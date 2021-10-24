1 На масочний режим забили практично усі 2 На все місто пяток перевірок наявності вакцинованих з винесенням усного попередження 3 Офіційно заявили про штраф директорки приватної школи на 34000 за те що вона не зупинила навчання в школі бо не провакциновано 80% персоналу... На суд директорка не прийшла, підозрюю що штраф буде скасовано у суді вищої інстанції ( десь же вчаться діти судді вищорї інстанції) 4 Начальник медицини львівщини заявив що а - 3000 госпіталізованих на короновірус у Львові б - 5% вакцинованих і 95% не вакцинованих... Так як виробники вакцини заявляли про гарантію захисту у 85% від важкого перебігу хвороби( тобо від госпіталізації) і в Україні 16% повністю вакцинованих..то напрошуються три висновки.. -або у Львові кількість вакцинованих у 6,666 рази менше ніж в середньому по Україні -або дієвість вакцини в 6,666 рази менша ніж заявляє виробник -або вакцинують не тих що треба...
Я притримуюсь останньої думки, про що напишу в наступному повідомленні.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 25 жов, 2021 17:03, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:а - 3000 хворих на короновірус у Львові б - 5% вакцинованих і 95% не вакцинованих... Так як виробники вакцини заявляли про гарантію захисту у 85% від важкого перебігу хвороби( тобо від госпіталізації)
Отдых не пошел на пользу. В первом предложении просто "хворых", во втором уже о госпитализации. Неисправим в своей лжи и манипуляциях!!
1 Так як виробники вакцини заявляли про гарантію захисту у 85% від важкого перебігу хвороби( тобо від госпіталізації) і в Україні 16% повністю вакцинованих..то напрошуються три висновки.. -або у Львові кількість вакцинованих у 6,666 рази менше ніж в середньому по Україні -або дієвість вакцини в 6,666 рази менша ніж заявляє виробник -або вакцинують не тих що треба...
Я притримуюсь останньої думки, про що напишу в наступному повідомленні.
Або, кількість куплених довідок вільнолюдьми дуже завелике.
3 Офіційно заявили про штраф директорки приватної школи на 34000 за те що вона не зупинила навчання в школі бо не провакциновано 80% персоналу... На суд директорка не прийшла, підозрюю що штраф буде скасовано у суді вищої інстанції ( десь же вчаться діти судді вищорї інстанції) .
Вы как всегда сделали мой день )))) в кассации коллегия из 5 судей и конечно они готовы себя подставить абы директор без штрафа была )))))))
yama написав: Все молодые по мерках этого форума 25-40 макс и все переносят легко 37 и обычные симптомы ОРЗ.
Что Вас удивляет? Всё время говорится о том, что молодежь чаще всего болеет легко. Да и 40+ в большинстве случаев не умирают и не болеют тяжело. Даже в подавляющем большинстве.
Тепер про те що дивує мене Є 4-ри групи 0-10 років - 5 млн осіб - вакцинування заборонене 10-40 років -15 млн осіб - навіть Лад розуміє що цій групі вакцинування потрібно так само як мертвому припарка 40-60 років -10 млн осіб - вакцинування потрібне вибірково 60+ - _______10 млн осіб - вакцинування необхідне....
Так от В мене питання Навіщо вакцинували 4 млн в групі 10-40 років = витратили 1,2 млрд грн з 2% ефектом 3 млн в групі 40-60 років = витратили 1 млрд грн з 16% ефектом 3 млн в групі 60+ років___= витратили 1 млрд грн з 82% ефектом....
Розбивку ефективності , якщо в мене буде бажання, і ковідзашугані з модераторами не перевозбудяться - дам в наступному повідомленні А будуть хамити і ваньку валяти...то зникну знову на тиждень. Нехай дуркують у власному соці.
Я наприклад не сумніваюсь що клоун Ви Ось моє повідомлення від 17 жовтня 2021
budivelnik написав:
IgA написав:
budivelnik написав:2 Дані приведені на цьому ресурсі показують що Англія просрала як мінімум 30000 життів своїх мешканців в порівнянні з Україною сьогодні. 3 Якщо якийсь неадекват заявляє що данні які Англія відправляє на приведений мною ресурс є фальсифіковані - то це його фантазія..
Щодо данних про померлих в Україні я вже вам приводив статтю де пояснено звідки береться надлишкова смертність, якої майже нема в Англії та 100 тис в Україні. З першого разу незрозуміло було чи гугл транслейт так і не освоїли?
Мене не цікавлять приватні фантазії навіть не людини а якогось ніка... Я оперую офіційними данними ,які надають українські та англійські офіційні джерела для публікації на французському ресурсі.... Це хоч зрозуміло...? А свої приватні фантазії і пояснення залишіть для членів секти страшного ковіду... Який в Англії вбив 2,5 осіб на 1000 , в Румунії 2,2 особи на 1000 , в Італії 2,19 особи на 1000 в США 2,16 особи на 1000 в Україні 1,69 осіб на 1000 , в Швеції 1,44 особи на 1000 , в Франції 1,34 особи на 1000 в Німеччині 1,14 особи на 1000 в Канаді 0,75 особи на 1000 в Норвегії 0,16 осіб на 1000 в Японії 0,14 особи на 1000 в Південній Кореї 0,04 на 1000
Мене не цікавлять ваші фантазії - їх мені чудово замінюють офіційні цифри
Які підтверджують слова Ляшка....
ПС не до цієї тами Мій син (старший) прохворів три дні (температура+ломота+втрата нюху) отримав скерування на ПЛР тест..який показав шо він здоровий На всяк випадок,син зайшов до комерціалів і за 600 грн здав таст там...який показав ковід... От вам і ймовірність правильного результату 50% аюо є , або немає....
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 25 жов, 2021 17:22, всього редагувалось 1 раз.
3 Офіційно заявили про штраф директорки приватної школи на 34000 за те що вона не зупинила навчання в школі бо не провакциновано 80% персоналу... На суд директорка не прийшла, підозрюю що штраф буде скасовано у суді вищої інстанції ( десь же вчаться діти судді вищорї інстанції) .
Вы как всегда сделали мой день )))) в кассации коллегия из 5 судей и конечно они готовы себя подставить абы директор без штрафа была )))))))
budivelnik написав:Які підтверджують слова Ляшка....
Как взятые из одного (официального) источника цифры могут підтверджувать или не підтверджувать одна другую?? Это одна и та же цифра и не надо было а грудь одевать орден,что у вас совпало, как у Ляшка. Жаль, что эта официальная цифра от реальной почти вдвое отличается.
budivelnik написав:А будуть хамити і ваньку валяти...то зникну знову на тиждень
"Зникну" знову?? Я вам напомню, Вы были в бане, а не добровольно зныкалы. Не пугайте нас, а то мы расплачемся, что вас нет. Кстати, ещё один ваш прогноз не сбылся (сколько их уже?): без вас веиеа чудесно себя чувствовала и "пэрэсирашені" не "пэрэгрызлись, как вы фантазировали.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 25 жов, 2021 17:35, всього редагувалось 1 раз.