносят легко 37 и обычные симптомы ОРЗ.

Что Вас удивляет?
Всё время говорится о том, что молодежь чаще всего болеет легко. Да и 40+ в большинстве случаев не умирают и не болеют тяжело. Даже в подавляющем большинстве.
Тепер про те що дивує мене
Є 4-ри групи
0-10 років - 5 млн осіб - вакцинування заборонене
10-40 років -15 млн осіб - навіть Лад розуміє що цій групі вакцинування потрібно так само як мертвому припарка
40-60 років -10 млн осіб - вакцинування потрібне вибірково
60+ - _______10 млн осіб - вакцинування необхідне....

Так от
В мене питання
Навіщо вакцинували
4 млн в групі 10-40 років = витратили 1,2 млрд грн з 2% ефектом
3 млн в групі 40-60 років = витратили 1 млрд грн з 16% ефектом
3 млн в групі 60+ років___= витратили 1 млрд грн з 82% ефектом....

Розбивку ефективності , якщо в мене буде бажання, і ковідзашугані з модераторами не перевозбудяться - дам в наступному повідомленні
А будуть хамити і ваньку валяти...то зникну знову на тиждень.
Нехай дуркують у власному соці.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:04

Ляшко сравнил ковид в Украине с другими странами

Ляшко сравнил ковид в Украине с другими странами – смертность низкая
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/25/7311621/
Кто-то еще сомневается, что он просто клоун?
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:13

  antey1969 написав:Ляшко сравнил ковид в Украине с другими странами – смертность низкая
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/25/7311621/
Кто-то еще сомневается, что он просто клоун?
Я наприклад не сумніваюсь що клоун Ви
Ось моє повідомлення від 17 жовтня 2021
  budivelnik написав:
  IgA написав:
  budivelnik написав:2 Дані приведені на цьому ресурсі показують що Англія просрала як мінімум 30000 життів своїх мешканців в порівнянні з Україною сьогодні.
3 Якщо якийсь неадекват заявляє що данні які Англія відправляє на приведений мною ресурс є фальсифіковані - то це його фантазія..
Щодо данних про померлих в Україні я вже вам приводив статтю де пояснено звідки береться надлишкова смертність, якої майже нема в Англії та 100 тис в Україні. З першого разу незрозуміло було чи гугл транслейт так і не освоїли?
Мене не цікавлять приватні фантазії навіть не людини а якогось ніка...
Я оперую офіційними данними ,які надають українські та англійські офіційні джерела для публікації на французському ресурсі....
Це хоч зрозуміло...?
А свої приватні фантазії і пояснення залишіть для членів секти страшного ковіду...
Який
в Англії вбив 2,5 осіб на 1000 ,
в Румунії 2,2 особи на 1000 ,
в Італії 2,19 особи на 1000
в США 2,16 особи на 1000
в Україні 1,69 осіб на 1000 ,
в Швеції 1,44 особи на 1000 ,
в Франції 1,34 особи на 1000
в Німеччині 1,14 особи на 1000
в Канаді 0,75 особи на 1000
в Норвегії 0,16 осіб на 1000
в Японії 0,14 особи на 1000
в Південній Кореї 0,04 на 1000


Мене не цікавлять ваші фантазії - їх мені чудово замінюють офіційні цифри
Які підтверджують слова Ляшка....

ПС
не до цієї тами
Мій син (старший) прохворів три дні (температура+ломота+втрата нюху) отримав скерування на ПЛР тест..який показав шо він здоровий
На всяк випадок,син зайшов до комерціалів і за 600 грн здав таст там...який показав ковід...
От вам і ймовірність правильного результату 50%
аюо є , або немає....
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 25 жов, 2021 17:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:21

  stm написав:
  budivelnik написав:
  stm написав:а как там во Львове?

3 Офіційно заявили про штраф директорки приватної школи на 34000 за те що вона не зупинила навчання в школі бо не провакциновано 80% персоналу...
На суд директорка не прийшла, підозрюю що штраф буде скасовано у суді вищої інстанції ( десь же вчаться діти судді вищорї інстанції)
.

Вы как всегда сделали мой день )))) в кассации коллегия из 5 судей и конечно они готовы себя подставить абы директор без штрафа была )))))))

да, интересно посмотреть продолжение этого цирка
Такой суд, что даже фамилию судьи с маленькой буквы написали
https://reyestr.court.gov.ua/Review/100478582
другой лохушке просто пальчиком помахали
У цей же час директорку школи із Золочева, Львівської області звільнили від відповідальності за малозначністю порушення і суд обмежився усним зауваженням. Директриса у засіданні провину визнала.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/100340763
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Які підтверджують слова Ляшка....

Как взятые из одного (официального) источника цифры могут підтверджувать или не підтверджувать одна другую?? Это одна и та же цифра и не надо было а грудь одевать орден,что у вас совпало, как у Ляшка. Жаль, что эта официальная цифра от реальной почти вдвое отличается.

  budivelnik написав:А будуть хамити і ваньку валяти...то зникну знову на тиждень

"Зникну" знову?? :lol: Я вам напомню, Вы были в бане, а не добровольно зныкалы. Не пугайте нас, а то мы расплачемся, что вас нет. Кстати, ещё один ваш прогноз не сбылся (сколько их уже?): без вас веиеа чудесно себя чувствовала и "пэрэсирашені" не "пэрэгрызлись, как вы фантазировали.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 25 жов, 2021 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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